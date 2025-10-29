Live TV

Pilula de a doua zi este disponibilă gratuit în farmaciile din Marea Britanie. În Japonia, deocamdată, s-a renunțat la rețetă

Data publicării:
Pilula de a doua zi
În farmacii, până acum pilula putea costa până la 30 de lire sterline. Foto Profimedia
Din articol
Japonia: deocamdată doar fără rețetă

Femeile pot obţine pilula de a doua zi, în mod gratuit, direct din farmacii, în Anglia, începând de miercuri, relatează DPA/PA Media, scrie Agerpres.

Această măsură, descrisă de autorităţi drept „cea mai importantă schimbare adusă serviciilor de sănătate sexuală după anii 1960”, ar urma să fie una „revoluţionară”, datorită accesibilităţii sporite.

În Anglia, contracepţia de urgenţă este oferită gratuit de majoritatea medicilor de familie şi clinicilor de sănătate sexuală, însă în farmacii putea costa până la 30 de lire sterline.

Începând de miercuri, pilula va fi disponibilă în mod gratuit în aproape 10.000 de farmacii comunitare, fără a fi necesară programarea la un medic de familie sau la o clinică.

Această măsură poate aduce beneficii pentru zeci de mii de femei, estimează Serviciul Naţional de Sănătate (NHS) din Anglia.

„Aceasta este una dintre cele mai mari schimbări aduse serviciilor de sănătate sexuală după anii 1960 şi un factor decisiv în ceea ce priveşte accesibilitatea asistenţei medicale reproductive pentru femei”, a declarat Sue Mann, directoarea departamentului NHS pentru sănătatea femeilor.

„În loc să încerce să caute servicii dedicate femeilor sau să îşi explice nevoile, de astăzi, femeile pot pur şi simplu să meargă la farmacia locală şi să obţină pilula contraceptivă orală de urgenţă, gratuit, fără a fi necesară o programare”, a adăugat ea.

Măsura a fost anunţată în martie, în cadrul planurilor guvernamentale de investiţii în farmaciile comunitare.

Japonia: deocamdată doar fără rețetă

Și Japonia a anunțat, recent, schimbări cu privire la pilula de a doua zi. Tokyo a aprobat pentru prima dată vânzarea fără rețetă a unei pilule contraceptive de urgență, a anunțat producătorul medicamentului, Compania ASKA Pharmaceutical a declarat că accesul mai larg la acest medicament va „oferi femeilor din Japonia mai multă putere de decizie în domeniul sănătății reproductive”. Data la care pilula va fi pusă în vânzare nu a fost încă anunțată.

