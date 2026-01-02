Zohran Mamdani promite să inaugureze o nouă eră pentru New York în primul său discurs ca primar, angajându-se să guverneze „pe scară largă și îndrăzneț” pentru a-și îndeplini promisiunile din campanie și pentru a îmbunătăți viețile milioanelor de new-yorkezi „abandonați” de administrațiile anterioare.

Zohran Mamdani a promis să „reinventeze” New York-ul în primul său discurs ca primar, în cadrul ceremoniei de învestire, unde a declarat că va guverna „pe scară largă și îndrăzneț”. După ce a lucrat o parte din noapte în noul său birou, s-a întors la Primărie cu un taxi în jurul prânzului, pentru o apariție publică mai amplă, unde senatorul american Bernie Sanders, unul dintre eroii săi politici declarați, i-a administrat jurământul pentru a doua oară.

„Începând de astăzi, vom guverna pe scară largă și îndrăzneț. Poate nu vom reuși întotdeauna, dar niciodată nu vom fi acuzați că nu am avut curajul să încercăm”, le-a spus Mamdani susținătorilor care îl aclamau. „Pentru cei care insistă că era guvernului mare s-a încheiat, ascultați-mă când spun asta: Primăria nu va mai ezita să-și folosească puterea pentru a îmbunătăți viețile new-yorkezilor”.

Sute de oameni au participat la vizionarea ceremoniei de inaugurare în frigul pătrunzător, la sud de Primărie, pe un segment din Broadway cunoscut sub numele de „Canionul Eroilor”, celebru pentru paradele cu confetti.

Zohran Mamdani a devenit oficial primar al orașului New York. Sursa foto: Profimedia Images Deschide galeria foto

În discursul său inaugural către oraș, Mamdani a insistat că nu va renunța la promisiunile făcute în campanie pentru a îmbunătăți viețile milioanelor de new-yorkezi care, spune el, au fost abandonați și ignorați de administrațiile anterioare.

„Un astfel de moment este rar. Rareori avem o asemenea oportunitate de a transforma și reinventa. Și mai rar este ca însăși mâinile oamenilor să fie pe manetele schimbării”, a spus Mamdani. „Și totuși știm că, prea des în trecut, momentele de mare potențial au fost prompt abandonate în fața unei imaginații mici și a unor ambiții și mai mici”, a continuat el.

Mamdani a recunoscut că misiunea care îl așteaptă va fi dificilă, subliniind că întreaga țară, ba chiar întreaga lume, urmărește să vadă dacă stânga politică poate guverna și reuși, promițând că va face tot posibilul pentru ca promisiunile sale electorale să devină realitate.

„Vor să știe dacă stânga poate guverna. Vor să știe dacă luptele care îi afectează pot fi rezolvate. Vor să știe dacă merită din nou să spere. Așadar, stând împreună cu vântul hotărârii în spatele nostru, vom face ceva ce new-yorkezii fac mai bine decât oricine altcineva: vom da un exemplu lumii”, a subliniat primarul New York-ului.

Jurământ pe Coran

Mamdani a depus primul jurământ la miezul nopții de Revelion pe un Coran vechi de secole, marcând prima dată când un primar al orașului folosește textul sacru al Islamului pentru învestire, un moment care a inaugurat și o serie de premiere.

Democratul de 34 de ani a devenit primar într-o stație de metrou închisă de mult timp, sub Primărie, fiind primul musulman, primul sud-asiatic și prima persoană născută în Africa care ocupă această funcție. Majoritatea predecesorilor săi au depus jurământul pe Biblie, deși jurământul de a respecta constituțiile federală, statală și locală nu necesită utilizarea niciunui text religios.

Mamdani, a cărui campanie s-a concentrat în principal pe problema accesibilității costurilor, a vorbit deschis despre credința sa musulmană. A apărut frecvent în moscheile din cele cinci cartiere ale orașului, construind o bază de sprijin care a inclus mulți alegători sud-asiatici și musulmani aflați la primul lor vot.

Au fost folosite două Corane în cadrul ceremoniei din stația de metrou: Coranul bunicului său și o versiune de buzunar, datând din sfârșitul secolului al XVIII-lea sau începutul secolului al XIX-lea, parte din colecția Centrului Schomburg pentru Cercetarea Culturii Negre al Bibliotecii Publice din New York.

Mamdani a câștigat alegerile intens mediatizate din noiembrie, obținând aproape 51% din voturi, în ciuda opoziției puternice din partea președintelui SUA, Donald Trump, care amenințase că va retrage finanțările pentru oraș în cazul victoriei sale.

El i-a învins pe politicieni cunoscuți care candidau la funcția de primar, inclusiv pe Andrew Cuomo, fost guvernator al statului, și pe Curtis Sliwa, liderul Partidului Reformist din New York.

La ceremonie au participat guvernatoarea New York-ului, Kathy Hochul, care se pregătește pentru realegere în noiembrie, precum și reprezentanta democrată în Congres Alexandria Ocasio-Cortez, o susținătoare vocală a lui Mamdani.

