Numărul căsătoriilor în Marea Britanie a atins un minim istoric. Care este legătura dintre căsătorie și sărăcie

Mariaj
Legătura dintre căsătorie și sărăcie

Numărul cuplurilor din Anglia şi Ţara Galilor care sunt căsătorite sau în parteneriat legal a scăzut pentru prima dată la mai puţin de jumătate din populaţia adultă, a raportat miercuri Biroul Naţional de Statistică (ONS).

Potrivit ONS, cuplurile căsătorite sau în parteneriat civil continuă să reprezinte cel mai comun tip de parteneriat legal în Marea Britanie, dar proporţia persoanelor care optează pentru astfel de angajamente a scăzut de la 51,5% în 2014 la 49,5% în 2024. Cel mai notabil această scădere se înregistrează în rândul persoanelor cu vârste cuprinse între 25 şi 34 de ani şi între 55 şi 69 de ani, comparativ cu 2014, se arată în raportul ONS.

Marriage Foundation, o organizaţie caritabilă înfiinţată în 2012 pentru a promova căsătoria, a declarat pentru Xinhua într-un interviu exclusiv că „această tendinţă deprimantă va continua până când politica guvernamentală sau cultura socială vor începe să acorde din nou prioritate căsătoriei”. Între timp, numărul cuplurilor care convieţuiesc - adică cei care locuiesc împreună, dar nu sunt căsătoriţi sau în parteneriat legal - este în creştere, ajungând la 60,5% din populaţia adultă în 2024.

Harry Benson, director de cercetare la Marriage Foundation, a declarat că aceste rezultate reflectă „continuarea unei tendinţe de scădere pe termen lung foarte lente, care a început în anii 1970, în care cei bogaţi au continuat să se căsătorească, în timp ce mai puţin de jumătate dintre persoanele din grupul socio-economic de jos s-au căsătorit, iar în rândul celor mai săraci, mai puţin de unul din cinci o fac”.

Legătura dintre căsătorie și sărăcie

„Cele mai recente studii arată că părinţii din Marea Britanie sunt semnificativ mai predispuşi să rămână împreună dacă sunt căsătoriţi, indiferent de mediul lor de provenienţă. Aşadar, căsătoria împiedică cuplurile să intre în sărăcie. Şi totuşi, politica noastră perversă de asistenţă socială penalizează cuplurile care se căsătoresc prin eliminarea beneficiilor lor”, a mai declarat Harry Benson.

„Nivelurile record de destrămare a familiilor au fost determinate în principal de prăbuşirea relaţiilor care nu au fost niciodată formalizate prin căsătorie sau parteneriat civil. Mesajul din psihologie şi date este simplu: dacă vrei să rămâi împreună, căsătoreşte-te”, a adăugat el.

 

