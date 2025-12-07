Live TV

Analiză Strategia subtilă a Chinei, pe care Occidentul încă nu a descifrat-o: cum încearcă Beijingul să obțină dominația la nivel global

xi jinping vorbeste la un congres la partidului comunist chinez
Xi Jinping vorbește la un congres al Particului Comunist Chinez. Foto: Profimedia
La începutul acestui an, după ce președintele american Donald Trump a închis efectiv Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID), cel mai mare program de ajutor bilateral din lume, mulți observatori și-au exprimat temerileBeijingul va interveni pentru a umple vidul geopolitic. USAID a servit drept instrument cheie al diplomației americane timp de mai bine de șase decenii, iar retragerea americană a creat o oportunitate pentru China de a-și extinde arta economică de guvernare și de a câștiga influență în multe părți ale lumii, potrivit unei analize Foreign Affairs.

Sprijin economic direcționat strategic

În ultimele două decenii, China a extins considerabil cantitatea și tipurile de ajutor extern pe care le administrează. Între 2000 și 2023, doar 17 țări din lume nu au primit un împrumut sau o subvenție de la Guvernul chinez sau de la o instituție de stat chineză. Inițiativa „Centura și Drumul”, lansată de președintele chinez Xi Jinping în 2013, a reprezentat cheltuieli totale de peste 1 trilion de dolari. Această amprentă globală din ce în ce mai mare a stârnit îngrijorările factorilor de decizie occidentali cu privire la ambițiile Beijingului, dar mulți observatori încă nu înțeleg pe deplin strategia Chinei.

La prima vedere, programul de dezvoltare al Chinei pare a fi un aparat în mare parte nediscriminatoriu. Însă o analiză atentă a modului în care China își desfășoară vastele resurse financiare relevă faptul că sprijinul său este strategic direcționat către țările care conduc organizații regionale.

Atunci când țările prezidează grupuri precum Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN) sau Uniunea Africană (UA), de exemplu, guvernele lor primesc o creștere bruscă a ajutorului din partea agențiilor guvernamentale chineze.

Acest model nu este valabil pentru platforme globale precum Consiliul de Securitate al ONU.

Cu alte cuvinte, China nu încearcă să domine fiecare forum. Își alege cu atenție locurile de desfășurare, selectându-le pe cele care contează cel mai mult pentru obiectivele sale strategice pe termen lung.

Factorii de decizie politică care doresc să își reformeze propriile programe de ajutor extern sau să elaboreze un răspuns eficient la eforturile Chinei trebuie să înțeleagă mai bine această strategie - și, odată cu ea, cum să cultive influența într-o lume multipolară, notează Foreign Affairs.

Țări cu roluri de conducere în organizații regionale

Deși China a oferit ajutor extern încă din anii 1950, programul său de dezvoltare globală s-a accelerat semnificativ după criza financiară din 2008. Între 2000 și 2021, China a acordat aproximativ 68 de miliarde de dolari pe an în finanțarea dezvoltării externe. Media SUA în această perioadă, în schimb, a fost de aproximativ 39 de miliarde de dolari pe an.

Deși programul de dezvoltare al Chinei are o arie de acțiune globală, cercetările Aliciei R. Chen, specialistă în științe politice la Universitatea Stanford, au arătat că Beijingul acordă mai mult ajutor țărilor atunci când acestea au roluri de conducere în cadrul organizațiilor regionale.

De exemplu, analizând asistența economică chineză acordată țărilor din Asia de Sud-Est și Africa din 2000 până în 2017, se poate constata că, atunci când o țară a prezidat ASEAN sau UA, a primit de șapte ori mai multă finanțare de la agențiile guvernamentale chineze decât în ​​anii în care nu a prezidat organizația.

Această creștere se traduce printr-o medie de 90 de milioane de dolari în finanțare suplimentară.

În schimb, atunci când o țară a preluat un rol rotativ în Consiliul de Securitate al ONU, ceea ce duce de obicei la o creștere a ajutorului din partea țărilor occidentale, ajutorul Chinei a rămas stagnant.

