O tânără din Spania a fost concediată pentru că a ajuns la serviciu cu 45 de minute mai devreme. Cum a motivat compania această decizie

Concediere
A contestat decizia. Ce a hotărât tribunalul Reacții pe rețelele sociale

Deși pentru mulți a ajunge devreme poate reprezenta o virtute, aceasta a devenit o calitate nu tocmai pozitivă pentru o femeie din Spania, care a ajuns să-și piardă locul de muncă pentru că obișnuia să se prezinte în mod repetat înainte de ora stabilită. Cazul, care a generat dezbateri pe rețelele sociale și în rândul experților în domeniul muncii, a fost examinat de un tribunal din Alicante, care a decis să susțină decizia companiei și să aprobe concedierea.

Tânăra, în vârstă de 22 de ani, lucra într-o companie de logistică și a dezvoltat obiceiul de a ajunge cu 30-45 de minute înainte de începerea oficială a turei sale, programată pentru ora 7:30 dimineața. Deși punctualitatea este de obicei văzută ca un semn de angajament, pentru superiorii ei această practică a devenit o situație problematică care a început să afecteze dinamica echipei, scrie Noticias Caracol.

Potrivit companiei, angajata venea constant la birou între 6:45 și 7:00 dimineața, marcându-și intrarea înainte de ora permisă și încercând să înceapă lucrul când încă nu existau sarcini disponibile pentru ea.

Deși inițial avertismentele au fost verbale, conducerea a decis să escaladeze problema și i-a comunicat în mod oficial că trebuie să respecte programul convenit. Ea a primit chiar și un avertisment în 2023, dar angajata a continuat să se trezească devreme pentru a merge la muncă, acumulând 19 sosiri anticipate în lunile următoare.

Având în vedere repetarea comportamentului, compania a decis să o concedieze pentru ceea ce a considerat a fi o abatere gravă. Justificarea s-a axat pe faptul că angajata nu respecta instrucțiunile directe și afecta coordonarea echipei, un aspect pe care îl considerau esențial pentru funcționarea departamentului logistic.

A contestat decizia. Ce a hotărât tribunalul

Tânăra, nemulțumită de decizie, a decis să conteste concedierea. Ea a susținut că sosirea sa înainte de ora de începere a programului era determinată de volumul de muncă pe care trebuia să îl asume și că acționarea în avans era o modalitate de a ține pasul cu sarcinile atribuite. Cu toate acestea, în timpul procesului, ea nu a prezentat dovezi care să susțină această afirmație.

În contrapondere, angajatorul a subliniat că angajata nu numai că nu respecta programul de lucru, dar a încercat de mai multe ori să se conecteze la aplicația companiei înainte de a ajunge fizic la birou.

Tribunalul social din Alicante a studiat cazul și a concluzionat că nu era vorba doar de o problemă de punctualitate, ci de o refuz repetat de a respecta normele interne. Hotărârea a indicat că comportamentul angajatei „prejudicia organizația internă și dăuna relației de încredere”, aspecte esențiale în orice relație de muncă.

În consecință, instanța a confirmat concedierea și a stabilit că întreprinderea a acționat în limitele stabilite de lege.

Reacții pe rețelele sociale

Între timp, cazul a generat reacții împărțite pe rețelele de socializare. Unii utilizatori și-au arătat sprijinul față de tânără, subliniind că, totuși, concedierea părea excesivă în fața unui comportament care, la prima vedere, ar putea fi interpretat ca un exces de angajament. „Dacă întârzii, se supără. Dacă ajungi mai devreme, la fel”, a comentat un utilizator. Alții au subliniat că nu au auzit niciodată de cineva care să-și fi pierdut locul de muncă pentru că a ajuns mai devreme.

Tânăra concediată ar putea încă să conteste decizia în fața Curții Supreme din Valencia, deși, deocamdată, hotărârea din Alicante rămâne valabilă și susține poziția companiei.

 

Editor : Sebastian Eduard

