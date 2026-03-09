Live TV

Turiști în pantofi, salvați de pe munte în județul Brașov. Avertismentul Salvamont pentru drumeții, chiar dacă vremea se încălzește

Data publicării:
salvamontisti pe munte
Foto: Facebook

Două persoane neechipate corespunzător au fost coborâte din zona montană înaltă de către salvamontiştii din Săcele şi Braşov. Unul dintre turişti îşi pierduse în zăpada de 50 de centimetri un pantof, fiind în risc de hipotermie.

„Acţiune de noapte a Salvamont Săcele, împreună cu Serviciul Public Judetean Salvamont Braşov. Două persoane de aproximativ 40 de ani au fost coborâte de sub vârful Piatra Mare, unde zăpada era de aproximativ 50cm”, anunţă, luni, Salvamont Săcele.

Sursa citată a precizat că cele două persoane nu erau echipate corespunzător, fiind în risc de hipotermie, iar una dintre ele îşi pierduse în zăpada unul din pantofi.

„În timp ce echipa Săcele i-a preluat şi îi cobora, colegii de la Salvamont Judeţul Braşov au venit în întimpinare cu şosete şi ghete pentru turist. Geaca oferită a fost refuzată. Cei doi turisti au fost coborâţi în siguranţă, nefiind nevoie de intervenţie medicală”, au mai precizat salvamontiştii.

 Aceştia avertizează că, deşi vremea s-a încălzit, la altitudine încă este iarnă, iar echipamentul trebuie să fie unul pentru temperaturi scăzute.