Pilula va fi clasificată drept „medicament care necesită îndrumare”, ceea ce înseamnă că femeile vor trebui să o ia în prezența unui farmacist.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Foto Getty Images
1
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Reprezentanții Casei de Pensii: „Nu se...
Ștefania Szabo
2
Cum a fost găsită Ștefania Szabo, doctorița care a murit în camera de gardă a spitalului...
soldati americani mihail kogalniceanu
3
MApN: SUA au anunțat România că retrag soldați americani de la baza Mihail Kogălniceanu
Perioade necontributive recunoscute ca vechime în muncă. Foto Getty Images
4
Românii pot ieși mai devreme la pensie, fără penalizări. Ce perioade necontributive sunt...
Moment de reculegere la Spitalul Județean Buzău, după moartea directorului medical Ștefania Szabo.
5
Colegii doctoriței care a murit în camera de gardă: „Plângea și o simțeam că nu mai...
Cum l-a numit Gigi Becali pe președintele Nicușor Dan, după ce au dat ”nas în nas” la sfințirea Catedralei! ”Să știi ceva”
Digi Sport
Cum l-a numit Gigi Becali pe președintele Nicușor Dan, după ce au dat ”nas în nas” la sfințirea Catedralei! ”Să știi ceva”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
oana gheorghiu asociatia daruieste viata
Oana Gheorghiu va fi vicepremier. Nicușor Dan a semnat decretul...
photo-collage.png - 2025-10-29T180430.216
Scandal la Spitalul „Bagdasar-Arseni”: Doi medici, reținuți pentru...
photo-collage.png - 2025-10-29T190758.801
Guvernul va decide până la finele lui noiembrie dacă va crește...
tancuri, ue
Cum s-ar putea apăra Europa fără Statele Unite: investiții de 250 de...
Ultimele știri
Legiştii au finalizat necropsia directorului medical al SJU Buzău, Ştefania Szabo. Când și unde va avea loc înmormântarea
Soția lui Buzz Aldrin, românca Anca Faur, a murit la vârsta de 66 ani. Mesajul astronautului despre „iubirea vieții sale”
Prima întâlnire față în față a premierului japonez Sanae Takaichi cu Xi Jinping. Oficialii vor discuta la summitul din Coreea de Sud
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
ue, marea britanie
UE avertizează Marea Britanie: Proiectul de lege propus de Keir Starmer riscă să încalce acordul post-Brexit (The Guardian)
Malta International Airshow flying display in Qawra
Marea Britanie vinde avioane Eurofighter Typhoon Turciei, pentru apărarea flancului sud-estic al NATO
politia din scotia
„Exploatare sexuală, violuri și trafic de persoane”. O grupare românească a fost condamnată în Marea Britanie. Pedepsele primite
submarin
„Vânătoarea de submarine”. Marea Britanie și Germania vor acționa împreună pentru a prinde navele subacvatice ale rușilor
Donald Tusk during the National Convention Of The Civic Coalition, Warsaw, Poland - 25 Oct 2025
Avertismentul lui Donald Tusk pentru Europa: „Rusia ar putea ajunge în orice capitală europeană, inclusiv Londra, cu rachete balistice”
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur în Săgetător scoate adevărul la lumină. 4 zodii nu sunt pregătite pentru ce urmează: „Cuvintele vor fi...
Cancan
Fratele Ștefaniei Szabo rupe TĂCEREA după moartea doctoriței din Buzău. Mărturia care dă peste cap ancheta
Fanatik.ro
La 34 de ani, Simona Halep trăiește una dintre cele mai frumoase perioade ale vieții sale. Ce mesaj...
editiadedimineata.ro
O teorie psihologică celebră, pusă sub semnul întrebării: educația nu încetinește îmbătrânirea creierului
Fanatik.ro
Suma colosală pe care o cere familia tinerei care a decedat în în explozia din Rahova. Ce spun avocații
drum expres focsani braila
Două noi contracte semnate pentru 105 km de drumuri de mare viteză. Termenele de finalizare
Playtech
Noua ipoteză a anchetatorilor în cazul doctoriței Ștefania Szabo. Ce indică primele rezultate ale necropsiei
Digi FM
Ce este "arma apocalipsei", pericolul care poate veni din Rusia. Putin a anunțat un test reușit cu Poseidon
Digi Sport
Scandalul de proporții din România a depășit granițele țării: ”Un subiect dureros”
Pro FM
Cum arată Natalia Oreiro în 2025. Artista îmbină perfect cariera cu viața de familie: „Să fiu mama ta e cel...
Film Now
Cum arăta Winona Ryder în tinereţe. E una dintre cele mai frumoase actriţe de la Hollywood
Adevarul
Consultări între candidatul la șefia Guvernului moldovean și partide. Care dintre ele refuză să-și dea votul...
Newsweek
Pensie crescută cu 240 lei la Mica Recalculare. Câți ani a muncit pensionarul în acord global?
Digi FM
Noi detalii în cazul morții Ștefaniei Szabo. Medicul și-ar fi injectat un sedativ puternic, același care l-a...
Digi World
Efectele secundare ale antidepresivelor pot varia considerabil de la un pacient la altul. Concluziile celui...
Digi Animal World
Câini cu blană albastră, observaţi la Cernobîl. Specialiştii exclud efectul radiaţiilor şi explică ce s-ar...
Film Now
Fiica lui Johnny Depp, probleme grave de sănătate la doar 7 ani: "Rinichii ei cedau". A stat aproape o lună...
UTV
Celia s-a trezit cu 40.000 de euro pe card peste noapte. „Exact ca în filme, am zis că e o eroare”