Galerie Foto Scandal în Ungaria din cauza reședinței de vară a premierului Orbán. Palmieri, garaj subteran și zoo privată „ca cea a lui Ianukovici”

Data actualizării: Data publicării:
3
Din articol
Un tur la Hatvanpuszta

Un scandal a izbucnit în Ungaria după ce deputatul independent Ákos Hadházy a publicat fotografii cu reședința neterminată a premierului Viktor Orbán din Hatvanpuszta, care include o grădină cu palmieri și o grădină zoologică privată.

Ákos Hadházy a publicat fotografii ale proprietății familiei Orbán din Hatvanpuszta, care, potrivit lui Gergely Gulyás, ministrul responsabil cu Cabinetul Primului Ministru, este doar o „proprietate”, în timp ce Orbán însuși susține că este ferma tatălui său, încă în construcție.

Deputatul independent a distribuit și fotografii mai vechi ale proprietății, realizate acum patru ani. El a spus că imaginile au fost făcute de „un muncitor care a fost angajat acolo pentru scurt timp, dar a renunțat rapid pentru că «era dezgustat»”. Potrivit lui Hadházy, muncitorii din construcții sunt supuși unor reguli stricte: „telefoanele le sunt confiscate și sunt amenințați când intră în incintă”, scrie Ukrainska Pravda.

„Ei bine, dacă aceasta este o fermă, atunci este una foarte ciudată”, a scris Hadházy pe Facebook.

În descrierea sa, fotografiile arată că „sub pavajul parcului a fost instalat un cablu de încălzire, astfel încât, în cazul în care ninge, prim-ministrul să nu fie nevoit să curețe zăpada singur (pavajul a devenit astfel cel mai scump pavaj posibil)”.

Alte fotografii arată un coridor subteran căptușit cu cărămizi care leagă clădirile.

În weekend, Hadházy a organizat chiar și un tur al Hatvanpuszta. În timpul primei astfel de vizite, participanții interesați au putut arunca o privire în teritoriul îngrădit cu grijă de la o scară.

Câteva mii de persoane s-au alăturat turului, toate dornice să vadă cu ochii lor dacă deputatul independent avea dreptate: dacă aceasta era într-adevăr o fermă neterminată aparținând tatălui lui Orbán sau mai degrabă un castel în stil baroc pentru fiul lui Orbán – completat cu o bibliotecă, o promenadă, o capelă, o grădină de palmieri, o centrală solară, fântâni, un garaj subteran, un iaz și o grădină zoologică privată.

Jurnaliștii maghiari au comparat atmosfera din proprietate cu cea din momentul în care protestatarii au intrat pentru prima dată în casa de la țară a fostului președinte ucrainean Viktor Ianukovici în 2014, pentru a vedea cu ochii lor dacă toaleta lui era într-adevăr din aur.

Articolul menționează o mamă care și-a încurajat fiul de cinci ani să ocolească o coadă de mașini lungă de cel puțin doi kilometri, spunând: „Hai să mergem să vedem zebrele!” Se menționează că erau atât de multe animale exotice încât niciun dig de pământ ridicat în grabă, nici măsurile de securitate ale poliției, nici gardurile mobile și nici quad-urile nu au fost suficiente pentru a ține zebrele, antilopele și bivolii departe de privirile curioase ale spectatorilor.

Articolul menționează, de asemenea, că muncitorii lui Orbán au demolat monumente arhitecturale clasice pentru a construi în locul lor o reședință rurală.

Deși membrii guvernului și Viktor Orbán însuși au afirmat în repetate rânduri că, contrar știrilor, proprietatea Hatvanpuszta este doar ferma tatălui prim-ministrului, certificatele energetice obținute de un deputat indică faptul că a fost solicitat și un certificat energetic oficial pentru o clădire rezidențială.

Péter Magyar, liderul partidului de opoziție Tisza și principalul rival al lui Orbán în alegerile viitoare, a promis deja că, dacă va ajunge la putere, Curtea de Conturi va lansa o anchetă asupra averilor tuturor foștilor membri ai guvernului, funcționarilor și rudelor apropiate ale acestora din ultimii douăzeci de ani. El a afirmat că ancheta va viza și proprietatea lui Viktor Orbán din Hatvanpuszta.

