Pilula de a doua zi este disponibilă gratuit în farmaciile din Marea Britanie. În Japonia, deocamdată, s-a renunțat la rețetă

Femeile pot obţine pilula de a doua zi, în mod gratuit, direct din farmacii, în Anglia, începând de miercuri, relatează DPA/PA Media, scrie Agerpres.

Această măsură, descrisă de autorităţi drept „cea mai importantă schimbare adusă serviciilor de sănătate sexuală după anii 1960”, ar urma să fie una „revoluţionară”, datorită accesibilităţii sporite.

În Anglia, contracepţia de urgenţă este oferită gratuit de majoritatea medicilor de familie şi clinicilor de sănătate sexuală, însă în farmacii putea costa până la 30 de lire sterline.

Începând de miercuri, pilula va fi disponibilă în mod gratuit în aproape 10.000 de farmacii comunitare, fără a fi necesară programarea la un medic de familie sau la o clinică.

Această măsură poate aduce beneficii pentru zeci de mii de femei, estimează Serviciul Naţional de Sănătate (NHS) din Anglia.

„Aceasta este una dintre cele mai mari schimbări aduse serviciilor de sănătate sexuală după anii 1960 şi un factor decisiv în ceea ce priveşte accesibilitatea asistenţei medicale reproductive pentru femei”, a declarat Sue Mann, directoarea departamentului NHS pentru sănătatea femeilor.

„În loc să încerce să caute servicii dedicate femeilor sau să îşi explice nevoile, de astăzi, femeile pot pur şi simplu să meargă la farmacia locală şi să obţină pilula contraceptivă orală de urgenţă, gratuit, fără a fi necesară o programare”, a adăugat ea.

Măsura a fost anunţată în martie, în cadrul planurilor guvernamentale de investiţii în farmaciile comunitare.

Japonia: deocamdată doar fără rețetă

Și Japonia a anunțat, recent, schimbări cu privire la pilula de a doua zi. Tokyo a aprobat pentru prima dată vânzarea fără rețetă a unei pilule contraceptive de urgență, a anunțat producătorul medicamentului, Compania ASKA Pharmaceutical a declarat că accesul mai larg la acest medicament va „oferi femeilor din Japonia mai multă putere de decizie în domeniul sănătății reproductive”. Data la care pilula va fi pusă în vânzare nu a fost încă anunțată.

Pilula va fi clasificată drept „medicament care necesită îndrumare”, ceea ce înseamnă că femeile vor trebui să o ia în prezența unui farmacist.

Editor : Sebastian Eduard