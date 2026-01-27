Live TV

Magnatul ceh din domeniul apărării care a făcut mai mulți bani în ianuarie decât orice alt miliardar, cu excepția lui Elon Musk

Data publicării:
Michal Strnad, în vârstă de 33 de ani, s-a îmbogățit cu 22 de miliarde de dolari de la începutul lunii ianuarie
Michal Strnad, în vârstă de 33 de ani, s-a îmbogățit cu 22 de miliarde de dolari de la începutul lunii ianuarie. Foto: Profimedia

Un director în vârstă de 33 de ani din domeniul apărării a acumulat mai multă avere în acest an decât orice alt miliardar, cu excepția lui Elon Musk. Michal Strnad a câștigat 22 de miliarde de dolari în mai puțin de o lună și ocupă acum locul 64 în lista celor mai bogați oameni din lume. Valoarea participației lui Strnad la gigantul din domeniul apărării CSG a crescut vertiginos după ce acesta a fost lansat pe bursă, relatează Business Insider.

Michal Strnad, în vârstă de 33 de ani, s-a îmbogățit cu 22 de miliarde de dolari de la începutul lunii ianuarie, arată Indexul Miliardarilor făcut de Bloomberg. Doar CEO-ul Tesla și SpaceX, a cărui avere a crescut cu 70 de miliarde de dolari de la începutul anului, a acumulat mai multă avere în această perioadă.

Averea netă a lui Strnad a crescut cu 150%, ajungând la 37 de miliarde de dolari în mai puțin de o lună și plasându-l pe locul 64 în topul celor mai bogați oameni din lume. Acum este mai bogat decât cofondatorul Facebook, Eduardo Saverin, directorul SoftBank, Masayoshi Son, și magnatul oțelului Lakshmi Mittal.

Creșterea averii sale a fost declanșată de listarea la bursă a companiei sale, Czechoslovak Group, la Amsterdam, vineri. CSG a obținut o evaluare publică de peste 30 de miliarde de dolari, Strnad vânzând acțiuni în valoare de aproximativ 3 miliarde de dolari în cadrul ofertei publice inițiale și reducându-și astfel participația de la aproape 100% la 85%.

Ca director executiv în domeniul apărării, Strnad se remarcă printre cei mai importanți 10 oameni care au câștigat miliarde în acest an, mulți dintre aceștia fiind mult mai în vârstă și având averi în domeniul tehnologiei. Această listă îi include pe fondatorul Interactive Brokers, Thomas Peterffy, în vârstă de 81 de ani, și pe cofondatorii Alphabet, Larry Page și Sergey Brin, ambii în vârstă de 52 de ani.

Strnad a preluat afacerea familiei.

CSG, sau Czechoslovak Group, a început ca Excalibur Army, o companie fondată de tatăl lui Strnad în 1995 pentru a produce echipamente terestre pentru armată, poliție și servicii de urgență.

Strnad a a intrat în companie în 2011, a devenit CEO în 2013 și a preluat conducerea CA în 2018. El a extins obiectivul și amprenta CSG: acum are peste 14.000 de angajați în opt țări și operează în industria auto, aerospațială, feroviară și de apărare.

CSG s-a extins în mare parte prin achiziții, cumpărând inclusiv Tatra Trucks, producătorul de puști Perazzi și The Kinetic Group, care deține mărcile de muniție Federal și Remington.

Compania lui Strnad deține, de asemenea, o academie de instruire pentru piloți de elicopter și personal terestru în Slovacia, administrează o fabrică de muniție în Spania și deține o licență de la divizia europeană a General Dynamics pentru a construi vehicule blindate Pandur.

