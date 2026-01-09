Doi adolescenţi, arestaţi în Olanda în urma unei agresiuni soldate cu moartea unui om, din cauza unor bulgări de zăpadă

Poliţia olandeză a arestat doi adolescenţi în cadrul unei anchete cu privire la moartea unui bărbat în vârstă de 60 de ani, aparent victima unei agresiuni, în urma unei altercaţii pe tema unor bulgări de zăpadă.

Salvatorii, care au sosit de urgenţă joi la Schiedam, în apropiere de Rotterdam, nu au putut reanima victima, care a murit, potrivit AFP, preluată de News.ro.

Poliţia i-a identificat pe cei doi adolescenţi - în vârstă de 16 şi 17 ani - cu ajutorul unor imagini de supraveghere video şi i-a interogat pentru a stabili un eventual rol în moartea bărbatului.

„O încăierare a izbucnit după ce s-a aruncat cu bulgări de zăpadă şi s-au aplicat lovituri”, a anunţat joi într-un comunicat poliţia olandeză.

„Ancheta continuă pentru stabilirea a ceea s-a întâmplat cu exactitate şi a ceea ce s-a spus”, potrivit comunicatului.

Poliţia crede că tinerii aruncau cu bulgări de zăpadă în maşini care treceau, potrivit publicaţiei locale Rijnmond.

Victima ar fi intervenit împotriva acestui lucru şi ar fi fost lovită, mai scrie Rijnmond.

Olanda, la fel ca o mare parte a Europei de Vest, este afectată de condiţii de iarnă, în urma depunerii unui strat de zăpadă care provoacă perturbări importante în transporturi.

