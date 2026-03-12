Live TV

Parlamentul European a adoptat reguli noi pentru pachetele de călătorie. În ce condiții pot turiștii anula vacanțele fără costuri

Parlamentul European a adoptat joi noi norme privind pachetele de servicii de călătorie, menite să consolideze protecția turiștilor după problemele apărute în timpul pandemiei de COVID-19 și după mai multe falimente majore din sectorul turistic. Directiva revizuită clarifică ce servicii pot fi considerate „pachet de călătorie”, stabilește reguli privind utilizarea voucherelor și introduce termene mai clare pentru rambursări și soluționarea reclamațiilor.

Textul legislativ, deja convenit provizoriu cu statele membre ale Uniunii Europene, a fost adoptat de Parlamentul European cu 537 de voturi pentru, două împotrivă și 24 de abțineri.

Ce este considerat „pachet de servicii de călătorie”

Noile norme aduc clarificări privind situațiile în care mai multe servicii turistice cumpărate împreună sunt considerate un pachet de servicii de călătorie.

Potrivit directivei, în cazul achizițiilor online, o combinație de servicii oferite de comercianți diferiți va fi considerată pachet dacă primul comerciant transmite datele personale ale călătorului celorlalți comercianți, iar contractul pentru toate serviciile este încheiat în termen de 24 de ore.

De asemenea, dacă organizatorul călătoriei invită clientul să rezerve servicii suplimentare, acesta trebuie informat clar dacă respectivele servicii nu fac parte din pachetul rezervat anterior.

Reguli noi pentru voucherele turistice

Directiva introduce și reguli privind utilizarea voucherelor, care au devenit frecvente în perioada pandemiei.

Conform noilor prevederi, consumatorii vor avea dreptul să refuze un voucher și să solicite rambursarea banilor în termen de 14 zile. Dacă acceptă voucherul, acesta poate avea o valabilitate de maximum 12 luni.

După expirarea perioadei, orice voucher neutilizat integral sau parțial trebuie rambursat. În plus, companiile nu vor avea voie să limiteze opțiunile de servicii turistice pentru persoanele care folosesc vouchere.

Anularea călătoriilor fără penalități

Noile norme extind situațiile în care turiștii pot anula o călătorie fără costuri.

Dacă până acum anularea gratuită era posibilă doar atunci când apar circumstanțe inevitabile și extraordinare la destinație, directiva extinde această posibilitate și la evenimente similare care apar la punctul de plecare sau care pot afecta semnificativ desfășurarea călătoriei.

Evaluarea gravității situației se va face de la caz la caz, iar recomandările oficiale de călătorie pot fi utilizate drept indicator.

Operatorii de servicii turistice vor avea obligația să confirme primirea unei reclamații în termen de șapte zile și să ofere un răspuns motivat în cel mult 60 de zile.

În cazul falimentului organizatorului de călătorii, clienții vor trebui să fie rambursați din garanția de insolvență în termen de șase luni. Pentru cazurile foarte complexe, termenul poate ajunge la nouă luni.

Termenul standard de 14 zile pentru rambursarea banilor în cazul anulării unei călătorii rămâne neschimbat.

Reacția raportorului Parlamentului European

Raportorul Parlamentului European pentru acest dosar, Alex Agius Saliba (S&D, Malta), a declarat după vot că noile norme vor oferi o protecție mai puternică turiștilor europeni.

Aceste norme actualizate îi vor proteja pe consumatori atunci când apar probleme cu pachetele lor de servicii turistice. În cazul unor circumstanțe extraordinare care afectează orice parte a călătoriei, călătorii vor putea anula cu o rambursare completă. Acceptarea voucherelor va rămâne voluntară, iar companiile de turism vor trebui să răspundă plângerilor în termen de 60 de zile”, a spus acesta.

Pentru a intra în vigoare, legislația trebuie adoptată formal și de Consiliul Uniunii Europene. Ulterior, textul va fi publicat în Jurnalul Oficial al UE.

Statele membre vor avea la dispoziție 28 de luni pentru a transpune noile reguli în legislația națională și încă șase luni pentru a începe aplicarea efectivă a acestora.

