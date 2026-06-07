Noua problemă a economiei digitale a Chinei: bucătăriile-fantomă care au inundat aplicațiile de livrare a mâncării

Autoritățile chineze au identificat o nouă țintă în eforturile lor de a reglementa industria livrării mâncării din țară, caracterizată de o concurență acerbă: „bucătăriile fantomă”, adică restaurantele care nu există în realitate, dar apar în aplicații, scrie BBC.

„Bucătăriile fantomă” externalizează comenzile către furnizori terți, care le onorează la costuri mai mici, permițând comercianților să scadă prețurile și să-și maximizeze profiturile.

Autoritățile au descoperit mii de astfel de „bucătării fantomă” în toată China, ceea ce a stârnit îngrijorarea că prețurile mici se obțin în detrimentul siguranței alimentare.

Începând din această săptămână, aplicațiile trebuie să verifice licențele și adresele restaurantelor, în timp ce comercianții trebuie să se asigure că listarea online corespunde cu afacerea fizică și să specifice dacă aceasta oferă servicii de servire a mesei la fața locului.

Verificarea „bucătăriilor fantomă” a început anul trecut, după ce un bărbat din Beijing a depus o plângere cu privire la un tort nesatisfăcător, decorat cu flori necomestibile. El îl comandase pe o aplicație de livrare a mâncării, a relatat presa de stat.

Autoritățile au constatat că lanțul de cofetării de la care comandase avea listate aproape 380 de locații pe marile platforme de comerț electronic, dar nu deținea niciun magazin fizic. Se presupune că magazinele sale online foloseau, de asemenea, licențe comerciale falsificate.

Pe măsură ce ancheta a avansat, s-a descoperit că lanțul accepta comenzi care erau apoi transferate către o altă platformă – iar de acolo comenzile erau externalizate către diverși furnizori terți, în funcție de cine oferea prețul cel mai mic.

Autoritățile au descoperit un total de 3,6 milioane de comenzi de prăjituri pe două platforme de transfer al comenzilor, a raportat agenția de știri de stat Xinhua luna trecută.

De asemenea, au înregistrat 67.000 de „magazine fantomă” pe șapte aplicații majore de livrare a mâncării, care, împreună cu site-urile de transfer al comenzilor, „au format un lanț de aprovizionare ilegal prin coluziune reciprocă”, potrivit Xinhua.

Platformele de livrare a mâncării au fost complice la aceste aranjamente, a adăugat agenția. „Dacă suntem prea stricți în verificările noastre, comercianții vor trece la alte platforme”, ar fi spus un angajat al unei aplicații de livrare oficialilor.

Livrarea online de mâncare este o industrie extrem de competitivă în China.

Anul trecut, un război al prețurilor între principalele aplicații de livrare a dus la avertismente din partea guvernului cu privire la o cursă spre prețuri cât mai mici. Cei care suportă greul livrărilor din ce în ce mai rapide sunt curierii care se zbat să respecte termene limită strânse pentru un salariu de mizerie.

În aprilie, Administrația de Stat pentru Reglementarea Pieței a declarat că a amendat șapte platforme de comerț electronic – printre care Taobao, JD.com, Meituan și Pinduoduo – cu o sumă totală de 3,6 miliarde de yuani (530 de milioane de dolari), în principal pentru livrările efectuate de „bucătăriile fantomă”.

Pe măsură ce campania împotriva „bucătăriilor fantomă” continuă, comercianții încearcă să asigure consumatorii de siguranța alimentelor.

Conform Xinhua, peste 20 de chioșcuri de mâncare la pachet din orașul Hangzhou, situat în estul țării, au instalat „bucătării transparente” cu funcții de transmisie live, permițând consumatorilor să urmărească prepararea mâncării în timp real.

În provincia vecină Anhui, autoritățile au anunțat săptămâna trecută că au semnat un acord privind siguranța alimentară cu Meituan, Taobao și JD.com, care include utilizarea modelelor de inteligență artificială pentru monitorizarea bucătăriilor și recompensarea curierilor care semnalează restaurantele ilegale.

Editor : B.E.