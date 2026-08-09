Taifunul Dolphin a lovit duminică estul Chinei, o regiune dens populată, au anunțat autoritățile meteorologice. Furtuna a determinat evacuarea a peste un milion de persoane, anularea a sute de zboruri și instituirea celui mai ridicat nivel de alertă meteorologică, anunță Euronews.

Coasta de est a Chinei s-a pregătit în ultimele zile pentru sosirea taifunului. În mai multe localități aflate pe traiectoria prognozată a furtunii au fost suspendate activități economice, servicii de transport și alte activități publice.

Centrul taifunului a ajuns pe uscat în apropierea orașului Yuhuan, din provincia Zhejiang, în jurul orei 17:30, ora locală, potrivit Centrului Meteorologic Național al Chinei.

În momentul în care a atins uscatul, viteza maximă a vântului în apropierea centrului furtunii a depășit 150 de kilometri pe oră. Meteorologii au avertizat că, în unele zone din centrul și estul provinciei Zhejiang, cantitățile de precipitații ar putea ajunge la 250-500 de milimetri.

Peste 900.000 de oameni, evacuați în Wenzhou

Autoritățile au evacuat peste 900.000 de locuitori din orașul Wenzhou și au amenajat mai mult de 1.000 de adăposturi de urgență.

Transporturile aeriene au fost puternic afectate. Aproape 1.400 de zboruri programate pe cele două principale aeroporturi din Shanghai au fost anulate duminică, atât la sosire, cât și la plecare, potrivit televiziunii publice CCTV.

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Și aeroportul din Hangzhou, aflat în provincia Zhejiang, a raportat 270 de zboruri anulate.

Ploi torențiale și vânturi puternice

Efectele taifunului s-au făcut simțite până în Hong Kong, în sudul Chinei. Observatorul meteorologic din Hong Kong a înregistrat o temperatură record de 36,9 grade Celsius, pusă pe seama aerului cald împins spre oraș de taifunul Dolphin.

„Pe măsură ce furtuna se îndreaptă spre provincia Zhejiang și avansează spre interiorul continentului, curenții de aer descendenți din zona periferică vor aduce o vreme extrem de caniculară în regiune, de duminică până marți”, a transmis Observatorul din Hong Kong.

Înainte de a ajunge în China, taifunul Dolphin a provocat ploi torențiale și rafale puternice de vânt în Okinawa, Japonia.

Șapte persoane au suferit răni ușoare în Okinawa. Printre acestea s-a aflat și un bărbat în vârstă de peste 100 de ani, care a fost doborât de vânt, a căzut și s-a lovit la cap, potrivit autorităților locale.

Până duminică după-amiază, 5.290 de gospodării din Okinawa rămăseseră fără energie electrică, potrivit companiei regionale de utilități Okinawa Electric Power.

În Taiwan, zeci de curse de feribot au fost suspendate, iar peste 180 de zboruri au fost anulate. Furtuna a adus ploi abundente și vânturi puternice în nordul insulei.

China a emis alerta roșie de taifun

Centrul Național de Meteorologie al Chinei a emis duminică dimineață o alertă roșie de taifun, cel mai înalt nivel de avertizare.

Meteorologii au prognozat „ploi torențiale extraordinare” în anumite zone din centrul și estul provinciei Zhejiang. Precipitații abundente sunt așteptate și în Shanghai, precum și în anumite zone din provinciile Fujian, Anhui și Jiangsu, până luni după-amiază.

Taifunul Dolphin urma să își piardă treptat din intensitate după ce a ajuns pe uscat și să se deplaseze spre nord-vest, traversând estul Chinei.

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În provincia Fujian, aproape 99.000 de persoane au fost evacuate sâmbătă seară din zonele considerate vulnerabile, înainte de sosirea furtunii, potrivit agenției de presă de stat Xinhua.

Peste 200 de rute de feribot din Zhejiang și Fujian au fost suspendate. Lucrările la proiectele offshore au fost oprite, iar 474 de nave de construcții au fost retrase în port până vineri dimineață, a mai relatat Xinhua.

Și unele trenuri din regiunile afectate au fost suspendate duminică, pentru protejarea pasagerilor.

Schimbările climatice intensifică fenomenele extreme

Oamenii de știință avertizează că schimbările climatice provocate de activitatea umană contribuie la creșterea frecvenței și intensității episoadelor de căldură extremă la nivel mondial.

Taifunul Dolphin a ajuns în China la aproximativ două săptămâni după ce taifunul Noul a lovit provincia Guangdong, în sudul țării. La acel moment, autoritățile chineze au descris furtuna drept cea mai puternică din acest an care a afectat China.

Înainte de a ajunge în China, taifunul Noul a lovit Filipinele, unde trei persoane au murit, iar sute de locuințe au fost avariate.

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Editor : C.A.