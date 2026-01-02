Live TV

Video&Foto Zohran Mamdani anunță o nouă eră pentru New York în discursul său inaugural ca primar: „Vom da un exemplu lumii”

Data publicării:
profimedia-1062734925
Zohran Mamdani și Bernie Sanders, la depunerea jurământului pentru a doua oară, ca primar al orașului New York. Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
Jurământ pe Coran

Zohran Mamdani promite să inaugureze o nouă eră pentru New York în primul său discurs ca primar, angajându-se să guverneze „pe scară largă și îndrăzneț” pentru a-și îndeplini promisiunile din campanie și pentru a îmbunătăți viețile milioanelor de new-yorkezi „abandonați” de administrațiile anterioare.

Zohran Mamdani a promis să „reinventeze” New York-ul în primul său discurs ca primar, în cadrul ceremoniei de învestire, unde a declarat că va guverna „pe scară largă și îndrăzneț”. După ce a lucrat o parte din noapte în noul său birou, s-a întors la Primărie cu un taxi în jurul prânzului, pentru o apariție publică mai amplă, unde senatorul american Bernie Sanders, unul dintre eroii săi politici declarați, i-a administrat jurământul pentru a doua oară.

„Începând de astăzi, vom guverna pe scară largă și îndrăzneț. Poate nu vom reuși întotdeauna, dar niciodată nu vom fi acuzați că nu am avut curajul să încercăm”, le-a spus Mamdani susținătorilor care îl aclamau. „Pentru cei care insistă că era guvernului mare s-a încheiat, ascultați-mă când spun asta: Primăria nu va mai ezita să-și folosească puterea pentru a îmbunătăți viețile new-yorkezilor”.

Sute de oameni au participat la vizionarea ceremoniei de inaugurare în frigul pătrunzător, la sud de Primărie, pe un segment din Broadway cunoscut sub numele de „Canionul Eroilor”, celebru pentru paradele cu confetti.

Zohran Mamdani a devenit oficial primar al orașului New York. Sursa foto: Profimedia Images
Zohran Mamdani a devenit oficial primar al orașului New York. Sursa foto: Profimedia Images
Deschide galeria foto

Zohran Mamdani a devenit oficial primar al orașului New York. Sursa foto: Profimedia Images | Poza 1 din 12
Zohran Mamdani a devenit oficial primar al orașului New York. Sursa foto: Profimedia Images
Zohran Mamdani a devenit oficial primar al orașului New York. Sursa foto: Profimedia Images | Poza 2 din 12
Zohran Mamdani a devenit oficial primar al orașului New York. Sursa foto: Profimedia Images
Zohran Mamdani a devenit oficial primar al orașului New York. Sursa foto: Profimedia Images | Poza 3 din 12
Zohran Mamdani a devenit oficial primar al orașului New York. Sursa foto: Profimedia Images
Zohran Mamdani a devenit oficial primar al orașului New York. Sursa foto: Profimedia Images | Poza 4 din 12
Zohran Mamdani a devenit oficial primar al orașului New York. Sursa foto: Profimedia Images
Zohran Mamdani a devenit oficial primar al orașului New York. Sursa foto: Profimedia Images | Poza 5 din 12
Zohran Mamdani a devenit oficial primar al orașului New York. Sursa foto: Profimedia Images
Zohran Mamdani a devenit oficial primar al orașului New York. Sursa foto: Profimedia Images | Poza 6 din 12
Zohran Mamdani a devenit oficial primar al orașului New York. Sursa foto: Profimedia Images
Zohran Mamdani a devenit oficial primar al orașului New York. Sursa foto: Profimedia Images | Poza 7 din 12
Zohran Mamdani a devenit oficial primar al orașului New York. Sursa foto: Profimedia Images
Zohran Mamdani a devenit oficial primar al orașului New York. Sursa foto: Profimedia Images | Poza 8 din 12
Zohran Mamdani a devenit oficial primar al orașului New York. Sursa foto: Profimedia Images
Zohran Mamdani a devenit oficial primar al orașului New York. Sursa foto: Profimedia Images | Poza 9 din 12
Zohran Mamdani a devenit oficial primar al orașului New York. Sursa foto: Profimedia Images
Zohran Mamdani a devenit oficial primar al orașului New York. Sursa foto: Profimedia Images | Poza 10 din 12
Zohran Mamdani a devenit oficial primar al orașului New York. Sursa foto: Profimedia Images
Zohran Mamdani a devenit oficial primar al orașului New York. Sursa foto: Profimedia Images | Poza 11 din 12
Zohran Mamdani a devenit oficial primar al orașului New York. Sursa foto: Profimedia Images
Zohran Mamdani a devenit oficial primar al orașului New York. Sursa foto: Profimedia Images | Poza 12 din 12
Zohran Mamdani a devenit oficial primar al orașului New York. Sursa foto: Profimedia Images
,

