Live TV

Reporteri fără Frontiere: Putin, Orban și Erdogan, pe lista cu „prădători ai libertății presei”

Data publicării:
putin orban erdogan
Vladimir Putin, Viktor Orban, Recep Tayyip Erdogan. Colaj foto / surse: Profimedia Images
Din articol
Cei aflați pe listă au în comun „ura față de libertatea presei” Armata Israelului, responsabilă pentru moartea a peste 200 de jurnaliști Tehnologia, un nou mijloc de opresiune

Organizația Reporteri fără Frontiere (RSF) a publicat vineri lista celor 34 de „prădători ai libertății presei”, acuzându-i că atacă jurnaliștii și dreptul la informație. Clasamentul din 2025 include președinții Rusiei, Vladimir Putin, Turciei, Recep Tayyip Erdogan, și premierul Ungariei, Viktor Orban, alături de forțele armate israeliene.

Organizaţia Reporteri fără Frontiere (RSF) a publicat vineri lista cu 34 de "prădători" cu ocazia Zilei internaţionale de eliminare a impunităţii pentru crime împotriva jurnaliştilor, pe listă regăsindu-se şefi de stat şi de guvern precum preşedinţii Rusiei, Vladimir Putin, Turciei, Recep Tayyip Erdogan, şi Serbiei, Aleksandar Vucic, dar şi premierul Ungariei, Viktor Orban, şi forţele armate israeliene, informează EFE.

Printre cei enumeraţi se mai numără preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, preşedintele Nicaraguei, Daniel Ortega, preşedintele Argentinei, Javier Milei, precum şi Cartelul mexican Jalisco Noua Generaţie şi Fundaţia Antiteroristă din Guatemala.

Numele lor apar pe listă deoarece în 2025 "au atacat violent jurnaliştii şi dreptul la informaţie", a subliniat RSF, organizaţie cu sediul la Paris.

Cei aflați pe listă au în comun „ura față de libertatea presei”

Toţi cei numiţi au în comun "ura faţă de libertatea presei. Armele lor diferă, dar obiectivele lor converg: să reducă la tăcere vocile independente şi să calce în picioare dreptul la informaţie. Uciderea, încarcerarea, discreditarea, propaganda, armatele de troli... toate acestea sunt mijloace de a impune tăcerea", potrivit RSF.

Între cei 34 de şefi de stat şi de guvern, lideri religioşi, miliţii şi organizaţii mafiote sau criminale care hărţuiesc jurnaliştii se mai regăsesc preşedintele Republicii Belarus, Aleksandr Lukaşenko, şi premierul Slovaciei, Robert Fico.

Se mai află pe listă şi lideri şi organizaţii care, ani la rând, au persecutat "neîncetat" presa: Partidul Comunist Chinez, condus de preşedintele Xi Jinping, şi prinţul moştenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, pe care RSF îl plasează la acelaşi nivel cu Putin şi Lukaşenko.

Cu toţii au continuat să se facă remarcaţi în 2025 pentru "represiunea nestăvilită" împotriva jurnaliştilor şi a mass-media, afirmă Reporteri fără Frontiere.

Armata Israelului, responsabilă pentru moartea a peste 200 de jurnaliști

Forţele armate israeliene, "responsabile pentru moartea a aproape 220 de jurnalişti sub guvernul premierului Benjamin Netanyahu", sunt, de asemenea, incluse.

Comisia de Stat pentru Pace şi Securitate din Myanmar şi junta militară aflată la putere în Burkina Faso, condusă de căpitanul Ibrahim Traore, "îi reduc la tăcere în mod activ pe cei care relatează independent".

În Mexic, se preconizează că Cartelul Jalisco Noua Generaţie (CJNG) îşi va consolida poziţia în 2025 ca cea mai violentă organizaţie criminală din ţară şi unul dintre cei mai mari "prădători ai jurnalismului", adaugă RSF.

Brendan Carr, directorul Comisiei Federale de Comunicaţii (FCC) din SUA, procurorul general adjunct al Cambodgiei, Seng Heang, şi oligarhul georgian şi fost prim-ministru Bidzina Ivanişvili sunt incluşi pe această listă din 2025 a prădătorilor libertăţii presei, deoarece "sufocă redacţiile sau le supun unor presiuni legale arbitrare".

Tehnologia, un nou mijloc de opresiune

În 2025, prădătorii libertăţii presei se caracterizează şi prin utilizarea tot mai mare a tehnologiei pentru a obstrucţiona libertatea informaţiei.

Astfel, în timp ce Xi Jinping foloseşte chatboţi chinezi pentru a răspândi propaganda de stat, miliardarul sud-african Elon Musk îşi foloseşte reţeaua socială X pentru a hărţui jurnaliştii, iar armata israeliană, deja responsabilă pentru moartea a sute dintre aceştia, desfăşoară campanii de denigrare online pentru a discredita profesia, denunţă organizaţia cu sediul la Paris.

În ceea ce priveşte OpIndia, un site web naţionalist hindus, Reporteri fără Frontiere avertizează că îşi intensifică campaniile de dezinformare şi hărţuire împotriva jurnaliştilor critici la adresa guvernului în 2025.

