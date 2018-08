Omenirea trăiește pe datorie. Care sunt consecințele „traiului fără resurse”

De azi, omenirea trăieşte pe datorie. Adică şi-a epuizat toate resursele alimentare, energetice şi de apă potabilă, pe care Pământul le poate genera în 12 luni. Un dezastru ecologic de proporţii apocaliptice se prefigurează deja la orizont, în condiţiile în care data la care planeta rămâne fără resurse vine, de la an la an, tot mai devreme. De exemplu, în 1970 această dată, a fost pe 23 decembrie. Conform calculelor specialiştilor, avem acum nevoie de un Pământ şi aproape trei sferturi, pentru a ne susţine actualul stil de viaţă.

Suntem 7 miliarde 639 de milioane 800 de mii de oameni pe Pământ şi astăzi (miercuri, 1 august) am epuizat tot ce ne poate oferi planeta într-un an: toţi arborii, toată apa, solurile fertile, toţi peştii din oceane. Mai mult, până azi am emis toată cantitatea de dioxid carbon pe care o pot absorbi oceanele şi pădurile.

Consumăm prea mult, poluăm pe măsură şi risipim resurse în cantităţi uriaşe. Potrivit datelor ONU aruncăm anual la gunoi o treime din alimente.

Consecinţele acestui comportament iresponsabil sunt tot mai vizibile: secetă, eroziunea solului, dispariţia unor specii de animale și acumularea gazelor de seră în atmosferă, care provoacă schimbări climatice.

În ultimul an am putut vedea uragane care au lovit cu violenţă, incendii devastatoare favorizate de perioade îndelungate de secetă şi de temperaturi ridicate, crize de alimentare cu apă.

Printre soluţiile propuse de activiştii de mediu pentru a păstra resursele planetei şi a încetini încălzirea se află regândirea modului în care sunt organizate oraşele şi dezvoltarea energiilor verzi. Fiecare om în parte poate ajuta dacă adoptă un stil de viaţă mai prietenos cu mediul. Asta înseamnă să mâncăm mai puţină carne, să ne facem casele mai eficiente energetic şi să folosim cât mai mult transportul în comun, în locul maşinilor personale.