În discursul său inaugural către oraș, Mamdani a insistat că nu va renunța la promisiunile făcute în campanie pentru a îmbunătăți viețile milioanelor de new-yorkezi care, spune el, au fost abandonați și ignorați de administrațiile anterioare.

„Un astfel de moment este rar. Rareori avem o asemenea oportunitate de a transforma și reinventa. Și mai rar este ca însăși mâinile oamenilor să fie pe manetele schimbării”, a spus Mamdani. „Și totuși știm că, prea des în trecut, momentele de mare potențial au fost prompt abandonate în fața unei imaginații mici și a unor ambiții și mai mici”, a continuat el.

Mamdani a recunoscut că misiunea care îl așteaptă va fi dificilă, subliniind că întreaga țară, ba chiar întreaga lume, urmărește să vadă dacă stânga politică poate guverna și reuși, promițând că va face tot posibilul pentru ca promisiunile sale electorale să devină realitate.

„Vor să știe dacă stânga poate guverna. Vor să știe dacă luptele care îi afectează pot fi rezolvate. Vor să știe dacă merită din nou să spere. Așadar, stând împreună cu vântul hotărârii în spatele nostru, vom face ceva ce new-yorkezii fac mai bine decât oricine altcineva: vom da un exemplu lumii”, a subliniat primarul New York-ului.

Jurământ pe Coran

Mamdani a depus primul jurământ la miezul nopții de Revelion pe un Coran vechi de secole, marcând prima dată când un primar al orașului folosește textul sacru al Islamului pentru învestire, un moment care a inaugurat și o serie de premiere.

Democratul de 34 de ani a devenit primar într-o stație de metrou închisă de mult timp, sub Primărie, fiind primul musulman, primul sud-asiatic și prima persoană născută în Africa care ocupă această funcție. Majoritatea predecesorilor săi au depus jurământul pe Biblie, deși jurământul de a respecta constituțiile federală, statală și locală nu necesită utilizarea niciunui text religios.

Mamdani, a cărui campanie s-a concentrat în principal pe problema accesibilității costurilor, a vorbit deschis despre credința sa musulmană. A apărut frecvent în moscheile din cele cinci cartiere ale orașului, construind o bază de sprijin care a inclus mulți alegători sud-asiatici și musulmani aflați la primul lor vot.

Au fost folosite două Corane în cadrul ceremoniei din stația de metrou: Coranul bunicului său și o versiune de buzunar, datând din sfârșitul secolului al XVIII-lea sau începutul secolului al XIX-lea, parte din colecția Centrului Schomburg pentru Cercetarea Culturii Negre al Bibliotecii Publice din New York.

Mamdani a câștigat alegerile intens mediatizate din noiembrie, obținând aproape 51% din voturi, în ciuda opoziției puternice din partea președintelui SUA, Donald Trump, care amenințase că va retrage finanțările pentru oraș în cazul victoriei sale.

El i-a învins pe politicieni cunoscuți care candidau la funcția de primar, inclusiv pe Andrew Cuomo, fost guvernator al statului, și pe Curtis Sliwa, liderul Partidului Reformist din New York.

