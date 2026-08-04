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Donald Trump ar putea „declanșa scânteia celui de-al Treilea Război Mondial”. Ce i-a enervat pe iranieni încât au spus asta

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Donald Trump
Iranul avertizează asupra riscului unui al Treilea Război Mondial, după declarațiile lui Trump. Foto: Profimedia
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Iranul a afirmat că Donald Trump ar putea „declanșa scânteia celui de-al Treilea Război Mondial” după ce SUA au avertizat că aceasta este „ultima șansă” a Teheranului de a ajunge la un acord.

Președintele SUA a afirmat că Strâmtoarea Hormuz ar putea fi deschisă „literalmente până mâine”, adăugând că regimul iranian a „implorat” să se poarte negocieri și că discuțiile sunt în curs de desfășurare, informează The Independent.

„Nu vom permite deschiderea unui al doilea coridor în Strâmtoarea Hormuz, iar orice navă de război sau forță militară care se va apropia de aceasta va fi lovită”, a declarat Mohsen Rezaei, consilier al Liderului Suprem Mojtaba Khamenei, la televiziunea iraniană, potrivit postului public israelian Kan.

„Măsurile lui Trump ar putea aprinde scânteia celui de-al Treilea Război Mondial”, a adăugat el.

Președintele SUA a afirmat că instaurarea păcii în regiune va fi un proces în două etape, care va implica mai întâi deschiderea strâmtorii, iar ulterior „denuclearizarea” Iranului.

El a spus că acest proces „va dura ceva timp, dar… suntem foarte hotărâți în această privință”.

Iranul a negat categoric existența vreunui plan privind o întâlnire a negociatorilor săi cu omologii americani luni, afirmând că se află mai degrabă în discuții cu Omanul privind asigurarea unei rute temporare sigure prin Strâmtoarea Hormuz.

Editor : Sebastian Eduard

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