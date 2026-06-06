Iranul a lansat şapte rachete balistice către Kuweit şi Bahrain la câteva ore după ce Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a doborât patru drone iraniene de atac cu sens unic de deplasare, lansate către Strâmtoarea Ormuz, conform CENTCOM, citată de Reuters. Iranul afirmă că a atacat „baze inamice din regiune” după loviturile americane asupra unor obiective de coastă, după ce Kuweitul a anunţat interceptarea unor atacuri cu rachete şi drone, iar în Bahrain au fost activate sirenele.

Iranul a lansat drone către Strâmtoarea Ormuz

Iranul a lansat mai multe drone către Strâmtoarea Ormuz, potrivit unui oficial american.

Forţele SUA au doborât cel puţin patru dintre acestea, a precizat oficialul.

Oficialii americani suspectează că aceste drone de atac, cu sens unic de deplasare, vizau nave comerciale care tranzitează apele din regiune sau forţe americane care operează în apropiere, a adăugat acesta.

Iranul a tras mai multe focuri de armă ca „avertisment” în apropierea Strâmtorii Ormuz, a relatat sâmbătă agenţia semioficială iraniană Mehr.

Potrivit agenţiei, focurile de avertisment „ar fi putut avea legătură” cu repoziţionarea unor nave militare americane în zonă.

Informaţia apare pe fondul relatărilor unui oficial american potrivit cărora Iranul a lansat mai multe drone către strâmtoare.

Conform Mehr, ţinta focurilor trase de Iran se afla pe mare, dincolo de insula Larak, o mică insulă situată în largul oraşului-port strategic iranian Bandar Abbas.

Mehr a mai relatat că pe reţelele sociale au circulat afirmaţii nefondate potrivit cărora în Bandar Abbas ar fi avut loc atacuri.

SUA au lovit obiective de coastă din Iran

Armata americană a lovit „situri radar de supraveghere de coastă” din Iran, după ce a doborât patru drone iraniene de atac cu sens unic de deplasare, potrivit Comandamentului Central al SUA (CENTCOM).

„Dronele de atac reprezentau o ameninţare imediată pentru traficul maritim regional. Ulterior, forţele americane au lovit situri radar de supraveghere de coastă iraniene din Goruk şi de pe insula Qeshm pentru a se apăra împotriva unor noi atacuri”, a transmis CENTCOM într-o postare pe platforma X.

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Armata americană a precizat că va continua să răspundă „agresiunii nejustificate a Iranului, în legitimă apărare”.

Kuweitul răspunde ameninţărilor cu rachete şi drone

Armata Kuweitului a anunţat că răspunde unor „ameninţări ostile cu rachete şi drone” în primele ore ale dimineţii de sâmbătă, după activarea mai multor sirene de raid aerian.

„Statul Major General al Forţelor Armate Kuweitiene confirmă că orice explozii care ar putea fi auzite sunt rezultatul interceptării unor ţinte ostile de către sistemele de apărare antiaeriană”, a transmis armata într-o postare pe platforma X, cu puţin înainte de ora 4:00 dimineaţa, ora locală, când a fost emisă prima alertă.

Datele furnizate de FlightRadar24 par să arate că mai multe zboruri cu destinaţia Kuweit au intrat în aşteptare după activarea sirenelor.

La începutul acestei săptămâni, o persoană a fost ucisă, iar alte 63 au fost rănite în urma unor atacuri care au lovit Kuweitul şi au provocat pagube aeroportului internaţional al statului.

Sirene activate în Bahrain

Locuitorilor din Bahrain li s-a cerut să se deplaseze într-un loc sigur după ce sirenele de alarmă au fost activate în primele ore ale dimineţii de sâmbătă.

„Sirena a fost activată... Cetăţenii şi rezidenţii sunt îndemnaţi să îşi păstreze calmul şi să se deplaseze către cel mai apropiat loc sigur”, a transmis Ministerul de Interne pe platforma X la ora 4:15 dimineaţa, ora locală.

Motivul alertei nu a fost imediat clar.

La începutul săptămânii, miercuri, Bahrain a anunţat că sistemele sale de apărare antiaeriană au interceptat şi distrus trei rachete şi „un număr de drone”.

Iranul afirmă că a atacat „baze inamice din regiune” Corpul Gardienilor Revoluţiei Islamice (IRGC) din Iran a anunţat că a lovit „baze inamice din regiune” ca răspuns la „agresiunea” Statelor Unite asupra unor zone de coastă ale ţării, inclusiv Sirik şi insula Qeshm. Bazele au fost atacate cu rachete lansate de Forţa Aerospaţială a IRGC, a transmis organizaţia sâmbătă pe Telegram. Cu câteva ore înainte, Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) anunţase că a lovit „situri radar de supraveghere de coastă” din Iran după ce a doborât patru drone iraniene de atac cu sens unic de deplasare, care „reprezentau o ameninţare imediată pentru traficul maritim regional”. Armata Kuweitului a anunţat sâmbătă că răspunde unor ameninţări cu drone şi rachete, în timp ce Bahrainul a activat sirenele de alarmă şi le-a cerut locuitorilor să se adăpostească. SUA interceptează un atac iranian îndreptat către Strâmtoarea Ormuz şi regiunea Golfului Forţele americane au lovit pe 5 iunie poziţii iraniene de apărare de coastă din Goruk şi de pe insula Qeshm, potrivit Comandamentului Central al SUA (CENTCOM). Statele Unite au interceptat un val de rachete balistice şi drone lansate de Iran către Strâmtoarea Ormuz şi regiunea Golfului, a anunţat CENTCOM. „Iranul a lansat şapte rachete balistice către Kuweit şi Bahrain la câteva ore după ce Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a doborât patru drone iraniene de atac cu sens unic de deplasare, lansate către Strâmtoarea Ormuz”, a transmis CENTCOM într-un comunicat emis sâmbătă, ora locală. Potrivit evaluărilor preliminare, şase dintre rachete au fost interceptate, iar a şaptea nu şi-a atins ţinta. Niciun militar american nu a fost rănit, se mai arată în comunicat. „Afirmaţiile Iranului potrivit cărora ar fi avariat cartierul general al Flotei a 5-a a SUA din Bahrain sunt false”, a adăugat CENTCOM. Anterior, Corpul Gardienilor Revoluţiei Islamice (IRGC) afirmase că a lovit "baze inamice din regiune". CENTCOM a precizat că dronele iraniene de atac „reprezentau o ameninţare imediată pentru traficul maritim regional”. Forţele americane au lovit apoi situri radar iraniene de supraveghere din Goruk şi de pe insula Qeshm „pentru a se apăra împotriva unor noi atacuri maritime”, se mai arată în comunicat. Agenţia semioficială iraniană Mehr a relatat sâmbătă că Iranul a tras mai multe focuri de avertisment în apropierea Strâmtorii Ormuz.

Editor : C.A.