Summitul ASEAN 2025: de la negocieri comerciale între SUA și China la armistițiul dintre Thailanda și Cambodgia

Liderii celor 10 membri ai Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est și partenerii lor de dialog, inclusiv președintele SUA Donald Trump, se vor întâlni în capitala Malaeziei, Kuala Lumpur, în perioada 26-28 octombrie, și se așteaptă să abordeze probleme care variază de la comerț la conflicte globale, relatează Reuters.

Donald Trump, prezent la ASEAN

Liderul american va participa la reuniunea liderilor ASEAN, care începe duminică, înainte de a se deplasa în Japonia și apoi în Coreea de Sud pentru forumul Cooperării Economice Asia-Pacific, care va avea loc în perioada 31 octombrie - 1 noiembrie.

Trump a fost prezent și la o întâlnire ASEAN în 2017 și va fi însoțit de înalți oficiali americani, printre care secretarul de stat Marco Rubio, secretarul Trezoreriei Scott Bessent și reprezentantul comercial Jamieson Greer.

Printre ceilalți participanți se numără premierul chinez Li Qiang, premierul canadian Mark Carney, președintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva, președintele sud-african Cyril Ramaphosa, premierul australian Anthony Albanese și noul premier japonez Sanae Takaichi, precum și înalți oficiali din Coreea de Sud și Rusia și lideri din Filipine, Indonezia, Singapore, Thailanda, Cambodgia, Vietnam, Laos, Brunei și Myanmar.

Negocieri comerciale între SUA și China

Bessent și Greer sunt așteptați în Malaezia înainte de sosirea lui Trump pentru a se întâlni cu oficialii chinezi și a detensiona situația legată de restricțiile impuse de Beijing asupra exporturilor de metale rare.

Vicepremierul chinez He Lifeng, cel mai înalt oficial economic al Beijingului, va purta discuții comerciale cu Bessent și Greer în Malaezia, în perioada 24-27 octombrie, a anunțat Ministerul Comerțului din China.

Tensiunile comerciale dintre cele două mari economii ale lumii s-au intensificat în ultimele săptămâni, după luni de liniște, amenințând să compromită întâlnirea preconizată între Trump și președintele chinez Xi Jinping, care va avea loc săptămâna viitoare în Coreea de Sud.

Armistițiu între Thailanda și Cambodgia

La summit, Thailanda și Cambodgia sunt așteptate să semneze un acord mai amplu de încetare a focului pentru disputa lor frontalieră, după un conflict sângeros de cinci zile din luna iulie.

Premierul malaysian Anwar Ibrahim și Trump au facilitat încheierea unui armistițiu inițial pe 28 iulie, determinând Cambodgia să îl nominalizeze pe președintele SUA pentru Premiul Nobel pentru Pace.

Ministrul de externe al Malaeziei a declarat că Trump așteaptă cu nerăbdare să asiste la ceremonia de semnare în cadrul reuniunii ASEAN.

Summitul RCEP

Malaezia va organiza un summit al liderilor Parteneriatului Economic Regional Cuprinzător - primul pentru blocul economic de la semnarea acordului comercial inițial în 2020 - în cadrul căruia grupul va lua în considerare aderarea de noi membri și va discuta modalități de îmbunătățire a fluxurilor comerciale.

RCEP, care include toate cele 10 state membre ale ASEAN, precum și China, Japonia, Coreea de Sud, Australia și Noua Zeelandă, este cel mai mare bloc comercial din lume, acoperind aproape o treime din populația globală și aproximativ 30% din produsul intern brut global.

Unii analiști consideră că acest bloc reprezintă un potențial tampon împotriva tarifelor impuse de Statele Unite, deși prevederile sale sunt considerate mai slabe decât ale altor acorduri comerciale regionale, din cauza intereselor concurente ale membrilor săi.

Aderarea Timorului de Est

ASEAN va admite oficial Timorul de Est ca al 11-lea membru al său pe 26 octombrie, punând capăt unui proces de aderare care a început acum mai bine de un deceniu.

Timorul de Est, cea mai săracă națiune din Asia de Sud-Est, cu aproximativ 1,4 milioane de locuitori, a depus cererea de aderare la blocul ASEAN în 2011 și a obținut statutul de observator în 2022.

