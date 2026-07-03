Un utilizator misterios al Polymarket a pariat aproximativ 400.000 de dolari pe demiterea lui Putin înainte de sfârșitul anului

Un utilizator anonim a plasat un pariu de 400.000 de dolari pe platforma de pariuri cu criptomonede Polymarket, prezicând că Vladimir Putin nu va mai fi președintele Rusiei la sfârșitul anului 2026, pe fondul unei atenții tot mai mari acordate potențialelor pariuri bazate pe informații privilegiate și pariurilor pe evenimente geopolitice, precum războaiele, pe platformele online de predicții, scrie Forbes.

Pariul, despre care a relatat prima dată NBC News, a fost plasat de un cont anonim de pe Polymarket, cu numele de utilizator ZnotluvuiSamez și o imagine de profil care afișează steagul Ucrainei.

Utilizatorul a plasat mai multe pariuri legate de Rusia și Ucraina, dar cel mai mare dintre acestea este, de departe, un contract de tip „Da” în valoare de 409.000 de dolari pe întrebarea „Putin va mai fi președinte al Rusiei până la 31 decembrie 2026?” —din care 50.000 de dolari au fost achiziționați joi dimineața.

Pariul utilizatorului este în puternică contradicție cu piața, deoarece casele de pariuri consideră că există doar o șansă de 12% ca Putin să piardă președinția Rusiei — chiar dacă nu va candida pentru realegere până în 2030.

Potrivit NBC News, pariorul misterios ar putea câștiga până la 2,5 milioane de dolari dacă pariul se va rezolva în favoarea sa.

Al doilea pariu ca mărime al utilizatorului este unul de 61.000 de dolari pe faptul că Ucraina va recuceri Crimeea până la sfârșitul anului, un rezultat pe care piața îl consideră probabil doar în proporție de 12%.

Pariorul misterios pare să se fi înscris pe Polymarket în luna aprilie a acestui an, iar contul său este asociat unui cont X cu trei postări din 29 iunie, toate referitoare la aceste pariuri.

Ce știm despre propunerea CFTC privind interzicerea anumitor pariuri

Luna trecută, Comisia pentru Tranzacționarea Contractelor Futures pe Mărfuri (CFTC) a supus consultării publice o serie de propuneri de reguli privind reglementarea piețelor de predicții online.

Propunerea vizează interzicerea pariurilor considerate a nu fi în interesul public sau susceptibile de manipulare prin informații privilegiate.

Se preconizează că aceasta va afecta pariurile legate de războaie, atacuri teroriste și asasinate. Propunerile nu au fost încă adoptate și nu este clar dacă pariul pe Putin ar intra sub incidența acestei interdicții de interes public.

Ce știm despre cazurile de pariuri politice bazate pe informații privilegiate

În aprilie, un soldat al Forțelor Speciale americane implicat într-un raid pentru capturarea președintelui venezuelean Nicolas Maduro a fost acuzat că a folosit informații clasificate pentru a câștiga peste 400.000 de dolari pe Polymarket.

Departamentul de Justiție (DOJ) a declarat că soldatul a fost acuzat de utilizarea ilegală a informațiilor guvernamentale confidențiale în scopul obținerii unui câștig personal.

Soldatul a plasat 13 pariuri pe piețele legate de Maduro și Venezuela la sfârșitul lunii decembrie a anului trecut, cu doar câteva zile înainte de raid, și, ca urmare, a câștigat aproximativ 409.881 de dolari. Într-un incident separat de la sfârșitul lunii aprilie, Kalshi a anunțat că a suspendat conturile a trei candidați politici care au plasat pariuri pe rezultatul propriilor campanii electorale.

Editor : M.C