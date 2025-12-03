Live TV

„Agresorul” Putin nu vrea să ajungă la un acord, declară premierul britanic Keir Starmer

Data actualizării: Data publicării:
keir starmer la o sedinta
Keir Starmer. Foto: Profimedia

Preşedintele rus Vladimir Putin nu vrea să ajungă la un acord cu privire la războiul din Ucraina, a declarat miercuri premierul britanic Keir Starmer, după discuţiile de cinci ore din ajun între trimişii SUA şi liderul rus la Kremlin, care s-au încheiat fără niciun rezultat, potrivit dpa şi PA Media.

Marea Britanie va continua să depună eforturi pentru a „exercita presiuni în toate modurile posibile”, inclusiv „provocând cât mai multe daune economiei ruse” prin sancţiuni, a afirmat Starmer.

Preşedintele Putin i-a acuzat marţi pe aliaţii europeni ai Kievului de sabotarea eforturilor conduse de SUA pentru a pune capăt războiului şi a respins modificările propuse de Ucraina şi Europa la un proiect de plan de pace american, considerându-le inacceptabile.

Preşedintele rus a mai afirmat că Moscova este „pregătită” pentru un război cu Europa, declaraţie denunţată de guvernul britanic drept „aiureală” şi „zăngănit de arme”, notează sursele citate de Agerpres.

„Ştim cu toţii că Putin este agresorul aici”, a spus Starmer, pe fondul informaţiilor potrivit cărora liderul rus a respins din nou planul de pace pentru Ucraina.

„Ştim cu toţii că Putin tergiversează, nu vrea să vină la masa negocierilor, nu vrea să ajungă la un acord”, a adăugat premierul britanic într-un discurs în Camera Comunelor.

„Trebuie să continuăm să punem presiune în toate modurile posibile. Adică să sprijinim Ucraina cu capacităţi şi resurse, dar şi să ne asigurăm că sancţiunile noastre, aplicate împreună cu aliaţii, afectează cât mai mult posibil economia Rusiei şi că presiunea pe care o putem exercita va continua”, a spus el.

La insistenţa presei de a comenta ameninţările făcute cu o zi în urmă de preşedintele Vladimir Putin, care afirmase că Rusia este gata să lupte „dacă Europa îşi doreşte confruntarea şi o începe”, un purtător de cuvânt al premierului britanic l-a citat pe Keir Starmer spunând că este o „retorică la fel de periculoasă pe cât este de greşită”.

„Naţiunile europene sunt unite în sprijinirea dreptului Ucrainei la autoapărare în conformitate cu dreptul internaţional, iar NATO este pregătită să răspundă la orice ameninţări cu unitate şi forţă”, a declarat purtătorul de cuvânt citat.

Preşedintele Vladimir Putin a purtat discuţii de aproximativ cinci ore la Moscova cu emisarul preşedintelui american, Steve Witkoff, şi cu ginerele lui Trump, Jared Kushner, care s-au încheiat târziu, după miezul nopţii (ora Moscovei).

Kremlinul a insistat că discuţiile au fost „constructive”, dar nu au contribuit la promovarea păcii în Ucraina şi a negat că ar fi respins planul de pace al SUA.

Înainte de reuniunea de la Kremlin, preşedintele rus a declarat că Moscova nu are intenţia de a ataca Europa, dar a avertizat că „dacă Europa doreşte să ne declare război brusc şi îl începe, suntem pregătiţi. Nu poate exista nicio îndoială în privinţa asta”.

În declaraţiile făcute anterior pentru presă, ministrul britanic al sănătăţii Wes Streeting a afirmat că Marea Britanie ia în serios ameninţarea Rusiei, dar a caracterizat retorica acesteia drept „acelaşi vechi zăngănit de arme pe care l-am mai auzit de la preşedintele Putin”.

„Ironia constă în faptul că declaraţia preşedintelui Putin despre incitarea la război din partea liderilor europeni ar fi ridicolă dacă ceea ce face el în Ucraina nu ar fi atât de serios”, a declarat Streeting pentru Sky News.

Şefa diplomaţiei britanice Yvette Cooper îi ceruse anterior preşedintelui rus să „pună capăt ameninţărilor şi vărsării de sânge”.

Regatul Unit va oferi Ucrainei încă zece milioane de lire sterline (11,7 miliarde de dolari) pentru repararea infrastructurii energetice după atacurile armatei ruse, a declarat Cooper la sosirea sa la reuniunea miniştrilor de externe ai NATO de la Bruxelles.

Doi preşedinţi caută pacea, preşedintele Trump şi preşedintele Zelenski. Dar, până acum, tot ce am văzut din partea preşedintelui Putin este o încercare de a escalada războiul şi de aceea preşedintele rus ar trebui să pună capăt ameninţărilor şi vărsării de sânge, să fie gata să se aşeze la masa negocierilor şi să sprijine o pace justă şi durabilă pentru Ucraina, precum şi pentru securitatea Europei şi a NATO", a afirmat ministrul britanic.

Editor : Liviu Cojan

