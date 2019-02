O companie a rămas fără 190 mil. de dolari, după ce fondatorul, singurul care știa parolele, a murit

Cel mai mare exchange de criptomonede din Canada, Quadriga, nu mai poate accesa fonduri în valoare de 190 de milioane de dolari, bani datorați utilizatorilor, după ce fondatorul companiei, singurul care știa parola de acces a banilor, a murit, scrie BBC News.

Gerlad Cotten, fondatorul Quadriga, a murit în luna decembrie, la doar 30 de ani. El era singurul care se ocupa de transferul fondurilor și monedelor virtuale, astfel că nimeni altcineva nu mai avea parola sau cheia pentru resetarea parolei.

Într-o declarație în instanță, Jennifer Robertson, văduva fondatorului QuadrigaCX - Gerald Cotten - a afirmat că exchange-ul datorează clienților săi aproximativ 250 milioane de dolari canadieni (CAD), atât în criptomonede, cât și în monede fiat.

Documentele depuse în instanță arată cum Cotten păstra criptomonedele într-un „cold wallet”, un dispozitiv asemănător unui stick, fără conexiune la internet, utilizat pentru protecția contra hackerilor sau furtului.

Soția fondatorului QuadrigaCX a mai declarat în instanță că „procedura obișnuită era ca Gerald Cotten să mute monedele virtuale într-un cold wallet ca o modalitate de a proteja criptomonedele de hackeri sau de posibile atacuri cibernetice”.

„În ciuda faptului că am căutat peste tot cu rigurozitate, nu am putut găsi parolele notate nicăieri”, a mai spus femeia. Aceasta a mai precizat că are laptopul lui Cotten, dar că acesta este și el criptat.

Compania Quadriga a angajat un investigator pentru a vedea dacă acesta poate recupera parolele, însă până acum ancheta nu a avut succes.

Cel puțin 115.000 utilizatori ai Quadriga au rămas cu obligațiuni cash și criptomonede blocate în conturile lor, iar compania estimează că le datorează acestora 190 de milioane de dolari.

Gerald Cotten a murit la începutul lunii decembrie, din cauza unor complicații ale bolii Crohn, în India, acolo unde deschisese un orfelinat.

Etichete:

,

,

,