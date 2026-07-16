Iranul amenință că va începe să distrugă infrastructura din Orientul Mijlociu, dacă Donald Trump îi lovește podurile și centralele electrice. În contextul tensiunilor crescânde, generalul în retragere Virgil Bălăceanu a explicat, în direct la Digi24, care sunt mizele conflictului din Orientul Mijlociu și lecțiile învățate de ambele părți, până acum.

Generalul Virgil Bălăceanu consideră că SUA au greșit în operația militară.

„Iranul rezistă. Ar fi trebuit să fie operația militară care succeda sau chiar înlocuia operația de anul trecut, Midnight Hammer. Pe baza experienței de atunci, Iranul și-a pregătit apărarea. Sunt și alte lecții învățate: cum trebuie să acționezi din punct de vedere al declanșării unei operații militare. [..] Ori această operație declanșată târziu de către Statele Unite le-a permis iranienilor să-și pregătească mai ales adăpostirea subterană a mijloacelor de luptă de lovire pe care și le mențin în continuare. De fapt, noi am spune că centrul de greutate al unui posibil armistițiu care să fie respectat și al unui acord de pace ar fi controlul Strâmtorii Ormuz, la care putem adăuga sudul Libanului”, a explicat Virgil Bălăceanu.

Acesta a mai subliniat că Iranul vrea continuarea războiului și va depune eforturi în acest sens.

„Urmărește un obiectiv strategic, și anume alegerile de la mijloc de mandat, din Statele Unite, din noiembrie. Pentru că sunt convinși că prin continuarea războiului, publicul american, viitorii votanți nu vor mai sprijini prea mult administrația americană și Partidul Republican”, a afirmat generalul în retragere.

În același timp, un alt actor care vrea continuarea războiului este Israelul, pentru că „nu și-a realizat obiectivele, mai ales privind acțiunile militare din sudul Libanului”, a mai explicat Virgil Bălăceanu.

„Iranul cred că este pregătit să reziste și în condițiile celor, să-l cităm pe Trump, 1.000+ lovituri care pot fi aplicate într-un infern al războiul, ar spune Trump. Dar iranienii sunt pregătiți. și să plecăm de la ideea că aceste lovituri masive întăresc coeziunea și soliditatea regimului lui Mojtaba Khamenei, chiar și partea care era anti-regim trece de partea regimului, pentru că vede amenințată existența și civilizația statului Iran”, a subliniat Bălăceanu.

Generalul Bălăceanu a atras atenția și asupra problemei nucleare, care ar putea fi baza unei implicări a NATO.

„Aici este un călcâi al lui Ahile, pentru că declarația NATO de la Ankara subliniază necesitatea ca Iranul să nu mai dezvolte programul nuclear. Și de aici, într-o interpretare de moment, am putea spune că dacă iranienii vor continua dezvoltarea programului nuclear, atunci putem asista și la o implicare a NATO în acest război, care rămâne deja un război de lungă durată, un război de uzură, cum de altfel nu se așteptau, mai ales cei din administrația americană care au declanșat acest conflict”, a afirmat generalul (r).

Totuși, la acest moment, miza este cine controlează Strâmtoarea Ormuz.

„Iranul vrea să continue controlul Ormuz, împreună cu Omanul. Statele Unite vor să-și asume nu numai pe perioada crizei, dar și în perioada post conflict acest control. Iar sudul Libanului încă nu este lămurit. […] Acest război va continua și, repet, iranienii vor să continue acest război pentru că pleacă de la premisa că vor influența în mod indirect în felul acesta rezultatele votului din Statele Unite. Un câștig al democraților în mod deosebit în Congresul american, dar și la nivel local, ar însemna un mod mult mai eficient de a corecta și de a stopa acțiunile militare împotriva Iranului, a se reveni în condiții favorabile pentru ambele părți la un armistițiu și, sigur, la un acord de pace”, a mai spus Virgil Bălăceanu.

Editor : Ș.R.