Partidul premierului canadian Mark Carney obţine majoritatea absolută în Parlament

Partidul Liberal al premierului canadian Mark Carney a câştigat luni două alegeri parţiale la Toronto, ceea ce îi permite să obţină majoritatea absolută în Parlament.

Cu aceste victorii, liberalii deţin acum cel puţin 173 din cele 343 de locuri din Camera Comunelor, potrivit presei canadiene, scrie AFP.

Ales pentru a se opune preşedintelui american Donald Trump, prim-ministrul Mark Carney s-a angajat să reformeze o economie ameninţată de noile politici ale Washingtonului.