Ziua internaţională de eliminare a impunităţii pentru crime împotriva jurnaliştilor este marcată în fiecare an la 2 noiembrie, dată stabilită de ONU în 2013 pentru a comemora uciderea a doi jurnalişti francezi în Mali.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
soldati americani mihail kogalniceanu
1
MApN: SUA au anunțat România că retrag soldați americani de la baza Mihail Kogălniceanu
certificat de nastere
2
MAI anunță ce nu trebuie să facem niciodată cu certificatele de naştere şi de căsătorie...
plen camera deputatilor
3
Nicușor Dan a trimis Parlamentului, spre reexaminare, Legea privind prezența...
d trump saluta de pe scara air force one
4
Donald Trump, prima declarație despre reducerea trupelor americane din România
Directorul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, chirurgul Ştefania Szabo.
5
Ce au găsit anchetatorii în camera de gardă unde a murit Ștefania Szabo. Familia...
Ciprian Marica l-a prins pe "sifonul" de la naționala României: "La antrenor bingănește sigur!"
Digi Sport
Ciprian Marica l-a prins pe "sifonul" de la naționala României: "La antrenor bingănește sigur!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
colectiv 2
Organizatorul marșului Colectiv, sancționat cu 3.000 lei. Purtătorul...
vladimir putin si donald trump
De ce a fost anulat summitul Trump-Putin de la Budapesta. Mesajul...
Aurel,Vlaicu,International,Airport,From,Baneasa,,Bucharest,,After,Restoration.,The
Incident pe Aeroportul Băneasa: Un avion de mici dimensiuni a ieşit...
vreme de toamna copac cu frunze ruginii
Meteorologii au revizuit estimările pentru următoarele săptămâni. Cum...
Ultimele știri
Mii de oameni la coadă pentru a vizita Catedrala Națională. Patriarhia: „Depunem toate eforturile să asigurăm cele mai bune condiții”
De la 1 noiembrie crește prețul la energie electrică și energie termică. Cum vor arăta facturile
Viktor Orban dezvăluie motivul pentru care vrea să se întâlnească cu Donald Trump
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Russian President Vladimir Putin visits a military hospital in Moscow
Putin anunță o nouă „armă fără egal în lume”. Cum funcționează Poseidonul nuclear rusesc
Russian President Putin Visits Mandryka Central Military Clinical Hospital
Putin cere trupelor ucrainene încercuite să se predea și promite un armistițiu temporar „pentru jurnaliști”
vladimir putin sampanie GettyImages-477126141
Găselnița prin care Duma de Stat îi va oferi flux continuu de soldați lui Putin pentru frontul din Ucraina
European Commission President Ursula von der Leyen gives an address on the Pact for the Mediterranean in Brussels
Ursula von der Leyen, mesaj pentru Putin privind activele rusești înghețate: Suntem pregătiți să finanțăm Ucraina
Burevestnik cruise missile launch
Cât de periculoasă este racheta rusească Burevestnik, noua armă nucleară „minune” anunțată de Putin
Partenerii noștri
Pe Roz
Cea mai norocoasă zi din noiembrie 2025 pentru fiecare zodie. Universul te împinge exact acolo unde trebuie...
Cancan
Mesajul găsit în telefonul medicului Ștefania Szabo ridică mari semne de întrebare. Poate confirma una dintre...
Fanatik.ro
Dezvăluire şoc: “Jose Mourinho a venit personal la Bucureşti să-l transfere! Gigi Becali a cerut 12 milioane...
editiadedimineata.ro
10 ani după Colectiv: solistul Goodbye to Gravity lansează The Memento Project
Fanatik.ro
Sigur regretă acum! Echipa din Serie A la care Cristi Chivu a fost propus înainte de Parma: „Nu prea are...
Adevărul
Burduja: Rușii trebuie scoși urgent în afara sectorului energetic românesc. Inclusiv prin naționalizare
Playtech
Singurele mașini care pot depăși viteza maximă legală pe străzile din România. Situațiile excepționale din...
Digi FM
Adriana Bahmuțeanu, în "război" cu fiul cel mare al lui Silviu Prigoană. Îl acuză că vrea să ia moștenirea...
Digi Sport
Celebrul milionar român care circulă cu metroul în București. Cum arată acum, la 47 de ani
Pro FM
Sia, atacată în instanță de fostul soț. Dan Bernad cere custodia exclusivă a fiului lor: „Este o mamă...
Film Now
Sydney Sweeney, noua femeie fatală de la Hollywood, într-o rochie care nu a lăsat loc imaginației. Eleganță...
Adevarul
Un afacerist român urmărit internațional de peste zece ani se poate întoarce liniștit acasă. Scapă de...
Newsweek
Cum beneficiezi gratuit de servicii stomatologice decontate de stat? Și pensionarii se pot trata
Digi FM
George Burcea, fostul soț al Andreei Bălan, candidat la Primăria Capitalei din partea POT: "Salutare...
Digi World
Săritul corzii, exercițiul complet care îți transformă corpul în doar câteva minute pe zi. Ce beneficii aduce...
Digi Animal World
Ce rasă de câine ți se potrivește în funcție de zodie. Află ce prieten blănos ți-a fost „sortit” de stele
Film Now
Un cuplu atât de admirat. Paul Bettany și Jennifer Connelly, de mână pe covorul roșu, la o premieră pe...
UTV
Sydney Sweeney a întors toate privirile într-o rochie transparentă la gala Variety din Los Angeles