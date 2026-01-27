Magnatul ceh din domeniul apărării care a făcut mai mulți bani în ianuarie decât orice alt miliardar, cu excepția lui Elon Musk

Un director în vârstă de 33 de ani din domeniul apărării a acumulat mai multă avere în acest an decât orice alt miliardar, cu excepția lui Elon Musk. Michal Strnad a câștigat 22 de miliarde de dolari în mai puțin de o lună și ocupă acum locul 64 în lista celor mai bogați oameni din lume. Valoarea participației lui Strnad la gigantul din domeniul apărării CSG a crescut vertiginos după ce acesta a fost lansat pe bursă, relatează Business Insider.

Michal Strnad, în vârstă de 33 de ani, s-a îmbogățit cu 22 de miliarde de dolari de la începutul lunii ianuarie, arată Indexul Miliardarilor făcut de Bloomberg. Doar CEO-ul Tesla și SpaceX, a cărui avere a crescut cu 70 de miliarde de dolari de la începutul anului, a acumulat mai multă avere în această perioadă.

Averea netă a lui Strnad a crescut cu 150%, ajungând la 37 de miliarde de dolari în mai puțin de o lună și plasându-l pe locul 64 în topul celor mai bogați oameni din lume. Acum este mai bogat decât cofondatorul Facebook, Eduardo Saverin, directorul SoftBank, Masayoshi Son, și magnatul oțelului Lakshmi Mittal.

Creșterea averii sale a fost declanșată de listarea la bursă a companiei sale, Czechoslovak Group, la Amsterdam, vineri. CSG a obținut o evaluare publică de peste 30 de miliarde de dolari, Strnad vânzând acțiuni în valoare de aproximativ 3 miliarde de dolari în cadrul ofertei publice inițiale și reducându-și astfel participația de la aproape 100% la 85%.

Ca director executiv în domeniul apărării, Strnad se remarcă printre cei mai importanți 10 oameni care au câștigat miliarde în acest an, mulți dintre aceștia fiind mult mai în vârstă și având averi în domeniul tehnologiei. Această listă îi include pe fondatorul Interactive Brokers, Thomas Peterffy, în vârstă de 81 de ani, și pe cofondatorii Alphabet, Larry Page și Sergey Brin, ambii în vârstă de 52 de ani.

Strnad a preluat afacerea familiei.

CSG, sau Czechoslovak Group, a început ca Excalibur Army, o companie fondată de tatăl lui Strnad în 1995 pentru a produce echipamente terestre pentru armată, poliție și servicii de urgență.

Strnad a a intrat în companie în 2011, a devenit CEO în 2013 și a preluat conducerea CA în 2018. El a extins obiectivul și amprenta CSG: acum are peste 14.000 de angajați în opt țări și operează în industria auto, aerospațială, feroviară și de apărare.

CSG s-a extins în mare parte prin achiziții, cumpărând inclusiv Tatra Trucks, producătorul de puști Perazzi și The Kinetic Group, care deține mărcile de muniție Federal și Remington.

Compania lui Strnad deține, de asemenea, o academie de instruire pentru piloți de elicopter și personal terestru în Slovacia, administrează o fabrică de muniție în Spania și deține o licență de la divizia europeană a General Dynamics pentru a construi vehicule blindate Pandur.

Acțiunile companiilor de apărare au avut performanțe superioare în ultimii ani datorită angajamentelor mai mari de cheltuieli pentru apărare din partea guvernelor, iar conflictele Rusia-Ucraina și Israel-Gaza au stimulat cererea de echipamente militare.

Editor : M.B.