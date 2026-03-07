Războiul nu-i sperie pe cei care au programate concedii în Orientul Mijlociu, în perioada următoare. Chiar dacă în Egipt, de pildă, autoritățile au ridicat nivelul de alertă la 7, cei mai mulți dintre cei cu sejururi cumpărate deja pe plajele Mării Roșii nu iau în calcul nicio clipă să-și reprogrameze plecările. Grupurile de pe rețelele sociale, dedicate vacanțelor, sunt pline în aceste zile de mesaje: „Dacă e de murit, murim și acasă”, e de părere cineva. În tot acest timp, autoritățile de la București caută soluții să repatrieze cât mai rapid miile de români blocați în zona de război.

Grupurile dedicate vacanțelor în Egipt s-au umplut de mesaje de la români care abia așteaptă să ajungă pe plajele Mării Roșii. Nu-i sperie situația din Orientul Mijlociu și spun că pericolul apare oriunde, chiar și acasă.

„Nu am avut turiști care să renunțe la pachetele de sejur pe destinația Egipt sau Turcia. Am avut probleme cu turiștii care se întorc din destinații exotice, care aveau escală pe Dubai”, spune Cristian Venter, managerul unei agenții de turism din Oradea.

„Nu văd nicio problemă, aici nu sunt conflicte. Noi chiar am spus că am mai sta, suntem foarte în siguranță”, spune Agnes Roșu, româncă în Egipt.

Temperaturile plăcute și prețurile accesibile în continuare sunt motive solide pentru cei care ignoră pericolul din regiune. În acest moment, Egiptul a ridicat nivelul de alertă la 7, potrivit informațiilor de pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe.

„Cu privire la cei care urmează să plece în perioada următoare, se simte un mic pas înapoi, nu aș spune chiar panică”, constată Anca Grigorescu, agent de turism.

„Sunt zonele turistice, cum e Egiptul, unde nu cred ca gradul de pericol să crească foarte mult”, e de părere sociologul Adrian Hatos.

Între timp, statul român continuă eforturile de repatriere a românilor blocați în zona de conflict. Din aeroportul din Cairo au zburat deja avioane cu sute de turiști spre România, dar mulți încă așteaptă soluții.

„Noi joi am fi avut zborul spre Budapesta. Asta ne face speranțe că în primul moment când se va deschide spațiul aerian, vom putea să plecăm”, spune Lăcrămioara Moca, turistă româncă aflată în Israel.

Peste 14 mii de români sunt în prezent în orașe din Emiratele Arabe Unite, inclusiv în Dubai. Ei se vor putea întoarce în țară odată cu deschiderea parțială a spațiului aerian.

reporter/operator: Bogdan Băcilă

Editor : Izabela Zaharia