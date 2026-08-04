Valuri de căldură mortale și câștiguri uriașe: opt companii petroliere au înregistrat profituri de 93 de miliarde de dolari

Opt dintre cele mai mari companii petroliere au înregistrat profituri de peste 90 de miliarde de dolari în doar trei luni, pe fondul creșterii vertiginoase a prețurilor la energie provocată de conflictul din Iran și al crizei climatice generate de emisiile de gaze cu efect de seră, care a dus la valuri de căldură mortale, relatează The Guardian.

Profiturile neașteptate obținute în timpul războiului au reaprins apelurile adresate marilor companii petroliere și de gaze, precum Saudi Aramco și BP, să plătească pentru daunele aduse mediului cauzate de „profitarea de pe urma suferinței umane” și să finanțeze o tranziție rapidă către energia regenerabilă.

O analiză realizată de sursa citată a arătat că cei opt producători de petrol cotați la bursă au înregistrat venituri de aproape 93 de miliarde de dolari în cele trei luni până la sfârșitul lunii iunie – primul trimestru financiar complet după ce războiul SUA - Israel împotriva Iranului a declanșat o creștere bruscă a prețurilor mondiale la petrol, care au atins niveluri maxime de peste 126 de dolari pe baril.

Companiile au profitat de cea mai gravă perturbare a aprovizionării cu combustibili fosili din istoria pieței pentru a-și dubla aproape profiturile cumulate, care anul trecut, în aceeași perioadă, se ridicau la puțin sub 50 de miliarde de dolari, în timp ce activiștii avertizează că milioane de gospodării sunt nevoite să plătească prețul sub forma unor facturi mai mari și a haosului climatic.

Datele indică faptul că cele opt companii petroliere – Aramco, BP, Shell, Equinor, TotalEnergies, Eni, Chevron și ExxonMobil – au înregistrat un profit de peste 700.000 de dolari pe minut în trimestrul de primăvară.

În timp ce capitalizarea lor de piață creștea cu aproximativ 600 de miliarde de dolari, depășind pragul de 3 trilioane de dolari, temperaturile au crescut treptat, ducând la o serie de valuri de căldură mortale, toate acestea devenind mai probabile și mai severe din cauza arderii combustibililor fosili.

Emisiile de carbon generate de cele mai mari companii din lume din sectorul combustibililor fosili au fost corelate direct, pentru prima dată, cu valuri de căldură mortale, conform unei analize științifice publicate în septembrie anul trecut. Studiul a arătat că emisiile generate de oricare dintre cele 14 cele mai mari companii erau suficiente, fiecare în parte, pentru a provoca peste 50 de valuri de căldură care, în alte condiții, ar fi fost practic imposibile.

Cele mai mari profituri din sectorul petrolier în trimestrul de primăvară au fost înregistrate de compania petrolieră de stat din Arabia Saudită, Aramco, care a raportat o creștere de 34% a profitului net trimestrial, ajungând la peste 33 de miliarde de dolari, chiar dacă infrastructura sa a fost avariată de atacurile cu drone și rachete lansate de forțele iraniene și de rebelii houthi.

Potrivit bazei de date Carbon Majors, producția de combustibili fosili a companiei Saudi Aramco a făcut ca aceasta să fie responsabilă pentru mai multe emisii de carbon decât orice altă companie din istorie, fiind urmată de Chevron și ExxonMobil, iar Shell și BP figurând în top 10. De zeci de ani, Arabia Saudită conduce cu succes eforturile de blocare și întârziere a măsurilor internaționale de combatere a schimbărilor climatice.

Marți, BP a devenit una dintre ultimele mari companii petroliere care și-au publicat rezultatele pentru perioada aprilie-iunie, raportând profituri trimestriale de 5,73 miliarde de dolari – cele mai mari de la începutul războiului pe scară largă al Rusiei împotriva Ucrainei și mai mult decât dublul celor 2,5 miliarde de dolari din ultimele trei luni.

Patrick Galey, coordonatorul programului privind combustibilii fosili la Global Witness, a declarat: „Profiturile exorbitante ale BP reprezintă o amintire scandaloasă a celor care au profitat de suferința umană în acest an. În timp ce incendiile forestiere amenință comunitățile din întreaga lume, seceta se agravează și costurile energiei cresc vertiginos, familiile obișnuite plătesc prețul pentru faptul că marile companii petroliere acordă prioritate bogăției acționarilor în detrimentul unei planete în care se poate trăi”.

El a adăugat: „Este timpul să-i obligăm pe giganții petrolieri să plătească pentru a repara criza climatică pe care ei înșiși o provoacă. Gândiți-vă câte sisteme de protecție împotriva incendiilor și inundațiilor am putea construi sau câte panouri solare am putea instala dacă marile companii petroliere și-ar plăti partea care le revine din impozite”.

Rosie Downes, coordonatoarea campaniilor de la Friends of the Earth, a declarat: „În timp ce BP înregistrează încă o rundă de profituri uriașe, milioane de gospodării plătesc prețul prin facturi la energie exorbitante și o criză climatică care scapă rapid de sub control”.

Noua directoare generală a BP, Meg O’Neill, a apărat profiturile companiei, afirmând că aceasta „se concentrează pe măsurile pe care le putem lua pentru a contribui la rezolvarea situației”, cum ar fi creșterea în mod constant a producției de produse petroliere care se aflau în deficit.

Compania a redus cheltuielile destinate energiei verzi de când a renunțat la ambițiile sale ecologice în cadrul unei „reorientări fundamentale” la începutul anului trecut, diminuând bugetul anual alocat tranziției energetice de la 5 miliarde de dolari la 1,5–2 miliarde de dolari.

