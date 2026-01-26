Taiwanul monitorizează „schimbări anormale” în conducerea militară a Chinei, după anchetarea unui general apropiat de Xi Jinping

Taiwanul monitorizează ceea ce a numit schimbări „anormale” în conducerea militară a Chinei, în urma unei decizii a Beijingului de a-l ancheta pe cel mai înalt general al armatei sale. Măsura a stârnit reacții aprinse la Taipei, autoritățile locale anunțând că vor folosi diverse metode pentru a descifra intențiile Chinei, a declarat luni ministrul Apărării, Wellington Koo, anunță Reuters.

China a anunțat sâmbătă că Zhang Youxia, al doilea în comandă după președintele Xi Jinping, în calitate de vicepreședinte al Comisiei Militare Centrale, și un alt ofițer superior, Liu Zhenli, sunt anchetați pentru suspiciuni de încălcări grave ale disciplinei și legii.

„Vom continua să monitorizăm îndeaproape schimbările anormale la nivelul conducerii de vârf a partidului, guvernului și armatei din China. Poziția armatei se bazează pe faptul că China nu a renunțat niciodată la utilizarea forței împotriva Taiwanului”, le-a declarat Koo reporterilor din Parlament.

Zhang este considerat de mult timp cel mai apropiat aliat militar al lui Xi și este unul dintre puținii ofițeri superiori chinezi cu experiență de luptă, participând la conflictul frontalier din 1979 cu Vietnamul.

China, care consideră Taiwanul, guvernat democratic, drept teritoriul său, trimite aproape zilnic avioane de luptă și nave de război în spațiul aerian și în apele din jurul insulei, ceea ce Taipei consideră a fi o campanie de hărțuire pentru a determina guvernul său să accepte pretențiile de suveranitate ale Beijingului.

Koo a spus că ministerul nu se referă la „o singură remaniere a conducerii care ar fi suficientă pentru a trage concluzii”. Taiwanul va utiliza o serie de metode comune de informații, supraveghere și recunoaștere, precum și schimbul de informații, pentru a „înțelege” posibilele intenții ale Chinei, a adăugat el.

„Ceea ce dorim este o înțelegere cuprinzătoare a tuturor indicatorilor – militari și non-militari – care reflectă intențiile și acțiunile Chinei, pentru a face apoi o evaluare globală integrată”, a spus Koo.

China nu a renunțat niciodată la utilizarea forței pentru a aduce Taiwanul sub controlul său și a organizat la sfârșitul lunii trecute ultima rundă de exerciții militare în jurul insulei. Guvernul Taiwanului afirmă că numai populația insulei poate decide viitorul său.

