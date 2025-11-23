Israelul a anunțat că l-a ucis pe cel mai înalt oficial militar al Hezbollah, după un atac aerian asupra Beirut

Israelul a ucis duminică, într-un atac aerian asupra unei suburbii din sudul Beirutului, pe cel mai înalt oficial militar al grupării militante Hezbollah, a anunțat armata israeliană, în ciuda armistițiului negociat de SUA în urmă cu un an, transmite Reuters.

Atacul, primul din ultimele luni asupra periferiilor capitalei libaneze, l-a vizat pe șeful de stat major interimar al Hezbollah, Ali Tabtabai, susținut de Iran, a anunțat armata israeliană într-un comunicat.

Hezbollah nu a confirmat imediat uciderea acestuia, deși Mahmoud Qmati, un înalt oficial al Hezbollah, a confirmat că o figură centrală a grupului a fost vizată.

Vorbind în apropierea clădirii bombardate din suburbia Haret Hreik, el a spus că atacul Israelului a depășit „linia roșie”. Qmati a spus că conducerea Hezbollah va decide dacă și cum va răspunde grupul.

Foto: Profimedia Images

Cinci morți după atac

Statele Unite au impus sancțiuni împotriva lui Tabtabai în 2016, identificându-l ca un lider cheie al Hezbollah și au oferit o recompensă de până la 5 milioane de dolari pentru informații despre el.

Declarația armatei israeliene arată că Tabtabai „a condus majoritatea unităților Hezbollah și a depus eforturi susținute pentru a le readuce în stare de pregătire pentru războiul cu Israelul”.

Ministerul Sănătății din Liban a declarat că atacul a ucis cinci persoane și a rănit alte 28. Acesta a lovit o clădire cu mai multe etaje, aruncând dărâmături peste mașinile de pe strada principală.

Oamenii au ieșit în grabă din clădirile de apartamente de teamă că vor urma alte bombardamente, a declarat un reporter Reuters.

După atac, președintele libanez Joseph Aoun a îndemnat comunitatea internațională să intervină pentru a opri atacurile israeliene.

Atacul a avut loc cu o săptămână înainte ca Papa Leo să aterizeze în Liban în prima sa călătorie în străinătate, mulți libanezi sperând că vizita ar putea semnala că țara se îndreaptă spre zile mai bune.

Foto: Profimedia Images

Armistițiul din noiembrie 2024 avea scopul de a pune capăt unui an de lupte între Hezbollah și armata israeliană, declanșate de atacul cu rachete al Hezbollah asupra posturilor israeliene la o zi după atacul din 7 octombrie 2023 al aliatului său palestinian Hamas.

Însă Israelul a continuat atacurile aproape zilnice asupra Libanului de la încetarea focului, vizând ceea ce consideră a fi depozite de arme ale Hezbollah, luptători și eforturile grupului de a se reconstrui. În ultimele săptămâni, aceste atacuri s-au intensificat.

„Nu vom permite organizației teroriste Hezbollah să-și recupereze și să-și reconstruiască forța și să amenințe Israelul de oriunde din Liban”, a declarat reporterilor purtătorul de cuvânt al guvernului israelian, Shosh Bedrosian, după atac.

Întrebat dacă Israelul a notificat SUA înainte de a efectua atacul, Bedrosian a răspuns că Israelul ia decizii în mod independent.

Israelul a ucis deja o mare parte din conducearea Hezbollah

Israelul a eliminat o mare parte din conducerea grupului în timpul războiului care a durat un an, inclusiv pe liderul de atunci, Hassan Nasrallah.

Israelul și Libanul s-au acuzat reciproc de încălcarea armistițiului din 2024.

Libanul susține că atacurile continue ale Israelului și ocuparea a cinci posturi din sudul teritoriilor libaneze constituie încălcări grave. Aoun se declară deschis negocierilor, dar nu a primit un răspuns pozitiv din partea oficialilor israelieni.

Israelul acuză Hezbollah că încearcă să se regrupeze în sud și presează Libanul să fie mai agresiv în confiscarea tuturor armelor neautorizate din țară, inclusiv a celor ale Hezbollah.

Hezbollah nu a mai tras asupra Israelului de la începerea armistițiului și afirmă că îl respectă.