Acțiunile companiilor de apărare au avut performanțe superioare în ultimii ani datorită angajamentelor mai mari de cheltuieli pentru apărare din partea guvernelor, iar conflictele Rusia-Ucraina și Israel-Gaza au stimulat cererea de echipamente militare.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ciprian ciucu
1
Ciprian Ciucu anunţă care sunt primele 4 instituţii care vor fi închise și avertizează că...
Iarnă, Murmansk
2
Stare de urgență în regiunea rusă Murmansk. Mai multe locuințe, fără căldură și...
localnici
3
Revoltă în comuna bunicilor ucigașului lui Mario: Băiatul a fost scos din casă de...
Donald Trump dublu
4
Cum ar putea fi destituit Donald Trump, ocolind procedura de punere sub acuzare: al...
Main Naval Parade in St.Petersburg.
5
Groenlanda și ipoteza unei posibile invazii a Rusiei și Chinei. Poziția Moscovei în...
S-a aflat starea lui Michael Schumacher, după ce familia sa a ținut totul secret timp de 12 ani: ”Nu poate spune nimănui”
Digi Sport
S-a aflat starea lui Michael Schumacher, după ce familia sa a ținut totul secret timp de 12 ani: ”Nu poate spune nimănui”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Andrej Babis
Premierul ceh Andrej Babis și-a cumpărat un glob pământesc scump, ca să vadă unde e Groenlanda. Acum lumea râde de el pe social media
Szijjártó v Prahe: ČR a Maďarsko čaká skvelé obdobie spolupráce
Ungaria refuză să susțină o poziție comună a UE în disputa dintre Statele Unite și Danemarca privind Groenlanda
Vsevolod Kojemiako, miliardar fondator al batalionului Khartia / soldați din Khartia
„Batalionul miliardarului”: Cum au reușit trupele de elită ale unității Khartia să salveze orașul Kupiansk din ghearele lui Putin
An L-159 Alca fixed wing of the Czech Army conducts air defense training with the U.S. Air Force joint terminal attack controllers assigned to 10th Air Support Operations Squadron (ASOS) during Saber Strike 22 at Hradiště Military Area, Northwest Czech Re
Guvernul pro-rus de la Praga refuză să vândă Ucrainei avioanele L-159, în ciuda promisiunilor președintelui Pavel
Mark Zuckerberg, Jeff Bezos și Elon Musk la învestirea lui Donald Trump
Avertisment înainte de Davos. Cei mai bogaţi 12 miliardari au mai mulţi bani decât jumătatea cea mai săracă a lumii
Recomandările redacţiei
xi jinping trupe china
Secrete și „trădare nucleară”: culisele epurării militare a lui Xi...
Ukrainian military coordinating a drone during battle
Granițele Flancului Estic și ale României, apărate de roboți tereștri...
trump golden dome
„Domul de Aur” al lui Trump, în pericol: SUA se confruntă cu...
alexandru nazare la sediul pnl
Alexandru Nazare: În PNL, nu se pune problema să ai un premier cu...
Ultimele știri
Ce va include pachetul de relansare economică, pentru companii și antreprenori
Aproape 4 miliarde de oameni se vor înfrunta cu temperaturi din ce în ce mai extreme. Care sunt zonele de foc ale planetei (studiu)
Gândirea pozitivă ar putea stimula răspunsul imunitar la vaccinuri, susțin oamenii de știință. „Un instrument complementar”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Vremurile grele se încheie pentru ele din 26 ianuarie 2026. Neptun în Berbec aduce schimbări majore pentru...
Cancan
Cum a fost găsită Viviana Niță în apartamentul ei din București. Ce avea pe cap medicul radiolog în vârstă de...
Fanatik.ro
El e singurul fan care nu-i cere demisia lui Charalambous, dar vrea să plece antrenorul de portari de la...
editiadedimineata.ro
Trei jurnaliști palestinieni uciși în Gaza, în ciuda armistițiului
Fanatik.ro
Ce implicare politică are mama lui Mario, băiatul ucis la Cenei. Cât de bogată este familia acestuia
Adevărul
„Trump acceptă mita lui Putin”: acuzațiile unui editorialist Kyiv Post despre încălcarea Constituției SUA
Playtech
Cutremurător! Ce a apărut la mormântul lui Mario, după înmormântare: ţi se face pielea de găină. Cine ar fi...
Digi FM
Adevărul despre averea lui Felix Baumgartner, fostul iubit al Mihaelei Rădulescu. Cine a încasat asigurarea...
Digi Sport
Surpriză: s-au răzgândit, după ce l-au prins pe al șaselea cel mai căutat om din lume! Recompensa era...
Pro FM
Cine e tânărul solist cu care Dakota Johnson a apărut de mână, după o cină în L.A. Gesturi de tandrețe și...
Film Now
Filmul care a detronat "Avatar: Fire and Ash", după 5 săptămâni. Cinematografele au înregistrat cel mai slab...
Adevarul
„Să nu mă uitați prea repede”. Mesajul emoționant al lui Florin Piersic la 90 de ani
Newsweek
EXCLUSIV Ce spune guvernul despre Ordonanța care ar modifica pensiile militare? Distribuită masiv online
Digi FM
Paula Seling, după criticile primite pentru că a spus "Maladieț, Moldova": "Sunt tristă pentru că lumina...
Digi World
De ce ne îmbolnăvim mai des iarna? De ce apar mai des răcelile și gripele
Digi Animal World
Un pui de căprioară salvat de pe stradă a fost „adoptat” de un câine. Povestea lor e demnă de un basm
Film Now
Sean Penn, pozat de mână cu iubita moldoveancă. Actorul de 65 de ani și Valeria, cu 35 de ani mai tânără...
UTV
Cum se menține Radu Vâlcan în formă la 48 de ani. „Se întâmplă să nu mănânc două-trei zile”