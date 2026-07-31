Războiul tehnologic se adâncește: China amenință cu represalii după restricțiile impuse de SUA asupra roboților umanoizi

China a ameninţat joi că va adopta măsuri de retorsiune după ce autorităţile americane au impus noi restricţii asupra importurilor de roboţi umanoizi fabricaţi în străinătate, afirmând că decizia ”afectează grav” relaţiile economice şi comerciale dintre cele două ţări, transmite CNBC.

Ministerul chinez al Comerţului a cerut Statelor Unite să retragă măsura şi a avertizat că Beijingul va răspunde dacă aceasta va fi menţinută.

SUA invocă riscuri de securitate cibernetică

Comisia Federală pentru Comunicaţii (FCC) a anunţat marţi că a inclus roboţii avansaţi fabricaţi în străinătate, inclusiv modelele umanoide, pe lista produselor cu import restricţionat din motive de securitate cibernetică.

Instituţia nu a menţionat explicit China şi a precizat că distribuitorii vor putea continua să importe modelele aprobate anterior.

Ministerul chinez al Comerţului susţine însă că Washingtonul continuă să extindă restricţiile asupra produselor chinezeşti, subminând stabilitatea relaţiilor economice şi comerciale bilaterale.

Tensiunile din sectorul tehnologic continuă să crească

Analiştii consideră că măsura reprezintă o lovitură pentru producătorii chinezi de roboţi umanoizi care pregătesc listări la bursă în perioada următoare.

Potrivit firmei Counterpoint Research, companiile chineze Agibot, Unitree şi UBTech au ocupat primele trei locuri la nivel mondial după numărul de roboţi umanoizi instalaţi anul trecut, în timp ce Optimus, robotul dezvoltat de Tesla, s-a clasat pe locul cinci.

După anunţ, acţiunile UBTech, listată la Bursa din Hong Kong, au scăzut temporar cu peste 6%, iar Unitree şi Agibot îşi pregătesc ofertele publice iniţiale.

Relaţiile dintre Washington şi Beijing rămân tensionate pe fondul competiţiei din domeniul inteligenţei artificiale. Preşedintele Donald Trump urmează să îl primească în septembrie pe liderul chinez Xi Jinping, în timp ce oficiali americani au acuzat China de furt de tehnologie în domeniul AI şi au sugerat posibilitatea unor noi sancţiuni.

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Editor : C.A.