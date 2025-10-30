Povestea agentului FBI care s-a infiltrat în cele mai violente grupuri din SUA. Cum a scăpat de moarte la limită, de două ori

Timp de mai bine de două decenii, Scott Payne a trăit în umbră. Ca agent FBI sub acoperire, s-a infiltrat în bande violente de motocicliști și rețele ale adepților supremației albe. Erau criminali care aveau încredere în el, râdeau cu el, dar l-ar fi ucis dacă i-ar fi știut adevărata identitate. Iar acest lucru a fost foarte aproape să se întâmple de două ori, relatează Business Insider.

Payne a intrat în FBI în 1998, după ce a fost polițist în Carolina de Sud timp de cinci ani. În următorii 23 de ani, și-a construit identități false atât de convingătoare, încât criminalii l-au tratat ca pe unul de-al lor. A obținut invitații la întâlniri secrete ale bandelor, a băut bere cu susținători ai supremației albe și a documentat cum oamenii plănuiau crime în fața lui.

El a spus că munca sub acoperire cere răbdare, încredere și nervi de oțel. De asemenea, e nevoie și de puțin noroc.

De două ori, acoperirea lui Payne era cât pe ce să fie dezvăluită. De ambele dăți, a crezut că este pe cale să moară.

În 2005, Payne era infiltrat în clubul de motocicliști Outlaws din Brockton, Massachusetts. Luni de zile, se dăduse drept un sudist tatuat pe nume „Tex”, cucerind încetul cu încetul membrii din baruri și cluburi de striptease.

Apoi, într-o noapte, un membru al bandei l-a dus într-un subsol, în timpul unei întâlniri private cu mai mulți motocicliști, unde a fost acuzat că este polițist.

„Și-au fluturat armele în fața mea”, a povestit Payne.

Unul dintre bărbați i-a spus: „Este treaba mea să-mi protejez frații. Trebuie să te dezbraci de toate hainele. Trebuie să notezi numele complet, adresa, numele copiilor tăi, numele soției tale.” Au folosit aceste informații pentru a-i verifica informațiile online.

L-au pus apoi să se dezbrace. Payne le-a dat hainele sale, în care era ascuns un microfon. Dacă motocicliștii l-ar fi găsit, ar fi fost mort.

„Să fii dezbrăcat într-un subsol sub amenințarea unei arme nu e mare lucru dacă nu ai microfon, ești doar gol. E inconfortabil. E frig. Când ești ai microfon, e mare lucru”, a spus Payne.

În cele din urmă, motociclistul care i-a percheziționat hainele nu a găsit microfonul ascuns, iar Payne a scăpat cu viață.

„Mulți oameni mă întreabă: «Ce ai fi spus dacă l-ar fi găsit?» Și până în ziua de azi, îmi amintesc ca și cum ar fi fost ieri, am două răspunsuri”, a spus Payne.

Primul era:„Nu știu”. Al doilea era o cacealma: „Contractul s-a terminat. Sunt agent FBI sub acoperire. Pot pleca de aici și ne putem vedea la tribunal.”

14 ani mai târziu, Payne s-a a fost din nou la un pas de moarte - de data aceasta cu „Baza”, un grup violent al adepților supremației albilor care opera din Georgia.

Într-o zi, când Payne a sosit la o întâlnire, un tânăr recrut a scos un scaner portabil care putea detecta emițătoare ascunse.

În timp ce îl flutura deasupra camionului lui Payne, dispozitivul a început să țipe chiar acolo unde FBI-ul plantase un dispozitiv de urmărire.

„Am zis: gata, asta e”, își amintește agentul.

Apoi, un alt membru a observat linii electrice în apropiere și a sugerat că acesta ar fi putut cauza defecțiunea dispozitivului. Tânărul recrut a testat teoria, iar scanerul a luat-o din nou razna.

Grupul a dat vina pe liniile electrice pentru interferență și a mers mai departe. Payne a scăpat din nou nevătămat.

Agentul petrecuse luni întregi infiltrându-se în „Bază”. La sfârșitul anului 2019, membrii organizației au început să plănuiască crime reale.

„Am descoperit mai multe comploturi de omor în care Luke voia să mă atragă”, a spus Payne, referindu-se la Luke Lane, un lider al grupului.

„Găsiseră un cuplu despre care credeau că era un cuplu Antifa la câteva comitate distanță și voiau să-i ucidă”, adaugă el.

Membrii bandei au fost însă arestați, cu ajutorul lui Payne, și nu a fost comisă nicio crimă.

Payne s-a retras din FBI în 2021, iar acum instruiește echipe de agenți în cazuri de terorism.

