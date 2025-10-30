Live TV

Rusia condiționează tratatul de pace cu Japonia, privind al Doilea Război Mondial, de renunțarea la „orientarea antirusă” a niponilor

Maria Zaharova
Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a MAE rus Foto: REUTERS / Maxim Shemetov

Ministerul de Externe rus a anunţat joi că orice dialog cu Japonia referitor la un tratat de pace poate începe de îndată ce Tokyo renunţă la ceea ce Moscova descrie ca fiind „orientarea antirusă”, transmite Reuters.

Purtătoarea de cuvânt a diplomaţiei ruse, Maria Zaharova, a afirmat că politicile actuale ale Japoniei au condus cooperarea între Moscova şi Tokyo într-o fundătură.

Rusia, principalul succesor al Uniunii Sovietice, şi Japonia nu au semnat niciodată un tratat de pace care să pună capăt în mod oficial ostilităţilor din timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Negocierile pentru un astfel de tratat au început încă de la jumătatea secolului trecut, dar Rusia a suspendat consultările privind tratatul de pace după ce Japonia i-a impus sancţiuni ca urmare a războiului din Ucraina.

Principalul obstacol în calea încheierii acestui acord este disputa privind suveranitatea asupra unui grup de patru insule din sudul arhipelagului Kurilelor pe care Japonia le revendică şi le denumeşte „teritoriile de nord”.

Rusia consideră că suveranitatea sa asupra insulelor, pe care Uniunea Sovietică le-a ocupat după cel de-al Doilea Război Mondial, este incontestabilă.

Controlul asupra acestor insule îi permite Rusiei să revendice întreaga Marea Ohoţk ca mare interioară şi zonă de importanţă existenţială în doctrina sa navală.

În anul 2020, Constituţia Rusiei a fost modificată pentru a interzice predarea teritoriului către puteri străine.

