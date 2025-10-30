Live TV

Povestea agentului FBI care s-a infiltrat în cele mai violente grupuri din SUA. Cum a scăpat de moarte la limită, de două ori

Data publicării:
Scott Payne
Foto: Scott Payne/ Instagram

Timp de mai bine de două decenii, Scott Payne a trăit în umbră. Ca agent FBI sub acoperire, s-a infiltrat în bande violente de motocicliști și rețele ale adepților supremației albe. Erau criminali care aveau încredere în el, râdeau cu el, dar l-ar fi ucis dacă i-ar fi știut adevărata identitate. Iar acest lucru a fost foarte aproape să se întâmple de două ori, relatează Business Insider.

Payne a intrat în FBI în 1998, după ce a fost polițist în Carolina de Sud timp de cinci ani. În următorii 23 de ani, și-a construit identități false atât de convingătoare, încât criminalii l-au tratat ca pe unul de-al lor. A obținut invitații la întâlniri secrete ale bandelor, a băut bere cu susținători ai supremației albe și a documentat cum oamenii plănuiau crime în fața lui.

El a spus că munca sub acoperire cere răbdare, încredere și nervi de oțel. De asemenea, e nevoie și de puțin noroc.

De două ori, acoperirea lui Payne era cât pe ce să fie dezvăluită. De ambele dăți, a crezut că este pe cale să moară.

În 2005, Payne era infiltrat în clubul de motocicliști Outlaws din Brockton, Massachusetts. Luni de zile, se dăduse drept un sudist tatuat pe nume „Tex”, cucerind încetul cu încetul membrii din baruri și cluburi de striptease.

Apoi, într-o noapte, un membru al bandei l-a dus într-un subsol, în timpul unei întâlniri private cu mai mulți motocicliști, unde a fost acuzat că este polițist.

„Și-au fluturat armele în fața mea”, a povestit Payne.

Unul dintre bărbați i-a spus: „Este treaba mea să-mi protejez frații. Trebuie să te dezbraci de toate hainele. Trebuie să notezi numele complet, adresa, numele copiilor tăi, numele soției tale.” Au folosit aceste informații pentru a-i verifica informațiile online.

L-au pus apoi să se dezbrace. Payne le-a dat hainele sale, în care era ascuns un microfon. Dacă motocicliștii l-ar fi găsit, ar fi fost mort.

„Să fii dezbrăcat într-un subsol sub amenințarea unei arme nu e mare lucru dacă nu ai microfon, ești doar gol. E inconfortabil. E frig. Când ești ai microfon, e mare lucru”, a spus Payne.

În cele din urmă, motociclistul care i-a percheziționat hainele nu a găsit microfonul ascuns, iar Payne a scăpat cu viață.

„Mulți oameni mă întreabă: «Ce ai fi spus dacă l-ar fi găsit?» Și până în ziua de azi, îmi amintesc ca și cum ar fi fost ieri, am două răspunsuri”, a spus Payne.

Primul era:„Nu știu”. Al doilea era o cacealma: „Contractul s-a terminat. Sunt agent FBI sub acoperire. Pot pleca de aici și ne putem vedea la tribunal.”

14 ani mai târziu, Payne s-a a fost din nou la un pas de moarte - de data aceasta cu „Baza”, un grup violent al adepților supremației albilor care opera din Georgia.

Într-o zi, când Payne a sosit la o întâlnire, un tânăr recrut a scos un scaner portabil care putea detecta emițătoare ascunse.

În timp ce îl flutura deasupra camionului lui Payne, dispozitivul a început să țipe chiar acolo unde FBI-ul plantase un dispozitiv de urmărire.

„Am zis: gata, asta e”, își amintește agentul.

Apoi, un alt membru a observat linii electrice în apropiere și a sugerat că acesta ar fi putut cauza defecțiunea dispozitivului. Tânărul recrut a testat teoria, iar scanerul a luat-o din nou razna.

Grupul a dat vina pe liniile electrice pentru interferență și a mers mai departe. Payne a scăpat din nou nevătămat.

Agentul petrecuse luni întregi infiltrându-se în „Bază”. La sfârșitul anului 2019, membrii organizației au început să plănuiască crime reale.

„Am descoperit mai multe comploturi de omor în care Luke voia să mă atragă”, a spus Payne, referindu-se la Luke Lane, un lider al grupului.

„Găsiseră un cuplu despre care credeau că era un cuplu Antifa la câteva comitate distanță și voiau să-i ucidă”, adaugă el.

Membrii bandei au fost însă arestați, cu ajutorul lui Payne, și nu a fost comisă nicio crimă.

