Live Text Război în Orientul Mijlociu, ziua 51. Tensiuni în Strâmtoarea Ormuz, armistițiu fragil și negocieri tensionate

militari americani
Mii de puşcaşi marini şi marinari SUA au ajuns în Orientul Mijlociu. Foto: X/CENTCOM
Armistițiu fragil în Liban și avertismente din partea Israelului Escaladare în Strâmtoarea Ormuz Iranul condiționează negocierile cu SUA Mesaj dur al liderului suprem al Iranului

Războiul din Orientul Mijlociu a continuat pentru a 51-a zi. Donald Trump a declarat că un acord de pace cu Iranul este „foarte aproape”, în timp ce Teheranul a transmis mesaje contradictorii privind situația din Strâmtoarea Ormuz. Armistițiul de 10 zile dintre Israel și Liban a fost contestat de Hezbollah, în timp ce mai multe incidente au fost raportate în Golful Persic. Washingtonul a precizat că blocada navală asupra porturilor iraniene rămâne în vigoare până la un acord final, iar prețurile petrolului au scăzut brusc pe fondul acestor evoluții.

Armistițiu fragil în Liban și avertismente din partea Israelului

Armata israeliană a anunțat că a stabilit o „linie galbenă” de demarcație în sudul Libanului, similară celei din Fâșia Gaza, pentru a putea lansa lovituri asupra suspecților care se apropie de trupele sale, în ciuda armistițiului în vigoare.

De cealaltă parte, Hezbollah a respins acordul de încetare temporară a focului, afirmând că acesta „nu are nicio semnificație practică”. Organizația a criticat rolul Statelor Unite în anunțarea armistițiului, susținând că Washingtonul „vorbește în numele guvernului libanez”, fără ca acesta să-și fi dat acordul.

Gruparea a avertizat că luptătorii săi vor „rămâne în teren cu degetul pe trăgaci” și a stabilit mai multe condiții pentru un acord durabil, printre care încetarea completă a atacurilor asupra Libanului, retragerea forțelor israeliene și eliberarea prizonierilor.

Escaladare în Strâmtoarea Ormuz

Situația din Strâmtoarea Ormuz rămâne extrem de tensionată, după ce Garda Revoluționară iraniană a cerut navelor comerciale să rămână ancorate în Golful Persic, avertizând că apropierea de strâmtoare va fi considerată cooperare cu „inamicul”.

Autoritățile iraniene au transmis că declarațiile lui Donald Trump privind situația din zonă „nu au nicio valoare” și au cerut navelor să urmeze doar instrucțiunile oficiale ale marinei.

Între timp, cel puțin două nave comerciale au raportat că au fost vizate de focuri de armă în timp ce încercau să traverseze Strâmtoarea Ormuz, potrivit unor surse din domeniul securității maritime.

Un petrolier ar fi fost atacat de ambarcațiuni rapide aparținând Gărzilor Revoluționare, fără avertisment radio, la aproximativ 37 de kilometri nord-est de Oman.

Iranul condiționează negocierile cu SUA

Teheranul transmite, însă, semnale contradictorii privind negocierile. Adjunctul ministrului iranian de externe, Saeed Khatibzadeh, a declarat că Iranul nu este pregătit pentru discuții directe cu Statele Unite, invocând refuzul Washingtonului de a renunța la cerințe „maximaliste”.

Oficialul iranian a precizat că Teheranul nu va preda uraniul îmbogățit și că dorește mai întâi un „acord-cadru”, subliniind că sancțiunile impuse de SUA rămân o problemă majoră.

Declarațiile vin în contextul în care Donald Trump vorbea despre „discuții foarte bune în desfășurare”.

Mesaj dur al liderului suprem al Iranului

Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, a transmis un mesaj ferm cu ocazia Zilei Armatei, în care a lăudat forțele armate și a susținut că acestea au făcut față „planurilor sinistre” ale Statelor Unite și Israelului.

Într-un mesaj publicat pe Telegram, acesta a avertizat că marina iraniană este pregătită să provoace „noi înfrângeri amare” adversarilor, pe fondul tensiunilor din zona Golfului Persic.

Tensiunile din Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute pentru transportul global de petrol, au deja efecte asupra piețelor internaționale și securității energetice.

