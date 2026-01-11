Live TV

Povestea spionului KGB care a iubit prea mult. Cum a expus Oleg Lialin planurile de sabotaj ale Kremlinului și a salvat MI5

spionul KGB Oleg Lialin
Informațiile oferite de Oleg Lialin au dezvăluit operațiuni de spionaj și sabotaj plănuite de KGB și au dus la expulzarea a 105 spioni sovietici infiltrați în misiuni diplomatice de la Londra. Captură foto: X
Oleg Lialin, un agent KGB, a fost trimis la Londra, în 1969, în rolul unui oficial al delegației comerciale sovietice, fiind însă implicat în misiuni de spionaj și sabotaj. Doi ani mai târziu, el a devenit unul dintre cei mai importanți dezertori din timpul Războiului Rece, oferind serviciului de securitate MI5 informații secrete care au ajutat la restaurarea reputației spionajului britanic și la expulzarea a 105 spioni sovietici.

Spre deosebire de Oleg Gordievski, care a început să coopereze cu MI6 – serviciul de informații externe al Marii Britanii – câțiva ani mai târziu din motive ideologice, dezertarea lui Lialin a avut mai mult de-a face cu problemele sale din viața personală.

Lialin a intrat într-o secție de poliție și a declarat că este un ofițer KGB. A vrut să fie expulzat oficial de autoritățile britanice ca să se poată întoarce acasă ca un erou și să divorțeze de soția lui – agentul avea deja relații cu alte cinci femei.

În schimb, Lialin a oferit agenției MI5 informații despre misiunea KGB din Marea Britanie și a acceptat să spioneze pentru britanici odată ce s-ar fi întors la Moscova.

Informațiile oferite de Lialin au dezvăluit misiuni de spionaj și sabotaj plănuite de sovietici ce includeau ținte precum sisteme de avertizare timpurie pentru detectarea rachetelor balistice lansate de URSS, potrivit New York Times.

După ce soția l-a demascat, singura soluție pentru Lialin a fost să dezerteze

Câteva luni mai târziu, Lialin a fost arestat după ce a fost prins conducând haotic pe străzile din centrul Londrei în timp ce „țipa și înjura”. Între timp, soția lui luase legătura cu șefii lui de la Moscova și i-a informat despre posibila sa trădare.

Autoritățile sovietice l-au rechemat la Moscova, urmând a se confrunta cu „măsuri administrative severe”. Singura soluție pentru Lialin a fost să dezerteze.

oleg-lialin-spion-kgb-susan-woodthorpe
Susan Woodthorpe avea doar 20 de ani când l-a întâlnit pe Lialin și a spus că nu avea nicio idee că acesta era un spion: „Îi făcea pe toți să râdă și toată lumea îl trata ca pe un băiat de birou.” Colaj foto: Profimedia Images

Trei săptămâni mai târziu, guvernul britanic a ordonat expulzarea a 105 spioni sovietici care lucrau în misiuni diplomatice de la Londra.

În cursa spionajului contra KGB-ului, în care Occidentul rămăsese în urmă la acea vreme, MI5 a fost „salvat” de acțiunile lui Lialin, potrivit lui Richard Kerbaj, autorul cărții „Dezertorul”.

Operațiunile KGB se asemănă cu cele orchestrate în prezent de Putin 

Acest episod a îmbunătățit mult imaginea MI5, după scandalul din 1963, atunci când s-a descoperit că spionul britanic Kim Philby lucra de fapt pentru Moscova, scrie The Economist.

Felul în care jocul spionajului se desfășoară s-a mai schimbat cu timpul, dar povestea este în continuare relevantă: Vladimir Putin orchestrează același gen de operațiuni agresive contra Occidentului precum predecesorii săi sovietici.

„Mulți dintre cei mai buni și motivați agenți ai noștri au fost voluntari – ușile noastre sunt mereu deschise”, a spus fostul șef al MI6, Richard Moore.

