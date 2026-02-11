O italiancă a primit două facturi la apă de 55.000 de euro. „Putea umple câteva bazine olimpice”

O femeie din Italia, care are un salariu de 1.200 de euro, a primit două facturi uriașe la apă, în valoare de peste 55.000 de euro, relatează publicația „Il Resto del Carlino”. În mod normal, factura era de câteva sute de euro pentru șase luni.

Femeia a primit două facturi de la Arca, compania care deține concesiunea serviciului integrat de apă, în valoare de 29.650,39 euro și 25.819,49 euro, în total 55.469,88 de euro.

Femeia, care locuiește singură într-o casă din regiunea Reggio Emilia, a început imediat să trimită mesaje pentru clarificări și să sune la toate birourile companiei care gestionează serviciul de apă, știind că nu a avut un consum atât de mare.

Ea a contactat Federconsumatori, o asociație a consumatorilor, pentru a rezolva situația. Inspecțiile au relevat o „scurgere ascunsă” din cauza căreia a primit facturi atât de mari.

„O factură ca aceasta nu putea fi decât o greșeală: apă în valoare de 55.000 de euro este suficientă pentru a umple mai multe bazine olimpice, iar femeia locuiește singură într-o casă individuală”, a explicat Lucia Lusenti, coordonatoarea asociației pentru Reggio Emilia.

După ce s-a descoperit scurgerea de apă, femeia a intrat într-un proces de mediere cu compania furnizoare, iar facturile ei au fost reduse cu peste 90%. Mai mult, a avut acces și la un „fond de pierderi”, care i-a permis să acopere o parte din cheltuieli.

