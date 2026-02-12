Live TV

Președintele Siriei, ținta unor comploturi de asasinat puse la cale de Statul Islamic. Detalii dintr-un raport ONU

Preşedintele sirian Ahmed al-Sharaa.
Preşedintele sirian Ahmed al-Sharaa. Foto: Profimedia Images

Cinci comploturi de asasinat care l-au vizat pe președintele Siriei, Ahmed al-Sharaa, sau pe miniștri de rang înalt au fost dejucate anul trecut, potrivit unui raport al ONU privind activitatea Statului Islamic. Documentul arată că liderul de la Damasc a fost ținta principală a grupării, fiind vizat în două tentative separate, într-un context de instabilitate și vid de securitate după căderea regimului Assad.

Potrivit raportului, președintele sirian, Ahmed al-Sharaa, a fost vizat de două ori: o dată în nordul Alepului și o altă dată în sudul Daraa, de către Saraya Ansar al-Sunnah, un grup-paravan al SI care a comis vara trecută un atentat cu bombă asupra unei biserici din Damasc, relatează The Guardian.

Un oficial regional din domeniul informațiilor a confirmat, de asemenea, în toamna trecută, că Sharaa s-a confruntat cu tentative de asasinat care au fost dejucate după ce structurile de securitate ale Siriei au primit informații de la o țară vecină cu privire la aceste comploturi.

SI și-a intensificat recrutarea de membri după căderea lui Assad, în decembrie 2024, prezentându-l pe Sharaa, care a condus anterior un grup rebel islamist, drept un apostat. Gruparea a publicat fotografii cu Sharaa întâlnindu-se cu președintele SUA, Donald Trump, ca dovadă că acesta s-ar fi orientat spre Occident și și-ar fi abandonat rădăcinile islamiste.

Potrivit raportului ONU, SI este concentrat pe destabilizarea noului guvern de la Damasc și „exploatează activ vidurile de securitate și incertitudinea” din țară. Documentul adaugă că Sharaa era „ținta principală” a Statului Islamic în Siria și că gruparea opera prin diverse organizații-paravan în întreaga țară pentru a avea mai multă flexibilitate.

SI continuă să reprezinte o provocare în Irak și Siria, analiștii afirmând că organizația s-a regrupat în ultimele luni, profitând de vidul de securitate și de afluxul de armament care a inundat Siria după ce armata lui Assad și-a abandonat pozițiile. ONU estimează că gruparea are 3.000 de combatanți în cele două țări, majoritatea aflați în Siria.

Damasc s-a alăturat coaliției internaționale pentru înfrângerea SI în noiembrie și a preluat recent controlul asupra mai multor închisori și tabere din nord-estul Siriei în care sunt deținuți presupuși luptători islamiști și rudele acestora. Damasc controlează acum tabăra al-Hawl, unde locuiesc aproape 25.000 de rude ale unor suspecți membri SI, pe care analiștii o descriu drept o „bombă cu ceas” pentru gruparea radicală.

Statul Islamic a comis mai multe atacuri în Siria de la căderea lui Assad, inclusiv un atac asupra unor soldați americani și sirieni la mijlocul lunii decembrie, în urma căruia trei americani au fost uciși și trei sirieni au fost răniți.