Acest lucru sugerează că Beijingul urmărește o strategie deliberată, axată pe regiune.

Pentru mulți observatori de la Washington, organizațiile regionale pot părea marginale în comparație cu greii globali precum ONU. Însă Beijingul consideră aceste instituții ca platforme esențiale pentru diplomație și coordonare economică, în special în așa-numitul Sud global.

China s-a poziționat mult timp ca lider al Sudului global și critică adesea inegalitățile ordinii conduse de Occident. După cum a descris un diplomat chinez de rang înalt în 2016, sistemul dominat de SUA era ca „un costum care nu se mai potrivește”.

Investind în blocuri regionale precum ASEAN și UA, Beijingul cultivă în continuare această identitate și se prezintă ca liderul unei noi ordini.

Asigurarea influenței în forumurile regionale ajută, de asemenea, China să evite criticile și să promoveze normele sale preferate, care adesea contravin priorităților occidentale.

Prin recompensarea președintelui - care joacă un rol central în stabilirea agendei organizației - Beijingul poate direcționa conversațiile regionale departe de problemele controversate și către subiecte care favorizează obiectivele sale geopolitice.

În cadrul ASEAN, de exemplu, președintele modelează modul în care organizația răspunde la punctele de criză regionale, cum ar fi disputele din Marea Chinei de Sud.

Când Cambodgia a prezidat ASEAN în 2012, a blocat adoptarea unei declarații comune de la un summit ASEAN, pentru că o secțiune a criticat agresiunea chineză în Marea Chinei de Sud. Aceasta a fost prima dată în istoria organizației când ASEAN nu a reușit să emită un comunicat de summit.

Două luni mai târziu, prim-ministrul chinez Wen Jiabao a promis 500 de milioane de dolari în noi împrumuturi și granturi către Phnom Penh. Anunțând acordurile, ministrul de Finanțe din Cambodgia a recunoscut chiar că Beijingul „și-a exprimat marea apreciere” pentru rolul Cambodgiei ca președinte al ASEAN în menținerea „unei bune cooperări între China și ASEAN”.

Mai recent, la summitul UA din 2024 de la Addis Abeba, statele membre au convenit asupra unei interdicții la nivel african a comerțului controversat cu piei de măgar. Pieile de măgar sunt folosite în medicina tradițională chineză, iar cererea din China a dus la o creștere bruscă a comerțului, care a afectat în mod disproporționat femeile din comunitățile agricole rurale africane care se bazează pe măgari pentru transport.

În mod notabil, însă, UA - care era prezidată de Mauritania - a evitat să dea vina pe China pentru această problemă și a încadrat interdicția strict ca una de protejare a resurselor africane. Mai târziu în acel an, în timpul summitului Forumului privind Cooperarea China-Africa din 2024, Xi a ridicat relația Chinei cu Mauritania la rang de parteneriat strategic și l-a felicitat pe președintele Mohamed Ould Ghazouani pentru conducerea sa în calitate de președinte rotativ al UA. În marja summitului, China a extins, de asemenea, sprijinul economic acordat Mauritaniei, inclusiv un acord de schimb valutar în valoare de 281 de milioane de dolari.

Abordare stratificată

Creșterea bruscă a sprijinului acordat de China președințiilor regionale se limitează însă la ajutorul interguvernamental, ceea ce sugerează că nu toți banii chinezi sunt la fel de politici.

Acest lucru ar putea fi o surpriză pentru unii observatori. Multe țări occidentale oferă ajutor în principal prin intermediul agențiilor guvernamentale precum USAID, dar în cazul Chinei, asistența din partea agențiilor guvernamentale reprezintă doar aproximativ zece procente din portofoliul total de ajutor extern.

