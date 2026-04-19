Replica ironică a Iranului la apelul UE privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz

Esmaeil Baqaei Kaja Kallas
Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Iranului, Esmaeil Baqaei și Kaja Kallas, șefa diplomației UE.

Iranul a reacționat dur la apelul șefei diplomației UE, Kaja Kallas, privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz, ironizând invocarea dreptului internațional și subliniind că își rezervă dreptul de a controla accesul în acest coridor esențial pentru fluxurile globale de petrol și GNL.

Teheranul a acuzat-o pe șefa diplomației UE, Kaja Kallas, de dublu standard, după apelurile sale de a respecta dreptul internațional și a ridiculizat solicitările de redeschidere a Strâmtorii Ormu, scrie POLITICO.

Traficul naval a fost complet blocat duminică, după ce ambarcațiuni militare iraniene au tras asupra navelor care încercau să traverseze această rută maritimă esențială. Teheranul a revenit asupra deciziei anterioare de a redeschide Strâmtoarea Ormuz, ca reacție la blocada navală americană asupra porturilor iraniene, care amenință să îi afecteze exporturile de petrol.

Liderii occidentali au cerut regimului iranian să redeschidă această cale navigabilă, prin care tranzitează aproximativ o cincime din petrolul și gazul natural lichefiat (GNL) la nivel mondial. O închidere prelungită duce la creșterea prețurilor globale la petrol și afectează perspectivele de creștere economică în Uniunea Europeană.

Kaja Kallas, șefa politicii externe a UE, a scris pe platforma X că „în conformitate cu dreptul internațional, tranzitul prin căi navigabile precum Strâmtoarea Ormuz trebuie să rămână deschis și gratuit”.

Însă regimul iranian a respins cu dispreț afirmațiile lui Kallas, printr-o replică acidă a purtătorului de cuvânt al Ministerului de Externe al Iranului, tot pe rețeaua socială.

„Ah, acel «drept internațional»?! Cel pe care UE îl scoate de la naftalină pentru a da lecții altora, în timp ce aprobă tacit un război de agresiune SUA-Israel și întoarce privirea de la atrocitățile comise împotriva iranienilor?!”, a scris pe X Esmaeil Baqaei, purtător de cuvânt al Ministerului de Externe al Iranului.

Într-o replică dură, Baqaei a afirmat că „nicio regulă a dreptului internațional nu interzice Iranului, ca stat riveran, să ia măsurile necesare pentru a împiedica utilizarea Strâmtorii Ormuz în scopul desfășurării de agresiuni militare împotriva Iranului”.

El a adăugat că „tranzitul necondiționat” prin Strâmtoarea Ormuz nu mai este posibil după ce „agresiunea SUA/Israel a adus active militare americane în imediata vecinătate a strâmtorii”.

Mai multe țări au semnat o declarație comună prin care solicită „redeschiderea necondiționată, nerestricționată și imediată a Strâmtorii Ormuz”, după ce președintele Franței, Emmanuel Macron, și premierul britanic, Keir Starmer, au convocat săptămâna trecută, la Paris, o reuniune internațională pentru a discuta situația.

Negocierile de pace dintre SUA și Iran au eșuat după ce negociatorii au ajuns, la începutul acestei luni, la un armistițiu de scurtă durată. Una dintre cele mai dificile probleme în negocieri este refuzul Teheranului de a renunța la programul său de îmbogățire nucleară, o prioritate majoră pentru SUA și Israel.

„Trump spune că Iranul nu poate beneficia de drepturile sale nucleare, dar nu spune pentru ce crimă. Cine este el să priveze o națiune de drepturile sale?”, a declarat președintele iranian Masoud Pezeshkian pentru presa locală.

Citește și Război în Orientul Mijlociu, ziua 51. O delegație americană merge, luni la Islamabad, pentru negocieri cu Iranul, a anunțat Trump

