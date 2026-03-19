Statele Unite au detectat drone deasupra bazei militare unde locuiesc Marco Rubio și Pete Hegseth (Washington Post)

Oficialii americani au detectat drone neidentificate deasupra unei baze militare din Washington, unde locuiesc secretarul de Stat Marco Rubio și șeful Pentagonului, Pete Hegseth, a relatat miercuri Washington Post, citând trei persoane informate cu privire la situație, scrie Reuters.

Oficialii nu au stabilit încă de unde proveneau dronele, se arată în articol, citând două dintre aceste persoane.

Dronele deasupra Fortului McNair i-au determinat pe oficiali să ia în considerare mutarea lui Rubio și Hegseth, se arată în raport.

Cu toate acestea, secretarii nu s-au mutat, a adăugat raportul, citând un înalt oficial al administrației.

Ziarul a afirmat că armata SUA monitorizează potențialele amenințări mai îndeaproape din cauza nivelului de alertă ridicat în contextul războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului.

Reuters nu a putut verifica imediat informația în mod independent. Pentagonul și Departamentul de Stat al SUA nu au răspuns solicitărilor de comentarii. Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a refuzat să discute despre aceste drone cu Washington Post.

„Departamentul nu poate comenta mișcările secretarului (Hegseth) din motive de securitate, iar relatarea unor astfel de mișcări este extrem de iresponsabilă”, a declarat el pentru Post.