Cel mai apropiat analog al USAID în China, Agenția Chineză pentru Cooperare Internațională în Dezvoltare, împreună cu alte ministere implicate în furnizarea de ajutor, în special Ministerul Comerțului, au avut un buget anual combinat de aproximativ 3 miliarde de dolari în 2023, o fracțiune din bugetul de 42 de miliarde de dolari al USAID din același an. 

Cea mai mare parte a finanțării chineze provine în schimb de la băncile de stat responsabile cu politicile și băncile comerciale, care trebuie să echilibreze mandatele strategice cu imperativul de a recupera împrumuturile. Pentru că aceste bănci sunt deținute de stat, mulți observatori au presupus că toată finanțarea chineză reflectă strategia guvernamentală.

Însă împrumuturile de la băncile politice și băncile comerciale chineze nu au urmat același model ca asistența acordată de agențiile guvernamentale chineze; nici fondurile chineze care au fost direcționate către beneficiari neguvernamentali străini. Această constatare sugerează că este importantă atenția acordată entităților specifice care acordă și primesc un astfel de sprijin.

Întârziați la petrecere

Statele Unite și alte democrații liberale care doresc să concureze cu China pe scena globală ar trebui să învețe câteva lecții din aceste constatări.

Trebuie mai întâi să recunoască faptul că câmpul de luptă geopolitic se schimbă. În timp ce multe țări occidentale au continuat să se concentreze pe apărarea normelor liberale în cadrul instituțiilor globale, China a câștigat în liniște teren în organismele regionale. 

Organizațiile regionale joacă un rol semnificativ în afacerile internaționale: ele ajută la conceperea și monitorizarea planurilor naționale pentru dezvoltare durabilă și sunt din ce în ce mai importante în gestionarea crizelor și prevenirea conflictelor. 

Aceste organisme oferă adesea semne timpurii de disidență și ajută la stabilirea normelor care ghidează răspunsurile internaționale. 

ONU și-a aprofundat recent implicarea și parteneriatele cu astfel de forumuri, recunoscând importanța lor atât pentru dezvoltare, cât și pentru pace. Și mulți oficiali occidentali regândesc modul în care să reconstruiască încrederea în astfel de organizații după ce s-au confruntat cu răspunsul fragmentat al Sudului global la invazia Rusiei în Ucraina.

Cu alte cuvinte, liderii nu își mai permit să trateze organizațiile regionale ca pe niște forumuri periferice. Într-o lume multipolară, ASEAN, UA și alte astfel de organisme apar ca noduri critice pentru coordonarea diplomatică și economică. Regiunile pe care le reprezintă sunt o parte tot mai mare din populația lumii și sunt adesea puncte de conflict în probleme de comerț și securitate.

Deciziile organizațiilor regionale au din ce în ce mai multe consecințe pentru factorii de decizie politică. Implicarea în aceste instituții în propriii lor termeni și investiția în capacitatea și credibilitatea lor este esențială pentru a asigura că acestea rămân deschise, incluzive și bazate pe reguli.

O înțelegere mai nuanțată a programelor de ajutor ale Chinei este, de asemenea, necesară. Nu toate finanțările chineze sunt problematice sau indică implicarea Beijingului și nu tot ajutorul este o stratagemă politică. Distincția dintre tipurile de finanțatori și beneficiari poate indica unde este mai probabil ca Beijingul să caute influență și unde nu - ajutând factorii de decizie politică să înțeleagă unde să contracareze eforturile Chinei și unde cooperarea pentru dezvoltare rămâne posibilă.

Era post-Război Rece, caracterizată de supremația americană de necontestat, s-a încheiat, iar locul ei a fost luat de o nouă perioadă de concurență globală. Pe măsură ce Statele Unite își retrag ajutorul extern, înțelegerea subtilităților politicii economice a Chinei este mai importantă decât oricând. Factorii de decizie politică trebuie să analizeze unde și cum circulă banii chinezi. Acest lucru va permite Statelor Unite și aliaților săi să obțină informații valoroase despre orientarea strategică a Beijingului - și poate chiar să înceapă să construiască un răspuns mai țintit și mai eficient.

