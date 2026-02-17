Motivul pentru care MacKenzie Scott, fosta soție a lui Jeff Bezos, donează miliarde de dolari. Împrumutul care i-a schimbat viața

MacKenzie Scott, fosta soție a lui Jeff Bezos, este printre cei mai generoși miliardari, iar un episod din facultate ar putea explica de donează atât de mulți bani. Ea a mărturisit că a primit un împrumut de la o colegă de cămin pentru a-și putea continua studiile.

După finalizarea divorțului de fondatorul Amazon, Jeff Bezos, în 2019, Scott a obținut un număr mare de acțiuni pe care le-a câștigat contribuind la construirea gigantului comerțului electronic – la începuturile companiei, ea a ajutat la elaborarea planurilor de afaceri și a contractelor. După divorț, Scott a primit aproximativ 4% din acțiunile Amazon, adică aproximativ 139 de milioane de acțiuni la momentul respectiv, potrivit Fortune.

Din 2020 până în prezent, Scott și-a redus participația cu 42%, vânzând sau donând aproximativ 58 de milioane de acțiuni. Are încă o avere de aproape 28 de miliarde de dolari, în ciuda faptului că a donat 26 de miliarde de dolari prin intermediul platformei sale filantropice Yield Giving, pe care a fondat-o în 2022. Yield Giving a donat către mii de organizații, axate pe probleme precum DEI (diversitate, echitate și incluziune), educație, recuperare după dezastre și multe altele.

Numai în toamna anului trecut, ea a donat peste 400 de milioane de dolari către mai multe organizații axate pe educație și DEI, multe dintre acestea primind cele mai mari donații din istoria lor.

Scott înțelege valoarea și nevoia de sprijin, în special în primii ani de formare a unei persoane. La urma urmei, a trebuit să împrumute bani de la colega ei de cameră din facultate când se confrunta cu dificultăți.

„Din cauza efectelor în lanț, e imposibil să-ți imaginezi puterea unui act generos”, a scris Scott despre donații într-un eseu publicat pe platforma Yield Giving.

„La a cui generozitate m-am gândit de fiecare dată când am făcut miile de cadouri pe care am reușit să le ofer? Dentistul local mi-a făcut lucrări stomatologice gratuite când m-a văzut fixându-mi un dinte rupt cu adeziv pentru proteze, în facultate. Colega de cameră din facultate m-a găsit plângând și mi-a împrumutat 1.000 de dolari, ajutându-mă să nu abandonez facultatea în al doilea an”, a scris ea.

După ce a absolvit Universitatea Princeton, Scott a devenit o romancieră talentată. În 2005, Scott și-a publicat romanul de debut, „Testarea lui Luther Albright”, care a câștigat un premiu American Book Award în 2006.

Colega ei de cameră de la Princeton a văzut diferența pe care a făcut-o cadoul de 1.000 de dolari în viața lui Scott, iar acest lucru a inspirat-o, 20 de ani mai târziu, să înființeze o companie care oferă împrumuturi studenților cu venituri mici, fără garant.

Colega de cameră era Jeannie Ringo Tarkenton, care a fondat mai tâtziu Funding U, o companie care a oferit împrumuturi cu dobândă mică în valoare de 80 de milioane de dolari unui număr de aproximativ 8.000 de studenți care aveau nevoie de ajutor pentru a-și plăti studiile universitare, potrivit Princeton. Tarkenton minimizează totuși gestul care a schimbat viața lui Scott.

„Întotdeauna am spus că ar fi absolvit fără acel împrumut, la fel ca, probabil, mulți dintre miile de copii pe care îi ajut, pentru că sunt oameni harnici care încearcă cumva să se descurce”, a declarat Tarkenton pentru Princeton Alumni Weekly.

„Dar micile daruri se adună peste tot - sau marile daruri, când vine vorba de generozitatea lui MacKenzie”, a adăugat ea.

Editor : M.B.