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O vedetă Survivor Grecia cere daune de 100 de milioane de dolari după ce și-a pierdut piciorul într-un accident groaznic la filmări

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Stavros Floros, fost concurent Survivor Grecia, cere daune uriașe după ce și-a pierdut piciorul într-un accident grav la filmări.
Stavros Floros, fost concurent Survivor Grecia, cere daune uriașe după ce și-a pierdut piciorul într-un accident grav la filmări. / Sursa foto: Credit: Youtube / Planet / Profimedia
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Stavros Floros, un fost concurent al emisiunii Survivor Grecia, dă în judecată show-ul după ce a suferit o amputare parțială a piciorului stâng, în urma unui accident suferit la pescuit cu harponul, în perimetrul de filmare.

Tânărul filma pentru emisiune în Republica Dominicană când a fost lovit de elicea unei ambarcațiuni turistice, incident care a dus la amputarea parțială a piciorului său stâng și la rănirea gravă a gleznei drepte, informează The Independent.

„Vreau ca lumea să știe adevărul: că m-am dus la un reality show și am ajuns să rămân cu un singur picior la 22 de ani, simțind că mor încetul cu încetul”, a declarat Floros într-un comunicat pentru TheWrap.

„Vreau ca oamenii să știe că nu au avut grijă de noi, că nu am primit sprijinul adecvat din partea companiei de producție și că, indiferent de ce se întâmplă, trebuie să ții mereu capul sus și să ai credință în Dumnezeu.”

Procesul, intentat la Miami, susține că producătorii emisiunii și postul de televiziune elen Skai TV i-au expus în mod conștient pe concurenți la pericole înainte de incident. Floros solicită daune în valoare de 100 de milioane de dolari.

„Echipa de producție știa sau, dând dovadă de o prudență rezonabilă, ar fi trebuit să știe despre traficul naval intens și periculos din această zonă, precum și de riscul pe care acesta îl reprezenta pentru membrii distribuției care pescuiau și făceau scufundări acolo, și cu toate acestea, nu a luat nicio măsură de siguranță”, se susține în dosarul instanței.

Floros a petrecut 61 de zile internat într-un spital din Miami și a suferit multiple intervenții chirurgicale, potrivit echipei sale de avocați.

„Acesta este un caz revoltător în care un influencer tânăr și de succes a rămas cu leziuni permanente catastrofale ca urmare a nepăsării crase față de siguranță a unei mari companii multinaționale de producție, căreia i-a fost încredințată realizarea emisiunii Survivor Grecia”, a declarat avocatul Jason Margulies.

Reprezentanții companiei de producție și ai Skai TV nu au răspuns solicitării publicației The Independent de a oferi un punct de vedere.

La momentul respectiv, compania producătoare a declarat că este în desfășurare o anchetă și că incidentul s-a produs în timpul unei pauze de filmare.

„Conform informațiilor disponibile până în prezent, accidentul pare să fi avut loc atunci când o ambarcațiune turistică l-a rănit pe concurent în timp ce acesta pescuia cu harponul, în afara procesului competițional al reality show-ului”, se arăta în declarația companiei.

„Încă din primul moment, s-a intervenit imediat pentru a oferi asistență și a transporta în siguranță concurentul rănit, în timp ce autoritățile portuare competente investighează cauzele incidentului pentru a stabili cu exactitate circumstanțele.”

SKAI Television, postul de televiziune grec care difuzează Survivor Grecia, a suspendat difuzarea competiției în urma incidentului, potrivit site-ului de știri elen eKathimerini.

 

Editor : B. G.

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