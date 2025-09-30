Live TV

Galerie Foto Prințesa care face armata: Amalia are 21 de ani și este moștenitoarea coroanei unui vechi regat european

Prinsjesdag 2025 Ceremony, The Hague, The Netherlands - 16 Sept 2025
Prințesa Amalia, moștenitoarea coroanei Țărilor de Jos Foto: Profimedia

Prinţesa moştenitoare a Ţărilor de Jos, Amalia, a început serviciul militar, a anunţat marţi Casa Regală olandeză. Fiica regelui Willem-Alexander şi a reginei Maxima, în vârstă de 21 de ani, a fost încadrată ca marinar de clasa a III-a în marină şi ca soldat de clasa a III-a în forţele terestre şi aeriene.

Prințesa Amalia, moștenitoarea coroanei Țărilor de Jos Foto: Profimedia
Prințesa Amalia, moștenitoarea coroanei Țărilor de Jos Foto: Profimedia
Prințesa Amalia, moștenitoarea coroanei Țărilor de Jos Foto: Profimedia
Prințesa Amalia, moștenitoarea coroanei Țărilor de Jos Foto: Profimedia
Prințesa Amalia, moștenitoarea coroanei Țărilor de Jos Foto: Profimedia | Poza 2 din 7
Prințesa Amalia, moștenitoarea coroanei Țărilor de Jos Foto: Profimedia
Prințesa Amalia, moștenitoarea coroanei Țărilor de Jos Foto: Profimedia | Poza 3 din 7
Prințesa Amalia, moștenitoarea coroanei Țărilor de Jos Foto: Profimedia
Prințesa Amalia, moștenitoarea coroanei Țărilor de Jos Foto: Profimedia | Poza 4 din 7
Prințesa Amalia, moștenitoarea coroanei Țărilor de Jos Foto: Profimedia
Prințesa Amalia, moștenitoarea coroanei Țărilor de Jos Foto: Profimedia | Poza 5 din 7
Prințesa Amalia, moștenitoarea coroanei Țărilor de Jos Foto: Profimedia
Prințesa Amalia, moștenitoarea coroanei Țărilor de Jos Foto: Profimedia | Poza 6 din 7
Prințesa Amalia, moștenitoarea coroanei Țărilor de Jos Foto: Profimedia
Prințesa Amalia, moștenitoarea coroanei Țărilor de Jos Foto: Profimedia | Poza 7 din 7
Prințesa Amalia, moștenitoarea coroanei Țărilor de Jos Foto: Profimedia
Amalia, care urmează în paralel studii de drept la Amsterdam, este prima femeie din familia regală care efectuează serviciul militar.

Instruirea începe de obicei cu mai multe săptămâni de pregătire militară de bază, ce presupune numeroase exerciţii fizice, însă această etapă a fost amânată în condiţiile în care prinţesa şi-a fracturat braţul după o cădere de pe cal în luna iunie. Ea va începe cu partea teoretică a pregătirii la departamentul administrativ al Ministerului Apărării.

