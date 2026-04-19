Replica ironică a Iranului la apelul UE privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz

Iranul a reacționat dur la apelul șefei diplomației UE, Kaja Kallas, privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz, ironizând invocarea dreptului internațional și subliniind că își rezervă dreptul de a controla accesul în acest coridor esențial pentru fluxurile globale de petrol și GNL.

Teheranul a acuzat-o pe șefa diplomației UE, Kaja Kallas, de dublu standard, după apelurile sale de a respecta dreptul internațional și a ridiculizat solicitările de redeschidere a Strâmtorii Ormu, scrie POLITICO.

Traficul naval a fost complet blocat duminică, după ce ambarcațiuni militare iraniene au tras asupra navelor care încercau să traverseze această rută maritimă esențială. Teheranul a revenit asupra deciziei anterioare de a redeschide Strâmtoarea Ormuz, ca reacție la blocada navală americană asupra porturilor iraniene, care amenință să îi afecteze exporturile de petrol.

Liderii occidentali au cerut regimului iranian să redeschidă această cale navigabilă, prin care tranzitează aproximativ o cincime din petrolul și gazul natural lichefiat (GNL) la nivel mondial. O închidere prelungită duce la creșterea prețurilor globale la petrol și afectează perspectivele de creștere economică în Uniunea Europeană.

Kaja Kallas, șefa politicii externe a UE, a scris pe platforma X că „în conformitate cu dreptul internațional, tranzitul prin căi navigabile precum Strâmtoarea Ormuz trebuie să rămână deschis și gratuit”.

Însă regimul iranian a respins cu dispreț afirmațiile lui Kallas, printr-o replică acidă a purtătorului de cuvânt al Ministerului de Externe al Iranului, tot pe rețeaua socială.

„Ah, acel «drept internațional»?! Cel pe care UE îl scoate de la naftalină pentru a da lecții altora, în timp ce aprobă tacit un război de agresiune SUA-Israel și întoarce privirea de la atrocitățile comise împotriva iranienilor?!”, a scris pe X Esmaeil Baqaei, purtător de cuvânt al Ministerului de Externe al Iranului.

Într-o replică dură, Baqaei a afirmat că „nicio regulă a dreptului internațional nu interzice Iranului, ca stat riveran, să ia măsurile necesare pentru a împiedica utilizarea Strâmtorii Ormuz în scopul desfășurării de agresiuni militare împotriva Iranului”.

El a adăugat că „tranzitul necondiționat” prin Strâmtoarea Ormuz nu mai este posibil după ce „agresiunea SUA/Israel a adus active militare americane în imediata vecinătate a strâmtorii”.

Mai multe țări au semnat o declarație comună prin care solicită „redeschiderea necondiționată, nerestricționată și imediată a Strâmtorii Ormuz”, după ce președintele Franței, Emmanuel Macron, și premierul britanic, Keir Starmer, au convocat săptămâna trecută, la Paris, o reuniune internațională pentru a discuta situația.

Negocierile de pace dintre SUA și Iran au eșuat după ce negociatorii au ajuns, la începutul acestei luni, la un armistițiu de scurtă durată. Una dintre cele mai dificile probleme în negocieri este refuzul Teheranului de a renunța la programul său de îmbogățire nucleară, o prioritate majoră pentru SUA și Israel.

„Trump spune că Iranul nu poate beneficia de drepturile sale nucleare, dar nu spune pentru ce crimă. Cine este el să priveze o națiune de drepturile sale?”, a declarat președintele iranian Masoud Pezeshkian pentru presa locală.

Editor : M.I.