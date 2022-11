O tânără vrea să-și doneze 95% din moștenirea de zeci de milioane de dolari pentru că banii nu o fac fericită

Marlene Engelhorn are 29 de ani și a moștenit mai mulți bani decât și-ar fi dorit, după ce bunica ei miliardară a murit în urmă cu o lună. Dar pentru că ea consideră că nu merită acei bani și nici măcar nu o fac fericită, a decis să doneze între 90 și 95 la sută din moștenirea ei de zeci de milioane de dolari.

Marlene Engelhorn este nepoata lui Traudl Engelhorn-Vechiatto, care avea 94 de ani când a murit, care era descendenta lui Friedrich Engelhorn, cel care a fondat gigantul chimic BASF în 1865. Afacerile familiei au fost vândute în 1997 cu aproximativ 11 miliarde de dolari. La momentul vânzării, bunica lui Marlene a primit aproximativ 2,45 miliarde de dolari. Însă până la data morții averea ei a crescut și a ajuns la 4,2 miliarde de dolari. Marlene Engelhorn va primi câteva zeci de milioane de dolari, dar nu își dorește banii, potrivit New York Times.

Tânăra înțelege că decizia ei poate părea ciudată pentru unii oameni și ține să precizeze întotdeauna că nu are nimic împotriva bogaților, ci doar împotriva celor extrem de bogați. Ea mai spune că atunci când a aflat de decizia bunicii ei de a-i lăsa moștenire zeci de milioane de dolari chiar s-a enervat.

„Nu ar trebui să am banii familiei mele pentru că nu am lucrat pentru ei”, a spus Marlene.

Tânăra știe despre moștenirea ei de cel puțin doi ani și plănuiește activ cum să scape de cea mai mare parte din bani. Donațiile în scopuri caritabile ar fi cea mai simplă opțiune în acest moment, dar are câteva rezerve în această direcție.

Într-un interviu acordat recent, Marlene Engelhorn i-a criticat pe superbogații lumii pentru că s-au implicat în acțiuni filantropice pentru a evita plata impozitelor. Ea nu crede că acest tip de comportament ar trebui promovat, pentru că este necinstit.

Marlene Elenghorn mai spune că nimeni nu ar trebui să dețină sume uriașe de bani într-o societate atât de inegală și consideră că o redistribuire mai echitabilă a bogăției și taxe mai mari pentru cei superbogați sunt esențiale pentru evoluția civilizației noastre.

În alt interviu acordat în urmă cu un an ziarului austriac Der Standard, tânăra vieneză a spus că pur și simplu a avut noroc la „loteria nașterii” și că era mulțumită cu viața pe care avea. Încă de atunci luase decizia de a-și dona moștenirea.

„În opinia mea, aceasta nu este o chestiune de voință, ci o chestiune de corectitudine. Nu am făcut nimic pentru această moștenire. Acesta este pur noroc la loteria nașterii și pură coincidență. Oamenii care de fapt au contribuit la asta nu obțin prea mult. Provine (moștenirea - n.n.) de fapt de la societate și aici ar trebui să se întoarcă. Când a venit anunțul că voi moșteni o avere, am observat că nu eram cu adevărat fericită și m-am gândit: ceva nu este în regulă, trebuie să fac ceva. Apoi am început să mă gândesc serios la asta... În societățile noastre, bogăția individuală este legată structural de sărăcia colectivă”, a declarat Marlene Engelhorn.

„Bunica mea îmi oferă multă libertate de acțiune și profit de asta pentru a face o declarație publică: nu am muncit o zi pentru acești bani și nu plătesc un cent impozit ca să intru în posesia lor. Nu se poate! În cele din urmă aș vrea să fiu taxată. Dacă nu va exista impozit pe moștenire sau pe avere, mă voi gândi eu la unul”, a spus Marlene.

Engelhorn, care este în prezent studentă la Universitatea din Viena, este membră Millionaires for Humanity și promotoare a inițiativei Taxmenow.

Întrebată unde se vede în viitor, după ce va renunța la 90 sau 95% din moștenirea ei, Marlene Elenghorn a spus: „Nu știu încă asta. Dar vreau să muncesc din greu. La fel ca toți ceilalți.”

