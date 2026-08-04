Președintele Nicușor Dan a transmis marți seară că a urmărit „cu atenție” dezbaterile privind modificarea legislaţiei referitoare la decarbonizare şi a apreciat că „interesul naţional înseamnă atât securitate energetică, cât şi respectarea angajamentelor asumate de România”. Totuși, șeful statului nu este de acord cu modificarea făcută de PSD în Parlament astăzi, împreună cu AUR.

„Am urmărit cu atenție dezbaterile de astăzi privind modificarea legislației referitoare la decarbonizare. Interesul național înseamnă atât securitate energetică, cât și respectarea angajamentelor asumate de România și protejarea stabilității economice și financiare a țării”, a scris președintele pe Facebook.

Conform jurnalistei Digi24 Ema Stoica, șeful statului nu este de acord cu modificarea făcută de PSD astăzi în Parlament, împreună cu AUR. Mai mult, modificarea ar putea să ducă România la un cost foarte mare din PNRR, întrucât Bucureștiul și-a luat angajamentul în fața Comisiei Europene că va închide etapizat minele de cărbune.

Totuși, amendamentul PSD, conform senatorului social-democrat Ștefan-Radu Oprea, prevede că nicio „capacitate de producție a energiei electrice pe bază de cărbune nu poate fi închisă înainte ca alte surse alternative să fie puse în funcțiune”.

Totodată, șeful statului a precizat în mesajul său că, în cazul în care Parlamentul va adopta legea în forma rezultată din lucrările comisiilor, „voi analiza cu maximă responsabilitate și voi uza de toate prerogativele constituționale, inclusiv de solicitarea de reexaminare, astfel încât România să poată depune cererile de plată rămase și să nu piardă miliarde de euro din PNRR”.

Deși Senatul era for decizional, proiectul de lege privind decarbonizarea figurează pe ordinea de zi de mâine, 5 august, a Camerei Deputaților, fiind retrimis pentru o nouă dezbatere.

Premierul interimar Ilie Bolojan a precizat faptul că România a încasat pentru acest jalon „o sumă de bani în Cererea de plată 2, iar modificările legislative care se fac în sensul modificării unor prevederi legale care țin de PNRR și care au fost închise în raport cu Comisia sunt de natură a nu rezolva problemele, dar a ne crea probleme suplimentare la cererile de plată pe care trebuie să le mai depunem”. Mai mult, acesta a avertizat că, în cazul în care „în această toamnă nu vom putea închide capacități pe cărbune, vom avea penalități corespunzătoare și știm asta, dar, dacă facem și această modificare, riscăm să avem alte penalități suplimentare ca urmare a intervenției pe un jalon care este închis”.

În aceeași ordine de idei, ministrul interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a avertizat că amendamentele aduse legislației privind decarbonizarea sectorului energetic ar putea bloca depunerea următoarelor cereri de plată din PNRR și ar putea pune în pericol fonduri europene de miliarde de euro.

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Editor : A.M.G.