În ultimii ani, BP și-a transferat parcurile eoliene offshore din Marea Britanie într-o societate mixtă și și-a vândut divizia de energie eoliană terestră din SUA, iar marți a anunțat că va vinde divizia sa de biogaz din SUA, evaluată la 4 miliarde de dolari, care captează metanul din depozitele de deșeuri și este cel mai mare producător de gaz din surse regenerabile din SUA.

Potrivit Financial Times, compania se află în negocieri avansate pentru vânzarea diviziei sale de energie solară, Lightsource, către un consorțiu susținut de fondul suveran de investiții al Kuweitului.

Vineri, BP a scos la vânzare divizia sa de petrol și gaze din Marea Nordului, după ce a exploatat-o timp de peste 60 de ani, reaprinzând apelurile adresate guvernului britanic de a exclude exploatarea a două zăcăminte controversate din Marea Nordului, situate într-un bazin petrolier învechit.

Săptămâna trecută, Shell a raportat al doilea cel mai mare profit trimestrial din istoria sa, veniturile nete ale companiei ajungând la 9,84 miliarde de dolari, în ciuda scăderii producției de gaz de la uzina sa din Qatar, cauzată de pagube în valoare de miliarde de dolari provocate de război. Profiturile companiei Equinor au urcat la 3,2 miliarde de dolari în aceeași perioadă, față de 1,8 miliarde de dolari în trimestrul de primăvară al anului trecut.

În SUA, profiturile raportate de Chevron și ExxonMobil au stârnit critici din partea lui Donald Trump. Președintele american le-a reproșat celor două companii că „fac prea mulți bani” pe seama războiului său împotriva Iranului și le-a avertizat că vor fi obligate să restituie profiturile către populație, pe măsură ce se apropie alegerile intermediare din noiembrie, în contextul în care popularitatea sa este în scădere.

Chevron a înregistrat un profit net de 12,2 miliarde de dolari în al doilea trimestru, o creștere de peste cinci ori față de aceeași perioadă a anului trecut. ExxonMobil a înregistrat un profit de 14,5 miliarde de dolari, dublu față de cel realizat în aceeași perioadă a anului trecut și cel mai mare profit trimestrial de la invazia Rusiei în Ucraina din 2022.

Galey a declarat: „Îți dai seama că marile companii petroliere ne duc de nas atunci când unul dintre cei mai mari aliați ai lor, Donald Trump, le spune să-și tempereze lăcomia”.

Printre efectele înregistrate în această vară se numără cea mai gravă caniculă din istoria Europei, un alt fenomen pe care oamenii de știință îl consideră „imposibil” fără încălzirea globală provocată de om. Se estimează că aproximativ 20.000 de persoane au murit din cauza temperaturilor extreme, dintre care aproape 3.000 în Regatul Unit, numai în lunile mai și iunie.

Coreea de Sud și Japonia s-au confruntat, de asemenea, cu o căldură record de până la 42,5 °C, agenția meteorologică coreeană îndemnând populația să „înceteze imediat toate activitățile în aer liber”, în timp ce criza climatică a determinat creșterea temperaturilor în mare parte din Africa în luna iulie. Încălzirea globală face ca fiecare val de căldură să fie mai intens și mai probabil, iar creșterea temperaturilor globale provoacă moartea unei persoane pe minut la nivel mondial, potrivit estimărilor unui raport publicat în octombrie în The Lancet.

Simon Stiell, responsabilul ONU pentru schimbările climatice, a declarat: „La nivel mondial, dezastrele provocate de schimbările climatice ating proporții de coșmar. Este clar ce trebuie făcut: să renunțăm mai repede la cărbune, petrol și gaze, să extindem utilizarea energiilor regenerabile și să protejăm populația din zonele în care impactul se resimte deja cel mai puternic”.

Seria de valuri de căldură care a lovit Europa a uscat solurile și a dus la o secetă extremă, afectând producția alimentară, de la porumb la floarea-soarelui și salată. Se estimează că se vor pierde cel puțin 9 milioane de tone de cereale, Regatul Unit, de exemplu, confruntându-se cu cea mai slabă recoltă din istorie.

Condițiile de secetă au favorizat, de asemenea, izbucnirea unor incendii de proporții în Franța, Spania, Portugalia și Grecia, provocând pagube de miliarde de euro. Incendiile determină o creștere vertiginoasă a poluării atmosferice cu substanțe toxice, iar în SUA și Canada se estimează că incendiile din perioada 15-23 iulie au cauzat aproximativ 4.000 de decese în decurs de o săptămână de la expunere. Criza climatică agravează condițiile meteorologice propice incendiilor, iar fumul provenit de la acestea scurtează durata de viață a aproximativ 1,5 milioane de persoane pe an.

În Asia de Sud, criza climatică amplifică precipitațiile extreme – aerul cu o temperatură mai ridicată cu 1 °C reține cu 7 % mai multă apă. De exemplu, la începutul lunii iulie, în Chattogram, Bangladesh, au căzut peste 40 cm de ploaie în 24 de ore, ceea ce a dus la inundații fulgerătoare. Inundațiile și alunecările de teren au provocat pierderi de vieți omenești și au distrus mijloacele de subzistență în Pakistan și India. De asemenea, s-au înregistrat zeci de victime în nord-vestul Chinei, unde mii de oameni au fost evacuați din cauza furtunilor puternice.

Cele opt companii petroliere au fost contactate pentru a-și exprima punctul de vedere.

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Editor : A.M.G.