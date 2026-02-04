Republica Cehă a închis ultima mină de cărbune, punând capăt unei industrii vechi de 250 de ani. Ce a determinat această schimbare

Republica Cehă a pus oficial capăt unei industrii vechi de 250 de ani, miercuri, când ultimul vagon de cărbune a părăsit mina Stonava, informează TVPWorld.

Închiderea marchează ieșirea țării din producția de cărbune.

„Ceea ce vedeți este istorie”, au spus observatorii, în momentul în care producția la ultima mină de cărbune cehă a fost oprită.

„Munca grea, dar bună”

Pentru mineri, închiderea este dulce-amăruie.

„Este trist că se termină, pentru că munca este bună, nu voi spune altceva. Muncă grea, dar bună. Aș putea lucra aici încă cinci ani. Asta e”, a spus Grzegorz Sobolewski, un miner polonez care a lucrat la mina Stonava.

Schimbare

Motivul principal al închiderii este economic. Extracția cărbunelui la adâncimi de peste 1.000 de metri a devenit din ce în ce mai costisitoare, în timp ce prețurile globale ale cărbunelui rămân scăzute.

„Prețurile globale ale cărbunelui sunt scăzute, în timp ce costurile noastre pentru extragerea cărbunelui de la adâncimi din ce în ce mai mari... devin din ce în ce mai mari”, a declarat Roman Sikora, directorul general al OKD, operatorul minei.

Schimbarea mixului energetic al Cehiei a jucat, de asemenea, un rol decisiv. În 2000, cărbunele reprezenta 72,4% din producția de energie electrică. Până în 2025, această pondere a scăzut la 35,2%.

„Cererea de cărbune în Republica Cehă a scăzut foarte brusc. Producția de energie electrică... nu mai depinde de cărbune”, a adăugat Sikora, menționând că centralele termice trec rapid la gaz și biomasă.

