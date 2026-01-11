Live TV

Sute de pantofi din Epoca Victoriană au fost aduși de valuri pe o plajă din Țara Galilor. Nimeni nu știe sigur de unde provin

pantofi din Epoca Victoriană aduși de valuri pe o plajă din Țara Galilor
Unii localnici din Ogmore-by-Sea, Țara Galilor, au spus că au strâns găleți întregi de pantofi aduși de valuri pe plajă de-a lungul anilor. Colaj foto: Profimedia Images / Instagram

Sute de cizme și pantofi de piele ce par a fi din secolul al XIX-lea au fost aduși de valuri pe o plajă din sudul Țării Galilor, unde au fost descoperiți de un grup de voluntari care curățau țărmul de deșeuri marine.

Voluntarii au găsit pantofii pe o plajă din Ogmore-by-Sea, o localitate de pe coasta Canalului Bristol. Într-o singură săptămână, în luna decembrie, ei au găsit 200 de perechi de încălțăminte în aceeași zonă, potrivit BBC. În total au descoperit peste 400 de cizme și pantofi, începând din luna septembrie a anului trecut și până acum.

Pantofii au diverse forme și stiluri ce par să provină din Epoca Victoriană. Talpa pantofilor este prinsă cu cuie.

Hundreds of Victorian shoes found on beach from shipwreck
O teorie ar fi că pantofii erau transportați de o navă din Italia care s-a scufundat în secolul XIX în apropiere de plaja din Ogmore. Foto: Profimedia Images

„Unele cizme au o stare destul de bună, iar la unele dintre ele poți vedea clar că sunt cizme de bărbați”, a spus Emma Lamport, directoarea fondatoare a grupului Beach Academy.

Grupul a postat în decembrie mai multe poze cu pantofii găsiți pe plajă cerând ajutorul publicului pentru a-i identifica. „Nu avem nicio idee cât timp au stat acolo”, scrie într-o postare online a grupului în care se menționează că pantofii erau prinși în nisip sau printre rocile de la mal. O localnică a scris că a strâns găleți pline cu pantofi de-a lungul anilor.

Principala teorie care ar putea explica de ce se găsesc sute de pantofi pe plaja din Ogmore este că aceștia proveneau de pe un vas de transport din Italia care s-a scufundat în apropiere de coastă, în urmă cu aproximativ 150 de ani.

pantofi-plajă-țara-galilor-3
Pantofii au fost găsiți în nisip sau printre rocile de la mal. Colaj foto: Profimedia Images

Vasul a naufragiat după ce s-a lovit de Tusker Rock, o stâncă din Canalul Bristol aflată la 3 kilometri vest de plaja din Ogmore-by-Sea, unde au fost găsiți pantofii.

„Am fost puțin tulburați pentru că nu știam de unde au apărut în număr așa de mare”, a povestit Lamport. „Cu ceva atât de vechi și istoric, povestea este un adevărat mister.”

Aceasta nu este prima dată când descoperirea unor încălțări din vremuri de demult a făcut senzație. În august 2019, un drumeț din Norvegia a găsit o sandală din piele în stil roman, veche de 1.700 de ani, îngropată în zăpadă. În toamna anului 2023, arheologii au descoperit un pantof din piele pentru copii, vechi de 2.000 de ani, într-o mină din Austria, cu tot cu o parte dintr-un șiret, scrie revista Smithsonian.

Iar în vara anului trecut, cercetătorii au descoperit niște încălțări uriașe de pe vremea romanilor în ruinele unui fort din apropiere de Zidul lui Hadrian, în Marea Britanie.