Payne s-a retras din FBI în 2021, iar acum instruiește echipe de agenți în cazuri de terorism.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ștefania Szabo
1
Cum a fost găsită Ștefania Szabo, doctorița care a murit în camera de gardă a spitalului...
Perioade necontributive recunoscute ca vechime în muncă. Foto Getty Images
2
Românii pot ieși mai devreme la pensie, fără penalizări. Ce perioade necontributive sunt...
soldati americani mihail kogalniceanu
3
MApN: SUA au anunțat România că retrag soldați americani de la baza Mihail Kogălniceanu
Moment de reculegere la Spitalul Județean Buzău, după moartea directorului medical Ștefania Szabo.
4
Colegii doctoriței care a murit în camera de gardă: „Plângea și o simțeam că nu mai...
Directorul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, chirurgul Ştefania Szabo
5
Directoarea medicală a Spitalului Judeţean Buzău a murit în timpul gărzii. Ștefania Szabo...
Cum l-a numit Gigi Becali pe președintele Nicușor Dan, după ce au dat ”nas în nas” la sfințirea Catedralei! ”Să știi ceva”
Digi Sport
Cum l-a numit Gigi Becali pe președintele Nicușor Dan, după ce au dat ”nas în nas” la sfințirea Catedralei! ”Să știi ceva”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
d trump saluta de pe scara air force one
Donald Trump, prima declarație despre reducerea trupelor americane...
incendiu-colectiv-inquam-ganea (9)
Marş de comemorare la 10 ani de la incendiul din Clubul Colectiv...
Donald Trump și Vladimir Putin.
Raport al serviciilor secrete americane către Congresul SUA: Putin...
Apartamente distruse de explozia din Rahova
Trei persoane reținute în dosarul privind explozia blocului din...
Ultimele știri
Cum influențează Războiul Opiumului din secolul al XIX-lea conflictul comercial actual dintre dintre Xi Jinping și Donald Trump
Amenzi pentru clienții și comercianții care nu respectă legea în magazine și în parcări. Când ești obligat să acorzi prioritate
Războiul inimilor și al sufletelor a început. Cum reușește armata digitală a lui Putin să intre în mințile europenilor
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
baschetabliști americani din NBA - Damon Jones și Terry Rozier
Mese de poker cu raze X, pariuri trucate și o fraudă „uluitoare”: Cum a furat mafia milioane de dolari cu ajutorul unor vedete din NBA
Screenshot 2025-10-11 213821
„Situația este mai devastatoare decât am crezut”: niciun supraviețuitor găsit după explozia unei fabrici de explozibili din Tennessee
FBI Director Comey Testifies At Senate Judiciary Committee Oversight Hearing
James Comey, fost șef al FBI, pus sub acuzare. Donald Trump: „Una dintre cele mai rele fiinţe umane”
Screenshot 2025-06-17 105944
DIICOT, ultimele informații în dosarul mailurilor de amenințare către școli și spitale, în care este audiat un elev de 17 ani
Kash Patel (C) speaks during a press conference
Ce înseamnă mesajul ciudat al șefului FBI către Charlie Kirk, după asasinarea influencerului lui Trump
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur în Săgetător scoate adevărul la lumină. 4 zodii nu sunt pregătite pentru ce urmează: „Cuvintele vor fi...
Cancan
Fratele Ștefaniei Szabo rupe TĂCEREA după moartea doctoriței din Buzău. Mărturia care dă peste cap ancheta
Fanatik.ro
Cum a reacţionat Patriarhia Română după donaţia uriaşă a lui Gigi Becali pentru construirea Catedralei...
editiadedimineata.ro
O teorie psihologică celebră, pusă sub semnul întrebării: educația nu încetinește îmbătrânirea creierului
Fanatik.ro
Ce s-a ales de românii care au organizat jaful de 2 milioane de dolari de la baza militară americană de la...
Adevărul
Putin pierde cel mai bizar război din ultimii 150 de ani. Focul s-a întors în Rusia
Playtech
Cum poți dovedi contribuția la cumpărarea unei case dacă nu ești proprietar pe acte
Digi FM
Ce este "arma apocalipsei", pericolul care poate veni din Rusia. Putin a anunțat un test reușit cu Poseidon
Digi Sport
Scandalul de proporții din România a depășit granițele țării: ”Un subiect dureros”
Pro FM
Cum arată Natalia Oreiro în 2025. Artista îmbină perfect cariera cu viața de familie: „Să fiu mama ta e cel...
Film Now
Cum arăta Winona Ryder în tinereţe. E una dintre cele mai frumoase actriţe de la Hollywood
Adevarul
Mihai Găinușă: „Cei bolnavi, care nu plătesc CASS, vor merge la Catedrală, nu la camera de gardă”
Newsweek
Ce perioade din concediul maternal sunt necontributive la pensie? Aceste mame pierd 180 lei
Digi FM
Noi detalii în cazul morții Ștefaniei Szabo. Medicul și-ar fi injectat un sedativ puternic, același care l-a...
Digi World
Efectele secundare ale antidepresivelor pot varia considerabil de la un pacient la altul. Concluziile celui...
Digi Animal World
Câini cu blană albastră, observaţi la Cernobîl. Specialiştii exclud efectul radiaţiilor şi explică ce s-ar...
Film Now
Fiica lui Johnny Depp, probleme grave de sănătate la doar 7 ani: "Rinichii ei cedau". A stat aproape o lună...
UTV
Celia s-a trezit cu 40.000 de euro pe card peste noapte. „Exact ca în filme, am zis că e o eroare”