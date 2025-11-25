Papa Leon va merge în Turcia și în Liban cu un mesaj de pace, în prima sa călătorie în străinătate

Papa Leon va întreprinde joi prima sa călătorie în afara Italiei în calitate de lider al Bisericii Catolice, vizitând Turcia și Libanul, unde se așteaptă să facă apeluri la pace în regiune și să îndemne la unitate între bisericile creștine divizate de mult timp, scrie Reuters.

Leon, primul papă american, va ține primele sale discursuri în fața guvernelor străine și va vizita câteva situri culturale sensibile, ca parte a unui itinerariu încărcat, în perioada 27 noiembrie - 2 decembrie.

Predecesorul său, papa Francisc, intenționase să viziteze ambele țări, dar nu a putut din cauza stării sale de sănătate în deteriorare. Francisc a murit pe 21 aprilie, iar Leon, originar din Chicago, a fost ales papă pe 8 mai de către cardinalii din întreaga lume.

„Prima călătorie în străinătate a unui papă este o ocazie de a capta și menține atenția lumii”, a declarat John Thavis, un corespondent al Vaticanului pensionat, care a acoperit domniile a trei papi.

„Miza pentru papa Leon este capacitatea sa de a se conecta cu un public mai larg, într-o regiune în care războiul și pacea, nevoile umanitare și dialogul interconfesional sunt probleme cruciale”, a spus Thavis.

Vizitele papei atrag atenția lumii

Suveranul pontif se va deplasa mai întâi în Turcia, în perioada 27-30 noiembrie, unde va participa la mai multe evenimente comune cu Patriarhul Bartolomeu, liderul spiritual al celor 260 de milioane de creștini ortodocși din lume, care are sediul la Istanbul.

Se preconizează că pacea va fi tema principală a vizitei papei în Liban, țara cu cel mai mare procent de creștini din Orientul Mijlociu.

Duminică, Israelul a ucis cel mai înalt oficial militar al grupării militante Hezbollah, susținute de Iran, într-un atac aerian asupra unei suburbii din sudul Beirutului, în ciuda armistițiului negociat de SUA în urmă cu un an.

Liderii din Liban, țară care găzduiește și un milion de refugiați sirieni și palestinieni și se luptă să se redreseze după ani de criză economică, speră că vizita papală va atrage atenția mondială asupra țării.

Un moment spontan din octombrie a ridicat posibile îngrijorări legate de securitatea vizitei lui papei Leon în Liban. Regina Rania a Iordaniei, în vizită la Vatican, l-a întrebat pe papă dacă crede că este sigur să meargă în țară. „Păi, mergem”, a răspuns șeful Bisericii Catolice.

Călătoriile în străinătate au devenit o parte importantă a papalității moderne, papii atrăgând atenția internațională în timp ce conduc evenimente cu mulțimi de milioane de oameni, țin discursuri de politică externă și desfășoară diplomație internațională.

Francisc, care a efectuat 47 de vizite în străinătate în cei 12 ani de mandat, a făcut adesea titlurile ziarelor în timpul călătoriilor sale cu comentarii surprinzătoare.

Răposatul papă era cunoscut și pentru răspunsurile sale neobișnuit de sincere în timpul conferințelor de presă tradiționale din timpul zborurilor, cu corpul său de presă care îl însoțea, una dintre puținele ocazii în care liderul Bisericii interacționa mai larg cu jurnaliștii.

Leon al XIV-lea are un stil mai rezervat și tinde să vorbească pe baza unor texte pregătite. El a acordat un singur interviu exclusiv în cele șase luni de când este papă.

„Ceea ce am văzut până acum este un papă care este foarte atent când vorbește”, a spus reverendul Thomas Reese, preot iezuit și comentator. „Dar fiecare călătorie este un risc. Întotdeauna pot apărea greșeli sau neînțelegeri.”

În Turcia, Leon și Bartolomeu vor sărbători 1.700 de ani de la un important conciliu al Bisericii, care a avut loc la Niceea, astăzi Iznik, și a creat un crez pe care majoritatea celor 2,6 miliarde de creștini din lume îl recită și astăzi.

Creștinii ortodocși și catolici s-au separat în urma Marii Schisme din 1054, dar, în general, și-au consolidat legăturile în ultimele decenii.

Părintele John Chryssavgis, consilier al Patriarhului Ecumenic al Constatinopolului Bartolomeu, a declarat că evenimentul este „deosebit de semnificativ ca semn și angajament de unitate într-o lume altfel fragmentată și conflictuală”.

Se așteaptă ca mai mulți alți lideri creștini ortodocși să participe la aniversare, dar Vaticanul nu a precizat care.

Patriarhia Moscovei, o comunitate ortodoxă strâns aliată cu președintele rus Vladimir Putin, care a rupt legăturile cu Patriarhul Bartolomeu în 2018, nu este de așteptat să participe.

Papa va comemora explozia din portul Beirut

Leon va vizita, de asemenea, Moscheea Albastră din Istanbul, prima sa vizită ca papă la un lăcaș de cult musulman, și va celebra o liturghie catolică la Volkswagen Arena din Istanbul.

Părintele Nicola Masedu, pastor al Catedralei Catolice Sfântul Duh din Istanbul, a declarat că interesul pentru vizita noului papă i-a determinat pe organizatori să mute liturghia din catedrală în arenă, care poate găzdui aproximativ 5.000 de persoane.

Turcia, o țară cu majoritate musulmană, are aproximativ 36.000 de catolici dintr-o populație de aproximativ 85 de milioane, potrivit statisticilor Vaticanului.

Programul papei în Liban include o rugăciune la locul exploziei chimice din 2020 din portul Beirut, care a ucis 200 de persoane și a provocat pagube în valoare de miliarde de dolari.

Papa va găzdui, de asemenea, o întâlnire interreligioasă și va conduce o liturghie în aer liber pe malul mării din Beirut. Dar Leon, care vizitează cinci orașe din țară, nu va călători în sud, ținta atacurilor israeliene.

Părintele Michel Abboud, care conduce rețeaua de caritate a Bisericii Catolice în Liban, a declarat pentru mass-media Vaticanului că vizita papei este una de „solidaritate”.

„Oamenii vor ști că, în ciuda tuturor situațiilor dificile prin care au trecut, nu trebuie să se simtă abandonați”, a spus el.

Editor : B.E.