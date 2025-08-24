Vacanţa paradisiacă a unei turiste canadiene în Bali s-a transformat într-un coşmar. Ashley venise să petreacă câteva zile pe insula indoneziană înainte ca lucrurile să ia o întorsătură neaşteptată, scrie lalibre.be, preluată de News.ro.

Într-o seară, ea a comandat un cocktail într-un club de noapte din Kuta. Crezând că bea o băutură clasică, ea a consumat de fapt un amestec de alcool şi metanol, relatează Fox News. Tânăra povesteşte că acest cocktail a orbit-o.

„În ţările în curs de dezvoltare din întreaga lume, metanolul este adesea adăugat alcoolului de pe piaţa neagră pentru a creşte volumul lichidului. Are acelaşi gust şi miros, dar un singur pahar poate fi mortal”, explică Ashley într-un videoclip postat pe Instagram.

Canadiana precizează că a primit băutura într-o sticlă de plastic. „Pierderea vederii este cea mai grea încercare prin care am trecut vreodată. Dar sunt norocoasă: alţi turişti au murit după ce au băut cocktailuri diluate cu metanol”, mărturiseşte ea.

Odată ingerat, metanolul devine toxic şi otrăveşte direct organismul. OMS recomandă turiştilor să evite băuturile alcoolice ilegale şi să se ferească de orice produs nesigilat sau suspect.

Editor : A.C.