Putin își face o armată paralelă pentru a-și proteja regimul, avertizează un expert în securitate

O forță construită pentru securitatea regimului

Rusia construiește o structură militară în afara Ministerului Apărării, care ar putea funcționa ca o forță loială direct președintelui Vladimir Putin, susține un expert în securitate. Potrivit acestuia, un decret recent al Kremlinului consolidează rolul Gărzii Naționale (Rosgvardia), transformând-o într-o posibilă „forță paralelă” menită să protejeze regimul în fața unor amenințări interne.

Rusia construiește o „structură paralelă” de forță în afara Ministerului său al Apărării, care ar putea fi folosită nu doar pe câmpul de luptă din Ucraina, ci și pentru a-l proteja pe președintele Vladimir Putin de amenințări interne, a avertizat analistul britanic William James Dixon.

Dixon, asociat la Royal United Services Institute (RUSI), care se descrie drept cel mai vechi think tank independent din lume în domeniul apărării și securității și una dintre instituțiile de referință din Marea Britanie, a declarat că un decret recent al Kremlinului pare să consolideze Garda Națională a Rusiei, cunoscută sub numele de Rosgvardia, în loc să o integreze în lanțul obișnuit de comandă militară, relatează Kyiv Post.

Potrivit acestuia, decretul ridică Rosgvardia, Garda Națională a Federației Ruse, o structură de securitate internă creată în 2016 prin decret al președintelui Vladimir Putin, într-un sistem „în afara Ministerului Apărării”, cu un „control operațional general” concentrat în mâinile directorului său, Viktor Zolotov, care îi raportează direct lui Putin. Dixon a descris schimbarea drept dovada creării unei „structuri paralele” în cadrul arhitecturii de securitate a Kremlinului.

Dixon a susținut că regimurile autocratice tind să își protejeze liderii atât de intrigile elitelor, cât și de nemulțumirea publică, mai ales după momente care scot la iveală vulnerabilități.

El a legat evoluția Rosgvardiei de șocul provocat de revolta din 2023 a lui Evgheni Prigojin, afirmând că aceasta a demonstrat că structurile existente nu erau suficiente pentru a gestiona o provocare internă serioasă.

De atunci, spune el, forța a fost transformată dintr-o structură predominant de poliție într-una mai apropiată de o armată rivală, indicând existența unor unități specializate și a unui echipament mai greu, inclusiv formațiuni de tancuri aflate în curs de constituire în cadrul Rosgvardiei.

Dixon a comparat rolul Rosgvardiei cu cel al Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran, descriind-o drept o „forță pretoriană” menită să protejeze regimul. El a menționat, de asemenea, o înăsprire mai amplă a controlului intern, inclusiv supraveghere digitală sporită și măsuri destinate fragmentării elitelor, un context modelat, în opinia sa, de presiunile unui război prelungit.

Rosgvardia a fost desfășurată și în Ucraina, inclusiv în lupte intense și în misiuni de ocupație în regiuni estice precum Donbasul, dar și în roluri de securitate în zonele din spatele frontului.

Întrebat dacă crearea unei forțe paralele privilegiate ar putea adânci tensiunile în interiorul armatei ruse, Dixon a spus că aceasta ar putea deveni „un punct de aprindere pentru diviziuni suplimentare”.

Privind dincolo de Putin, el a avertizat că astfel de structuri ar putea face orice succesiune viitoare mai volatilă, generând centre de putere concurente în cazul unei tranziții la vârful conducerii.

