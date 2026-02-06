Live TV

Țara în care un parlamentar suveranist a fost arestat după ce a scris despre președinte pe Facebook că e „Comandant al apelor pluviale”

Data publicării:
barbat cu mainile prinse in catuse
Foto: GettyImages

Justiţia tunisiană a decis vineri plasarea în detenţie a unui deputat care a criticat pe reţelele sociale acţiunile preşedintelui Kais Saied după recentele inundaţii şi ploi torenţiale din ţară, a declarat avocatul său pentru AFP.

Procurorul general al tribunalului de primă instanţă din Tunis a emis un mandat de arestare pe numele lui Ahmed Saidani, plasat în arest preventiv miercuri, „pentru atingere adusă altcuiva pe reţelele sociale”, a precizat avocatul său Houssem Eddine Ben Attia. Procesul său urmează să înceapă pe 12 februarie.

Ahmed Saidani este urmărit în virtutea articolului 86 al Codului telecomunicaţiilor, care prevede unul până la doi ani de închisoare pentru „oricine îi face rău intenţionat altuia sau îi tulbură liniştea prin intermediul reţelelor publice”.

Membru al blocului parlamentar al „Ligii naţionale suverane”, deputatul a comentat pe 3 februarie pe Facebook deplasările preşedintelui Saied în oraşele sinistrate de ploi fără precedent în ultimii 70 de ani.

„Mi se pare că după piscine şi fântâni, preşedintele a decis să-şi extindă oficial prerogativele la drumuri şi canalizări. Aparent, noul său titlu va fi „Comandant suprem al colectării şi evacuării apelor pluviale””, a postat el.

De asemenea, el l-a numit ironic „patriot care cumulează funcţiile de primar, şel al municipalităţii şi angajat al Biroului de asanare”.

În acelaşi mesaj, deputatul afirmă că nu ar fi surprins dacă preşedintele Saied „uită câteodată că este preşedinte, atât de mult timp petrece cu ţevile şi lanternele”.

Ahmed Saidani, care a susţinut lovitura de forţă a preşedintelui Saied în vara lui 2021 şi a aprobat condamnarea şi plasarea în detenţie a principalelor figuri ale opoziţiei, este puţin cunoscut de marele public.

Din iulie 2021, când Saied l-a demis pe prim-ministru şi a îngheţat activitatea parlamentului organizând ulterior alegeri pentru un legislativ cu puteri puternic reduse, mai multe ONG-uri tunisiene şi internaţionale denunţă un regres al drepturilor şi libertăţilor în ţară.

