Țara în care un parlamentar suveranist a fost arestat după ce a scris despre președinte pe Facebook că e „Comandant al apelor pluviale”

Justiţia tunisiană a decis vineri plasarea în detenţie a unui deputat care a criticat pe reţelele sociale acţiunile preşedintelui Kais Saied după recentele inundaţii şi ploi torenţiale din ţară, a declarat avocatul său pentru AFP.

Procurorul general al tribunalului de primă instanţă din Tunis a emis un mandat de arestare pe numele lui Ahmed Saidani, plasat în arest preventiv miercuri, „pentru atingere adusă altcuiva pe reţelele sociale”, a precizat avocatul său Houssem Eddine Ben Attia. Procesul său urmează să înceapă pe 12 februarie.

Ahmed Saidani este urmărit în virtutea articolului 86 al Codului telecomunicaţiilor, care prevede unul până la doi ani de închisoare pentru „oricine îi face rău intenţionat altuia sau îi tulbură liniştea prin intermediul reţelelor publice”.

Membru al blocului parlamentar al „Ligii naţionale suverane”, deputatul a comentat pe 3 februarie pe Facebook deplasările preşedintelui Saied în oraşele sinistrate de ploi fără precedent în ultimii 70 de ani.

„Mi se pare că după piscine şi fântâni, preşedintele a decis să-şi extindă oficial prerogativele la drumuri şi canalizări. Aparent, noul său titlu va fi „Comandant suprem al colectării şi evacuării apelor pluviale””, a postat el.

De asemenea, el l-a numit ironic „patriot care cumulează funcţiile de primar, şel al municipalităţii şi angajat al Biroului de asanare”.

În acelaşi mesaj, deputatul afirmă că nu ar fi surprins dacă preşedintele Saied „uită câteodată că este preşedinte, atât de mult timp petrece cu ţevile şi lanternele”.

Ahmed Saidani, care a susţinut lovitura de forţă a preşedintelui Saied în vara lui 2021 şi a aprobat condamnarea şi plasarea în detenţie a principalelor figuri ale opoziţiei, este puţin cunoscut de marele public.

Din iulie 2021, când Saied l-a demis pe prim-ministru şi a îngheţat activitatea parlamentului organizând ulterior alegeri pentru un legislativ cu puteri puternic reduse, mai multe ONG-uri tunisiene şi internaţionale denunţă un regres al drepturilor şi libertăţilor în ţară.

Vineri, biroul Adunării reprezentanţilor poporului a luat act de urmărirea judiciară a lui Saiani, făcând apel la respectarea garanţiilor constituţionale acordate deputaţilor. Acestea au fost reduse şi ridicarea imunităţii lor a fost facilitată de o nouă constituţie promulgată în 2022 de Kais Saied.