Top Citite
INSTANT_VICEPREMIER_OANA_GHORGHIU_05_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
1
Vicepremierul Gheorghiu: Când cineva spune că ne vindem ţara vorbind despre...
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
2
Mesajul lui Mojtaba Khamenei după ce Iranul a blocat din nou Strâmtoarea Ormuz
Eclipsă totală de soare 2026. Foto Getty Images
3
Eclipsa totală de Soare din 2026, vizibilă și din România. Când are loc fenomenul...
Serghei Lavrov GESTICULEAZA
4
Lavrov spune că a venit momentul unor discuţii cu SUA și lansează săgeți spre NATO: „Nu...
hakan fidan
5
Turcia cere aliaților resetarea relațiilor cu administrația Trump la summitul NATO din...
O avere! Câți bani va câștiga Mirel Rădoi, după ce a acceptat să plece de la FCSB după doar 5 meciuri
Digi Sport
O avere! Câți bani va câștiga Mirel Rădoi, după ce a acceptat să plece de la FCSB după doar 5 meciuri
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
hakan fidan
Ce spune ministrul de externe turc despre prelungirea armistiţiului dintre Iran şi SUA, care expiră miercuri
Bogdan Ivan, ministrul Energiei.
Bogdan Ivan, despre războiul din zona Golfului: „Chiar dacă mâine se încheie, vom resimți efectele negative încă 6-9 luni”
US unveils force behind Iranian ports blockade
Război în Orientul Mijlociu, ziua 51. O delegație americană merge luni la Islamabad pentru negocieri. Iran: blocada SUA, ilegală
ilustrație cu Strâmtoarea Ormuz și un lacăt
„Primul lucru din manualul iranian”. Cum a ajuns Strâmtoarea Ormuz să fie mai importantă pentru Teheran decât arsenalul nuclear
turista in aeroport
Industria aviatică, sub presiunea situației critice din Orientul Mijlociu. Reacția companiilor aeriene care operează în România
Recomandările redacţiei
oana gheorghiu la guvern, declaratii de presa
Oana Gheorghiu: „Există o conductă sub pământ, pe care hoții au...
stefan radu oprea bogdan ivan
Radu Oprea și Bogdan Ivan, acuzați că ar fi fentat coada la control...
Ilie Bolojan
PSD, atac direct la Bolojan: „Nu vă fie frică, Ilie sărăcie pică”...
george simion
„Să-i dați lui Bolojan cadou”. Ce a primit George Simion de la un...
Ultimele știri
UE pregăteşte măsuri pentru asigurarea necesarului de combustibil pentru avioane
Bărbatul cu arsuri grave în urma incendiului la un bloc social din Constanţa a murit la spital
„Generează panică și neîncredere”. MAI demontează un fake news despre monitorizarea integrală a traficului
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața se îmbunătățește pentru trei zodii după 19 aprilie 2026. Schimbări importante aduse de Luna în Gemeni
Cancan
Un nou SCANDAL zguduie Familia Regală! Kate Middleton a ajuns în pragul disperării
Fanatik.ro
Șocant! Cornel Dinu a ținut cu U Cluj în meciul cu Dinamo! Ce spune de derby-ul cu Craiova
editiadedimineata.ro
Acțiune în justiție împotriva X pentru dezinformare, intentată de o organizație pentru libertatea presei
Fanatik.ro
Cum este văzut Ianis Hagi de fostul său coleg de cameră. Fotbalistul a rămas uimit de atitudinea lui
Adevărul
Miza alegerilor din Bulgaria pentru România. „Nu suntem pe nicăieri”
Playtech
Decizia de pensionare: cum o poți contesta și când ai dreptul la recalculare. Ghid complet pentru pensionari
Digi FM
Virgil Ianțu, reacție fermă după ce imagini de la un banchet de clasa a VIII-a au devenit virale: „Unde sunt...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Maria Sharapova: ”Voi explica o realitate incontestabilă”. A fost ”cea mai frumoasă din lume”, dar acum e ”de...
Pro FM
Cum arăta Loredana Groza când a câștigat Festivalul de la Mamaia din ‘86. Fanii au reacționat: „De ce a...
Film Now
Sandra Bullock surprinde la revenirea în public. Look-ul îndrăzneț cu care a făcut senzație și îmbrățișările...
Adevarul
„Operațiunea Amurg”: Se pregătește o lovitură de stat împotriva lui Putin?
Newsweek
La ce pensie poți spera dacă ai muncit 35 de ani pe salariul minim? Dar dacă ai avut salariul mediu?
Digi FM
Lucian Viziru, imagini de pe patul de spital: „Hai că am reușit să bifez camera de gardă și pe 2026!” Cu ce...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Dormi 7-8 ore pe noapte, dar tot ești obosit? Explicația unui specialist și sfaturile lui pentru un somn mai...
Digi Animal World
Trei rase de câini pe care ar trebui să le eviți. Una poate „ucide lupi”
Film Now
Robert De Niro și Ben Stiller, schimb de replici despre Ariana Grande. „Probabil cea mai talentată parteneră...
UTV
Andreea Raicu reacționează după piesa „Mamacita”, lansată de băieții Antoniei și ai lui Alex Velea. „Nu m-a...