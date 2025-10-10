Cel mai prestigios premiul din lume va fi decernat astăzi la prânz. E vorba despre premiul Nobel pentru Pace. Președintele Statelor Unite a spus de multe ori că și-l dorește și insistă că îl merită pentru toate eforturile sale. Poate anul viitor, însă, căci pentru anul acesta e prea târziu. Nominalizările s-au încheiat pe 31 ianuarie, iar Comitetul Nobel a ales laureatul încă din vară. A avut de analizat sute de propuneri trimise din toată lumea după regulile scrise chiar în testamentul lui Alfred Nobel. Conform tradiției, numele câștigătorului e anunțat în prima vineri din octombrie, iar ceremonia de decernare a premiilor are loc în luna decembrie.

338 de candidați au fost analizați anul acesta pentru Premiul Nobel pentru Pace. 244 sunt persoane și 94 sunt organizații. Oricine poate fi nominalizat pentru premiu, dar propunerile pot fi făcute de șefi de stat, membri ai guvernelor, foști laureați Nobel și profesori universitari.

„Prezentăm Comitetului Nobel o listă extinsă cu toate nominalizările valide. Ei parcurg întreaga listă, o citesc în întregime. Apoi aleg o listă scurtă, care poate include de la un număr restrâns până la zeci de candidați. După aceea, eu, în calitate de secretar al comitetului, sunt responsabil de solicitarea evaluărilor din partea experților pentru candidații selectați pe lista scurtă”, explică Kristian Berg Harpviken, directorul Institutului Norvegian pentru Nobel.

Premiul Nobel pentru Pace este acordat de un comitet, format din cinci membri, ales de Parlamentul Norvegiei. Numele nominalizaților și detalii legate de nominalizări nu pot fi dezvăluite decât după 50 de ani.

„Pe măsură ce se apropie vara, lista este, de obicei, redusă la un număr relativ mic de nume. Pe parcursul verii se ia o decizie și începem pregătirile pentru anunț. Iar anunțul are loc întotdeauna într-o zi de vineri din prima săptămână completă a lunii octombrie”, mai spune Kristian Berg Harpviken.

Premiul Nobel pentru Pace este decernat la Oslo, în Norvegia, și nu în Suedia, acolo unde sunt acordate premiile pentru celelalte categorii.

„Alfred Nobel a formulat foarte clar ce își dorea să reprezinte Premiul Nobel pentru Pace. Este destinat celor care au făcut cele mai mari eforturi pentru fraternitatea între națiuni, dezarmare sau abolirea armatelor permanente, ori pentru organizarea congreselor pentru pace. Acestea au fost dorințele exprimate în testamentul său”, precizează directorul Institutului Norvegian pentru Nobel.

Primul premiu Nobel pentru Pace a fost acordat în anul 1901. Primii laureați au fost omul de știință și politicianul francez Frédéric Passy și omul de afaceri elvețian Jean Henry Dunant, co-fondator al Crucii Roșii.

Citește și:

Premiul Nobel pentru Pace: cei mai merituoși laureați și curiozități despre prestigioasa distincție

Editor : B.E.