Vineri, biroul Adunării reprezentanţilor poporului a luat act de urmărirea judiciară a lui Saiani, făcând apel la respectarea garanţiilor constituţionale acordate deputaţilor. Acestea au fost reduse şi ridicarea imunităţii lor a fost facilitată de o nouă constituţie promulgată în 2022 de Kais Saied.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_06_INQUAM_Photos_George_Calin
1
Neplata primei zile de concediu medical: Bolojan spune că a fost propusă de Ministerul...
Fujiyoshida, Japan at Chureito Pagoda and Mt. Fuji in the spring with cherry blossoms.
2
Festivalul cireșilor înfloriți din Japonia, anulat din cauza comportamentului turiștilor...
Vladimir Putin la telefon
3
Liderul european căruia Vladimir Putin e dispus să-i răspundă la telefon. Lavrov spune...
Ilie Bolojan.
4
Vlad Gheorghe: Bolojan e mai determinat ca niciodată. În 2028 o să fim cu toţi istorie...
donald trump
5
Mesajul lui Trump pentru România, privind o problemă urgentă pentru SUA. Ce a transmis...
La 34 de ani, o româncă a dat lovitura: s-a îmbogățit peste noapte, iar acum e ”profesoară”: ”Cea mai bună decizie”
Digi Sport
La 34 de ani, o româncă a dat lovitura: s-a îmbogățit peste noapte, iar acum e ”profesoară”: ”Cea mai bună decizie”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
daniel funeriu 2
Propunerea lui Daniel Funeriu pentru rețelele sociale care funcționează în UE: conţinut educaţional la fiecare 5 minute de scrolling
CEO Facebook Mark Zuckerberg cu mâna la gură
„Cea mai mare piață pentru prădători și pedofili”. Meta, în fața unui proces istoric pentru acuzații de exploatare a copiilor
Copil
Statele Unite. O manifestaţie paşnică împotriva expulzării unui copil a fost dispersată cu gaze lacrimogene
Traian Băsescu
Traian Băsescu a câștigat procesul cu Administrația Prezidențială. Ce a decis instanța privind indemnizația ca fost șef al statului
ecranul unui telefon cu aplicatiile facebook messenger instagram si whastsapp cu logoul companiei meta pe fundal
Facebook, Instagram şi WhatsApp vor avea funcționalități premium accesibile contra cost
Recomandările redacţiei
Screenshot 2026-02-06 at 16.06.39
Dragoș Sprînceană îl acuză pe George Simion că a făcut lobby ca...
lia savonea - inquam - ganea
Lia Savonea îl atacă pe Ilie Bolojan după scrisoarea premierului...
Iranian FM Meets Josep Borrell In Jordan
SUA și Iran au reluat negocierile în Oman privind programul nuclear...
calin georgescu de 1 dec la alba iulia printre oameni
Dosarul prin care Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru...
Ultimele știri
Reguli noi pentru concediile medicale. Guvernul introduce excepții cu privire la ziua neplătită
Meniu cu trei stele Michelin pentru Vance și Rubio, la Milano. Măsuri sporite de securitate pentru americani la Jocurile Olimpice
Primăria Capitalei anunță că va repara gropile de pe 76 de artere rutiere din București. Lista străzilor care vor fi plombate
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii care au noroc de bani începând cu 6 februarie 2026. O schimbare de perspectivă le aduce câștiguri...
Cancan
Doliu în lumea modei! Fiica unui fotbalist arhicunoscut a murit la doar 21 de ani, în locuința sa
Fanatik.ro
Ce mănâncă, de fapt, sportivii în cele șase sate olimpice în care sunt cazați. Preparatul gustos adorat și de...
editiadedimineata.ro
UNICEF cere incriminarea conținutului AI ce prezintă imagini explicite cu minori
Fanatik.ro
Jucătorul care a „surprins tot cartierul” e pregătit să semneze pe încă un sezon cu FCSB. Exclusiv
Adevărul
Profesoara româncă rupe tăcerea despre legătura sa cu Jeffrey Epstein: „Aș vrea să nu-l fi cunoscut...
Playtech
Liviu Dragnea, de nerecunoscut! Fostul lider PSD nu mai arată cum îl ştii, cea mai recentă apariţie a ridicat...
Digi FM
Cum arată viața în Moscova pentru doi români stabiliți acolo de 20 de ani: „A devenit un coșmar, trăim pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Doctorii i-au dat vestea lui Mircea Lucescu, în urmă cu puțin timp
Pro FM
Care este numele real al lui Bad Bunny? Povestea adorabilă din spatele celebrului său nume de scenă
Film Now
Margot Robbie a dârdâit în rochie transparentă și subțire ca o foiță, în ploaia londoneză. Jacob Elordi a...
Adevarul
Cine este românul care a descoperit cel mai lung șarpe din lume: „Baroneasa” are o lungime de peste 7 metri...
Newsweek
Pensie de doar 1.250 lei după 29 ani de muncă. Care pensionari iau pensii sub 2.000 lei deși au 30 ani vechime
Digi FM
Chivu, admirat și felicitat de fiice și de soție, când l-au văzut cu flacăra olimpică în Milano. Îmbrățișări...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cauza morții lui Jane Austen a rămas un mister timp de peste 200 de ani. Ce indicii oferă scrisorile și...
Digi Animal World
Doi bărbați au salvat un porc și l-au învățat să folosească toaleta: „Îl iubim, nu este animalul nostru de...
Film Now
Rebecca Ferguson, adevărul despre plecarea din franciza "Mission: Impossible": "Contractul meu se încheiase"
UTV
Mira și Andrei Bănuță sunt sau nu un cuplu. Artistul lămurește zvonurile apărute după aparițiile lor pe scenă