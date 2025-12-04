Live TV

Sistemul american de detectare a seismelor USGS a detectat eronat un cutremur în Nevada

Serviciul de prospectare geologică al Statelor Unite (USGS) a anunţat joi că sistemul său automat de detectare a cutremurelor de pământ a transmis în mod eronat un raport mai devreme în cursul acestei zile, potrivit căruia un seism cu magnitudinea 5,9 s-a produs în apropiere de oraşul Dayton din statul american Nevada, informează Reuters, preluată de Agerpres.

Un purtător de cuvânt al USGS a declarat că nu a existat niciun astfel de cutremur în acea regiune, aflată la o distanţă de aproximativ 19,3 kilometri nord-est de capitala statului Nevada, Carson City, afirmând că raportul a fost "un eveniment fals".

USGS încearcă acum să înţeleagă ce a mers prost şi motivul pentru care sistemul automat de detectare a cutremurelor a trimis acea alertă, a declarat purtătorul de cuvânt.

Mai multe agenţii de aplicare a legii din oraşele şi comitatele învecinate au confirmat, de asemenea, că nu au simţit nicio zguduitură sau alte semne ale unui cutremur.

Un cutremur cu magnitudinea de 5,9 este de obicei suficient de puternic pentru a provoca daune materiale uşoare şi zguduituri puternice, potrivit scalei de magnitudine a cutremurelor Michigan Tech. 