La ceremonie au participat guvernatoarea New York-ului, Kathy Hochul, care se pregătește pentru realegere în noiembrie, precum și reprezentanta democrată în Congres Alexandria Ocasio-Cortez, o susținătoare vocală a lui Mamdani.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
photo-collage.png - 2025-08-17T195854.185
1
Volodimir Zelenski mulțumește României după ce Bucureștiul a alocat 50 de milioane de...
kadirov tolanit in canapea
2
„Abia l-au resuscitat”. Ramzan Kadîrov a fost la un pas de moarte în ultima sa vizită la...
harta-tarile baltice
3
Reacția furioasă a Rusiei după o măsură anunțată de ţările baltice. Moscova amenință cu...
Ukrainian President Volodymyr Zelensky in Finland
4
Alertă în Marea Baltică. Estonia anunță că cinci cabluri de telecomunicații au...
soldat ucrainean trage cu pușca
5
Un bastion costisitor la frontiera UE. Ce se va întâmpla cu cea mai mare armată a Europei...
Controversă uriașă! S-a descoperit cine sunt patronii barului unde au murit cel puțin 40 de oameni
Digi Sport
Controversă uriașă! S-a descoperit cine sunt patronii barului unde au murit cel puțin 40 de oameni
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Zohran Mamdani
Zohran Mamdani devine oficial primar al New Yorkului în noaptea de Revelion 2026, cu o ceremonie organizată într-o stație de metrou
A snowstorm hits New York City; the photo shows activity in Bryant Park near Times Square.
Stare de urgență la New York și New Jersey, din cauza unei furtuni de zăpadă. Mii de zboruri perturbate
Europe,Map,With,Virtual,Gavel,And,Sound,Block,And,Ai
Dezvoltarea inteligenței artificiale a generat, în 2025, emisii de CO2 echivalente cu cele ale orașului New York, arată un raport
Timothy Dolan
New York: Papa Leon al XIV-lea a acceptat demisia influentului cardinal Dolan
primarul mangaliei
Primarul Mangaliei, acuzat că ar fi cumpărat un hotel și haine de lux din mită, a fost trimis în judecată de procurorii DNA
Recomandările redacţiei
Friedrich Merz și Emmanuel Macron
„Europa nu stă la mila marilor puteri”. Avertisment ferm al liderilor...
vreme rece inghet frig
Temperaturi scăzute săptămâna viitoare în mai multe regiuni. Unde va...
Trump receives Zelenskyy
Negocierile pentru pace în Ucraina se reiau în weekend. Discuțiile...
Raed Arafat
Raed Arafat, după incendiul din Crans-Montana: Lumea trebuie să...
Ultimele știri
„Superluna Lupului”, spectacol pe cer. Cum poate fi văzută Luna plină alături de Jupiter în acest weekend
Două persoane au căzut în râul Olt, pompierii au intervenit de urgență cu bărci și autospeciale
Xi Jinping se va întâlni cu Lee Jae Myung la Beijing, pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre China și Japonia
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Zodia care va avea cel mai bun an din viață în 2026, potrivit astrologilor
Cancan
Prima imagine cu incendiul din Elveția: Cum a luat foc tavanul clubului din stațiunea Crans-Montana. Ce s-a...
Fanatik.ro
Calendarul Sportiv al anului 2026! Când și unde au loc cele mai importante competiții
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Neluțu Varga mai pregătește un tun după Louis Munteanu! Altă vedetă a lui CFR Cluj, aproape de un transfer pe...
Adevărul
O româncă a rămas fără economiile strânse muncind în Italia. Angajata băncii care a facilitat dispariția...
Playtech
Zile libere 2026. Câte mini-vacanţe vor avea românii în noul an
Digi FM
Tatăl Loredanei Groza a murit. Cântăreața, sfâșiată de durere: „Am sperat că această zi nu va veni niciodată!”
Digi Sport
Logodiți și cu nunta programată, au decis să se despartă! S-au împăcat chiar pe final de 2025: cuplu celebru...
Pro FM
Cum era, de fapt, Freddie Mercury în viața reală. Prietenii au rupt tăcerea după 34 de ani: „Nimeni nu l-a...
Film Now
Denise Richards și fostul ei soț, evacuați dintr-o vilă din Los Angeles. Nu și-au plătit chiria și au datorii...
Adevarul
Guvernul din Gabon a tăiat în carne vie: naționala de fotbal a fost desființată, după ce a făcut țara de...
Newsweek
În ce zile din ianuarie intră pensiile, bursele, indemnizațiile, alocațiile? De ce unele sunt mai mici?
Digi FM
Anca Țurcașiu, fabuloasă într-o rochie cu paiete și decolteu amplu, de Revelion. Ea și iubitul ei au...
Digi World
De ce finalul de an ne face mai nostalgici. Explicația științifică pentru care ni se face dor de trecut
Digi Animal World
Nu trebuie să-ți îmbrățișezi niciodată câinele în aceste situații. Gestul tău îl poate stresa enorm
Film Now
Ce a inspirat franciza "Avatar".  Evenimente reale, culturi și zeități religioase care au stat la baza...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...