Propunerea lui Daniel Funeriu pentru rețelele sociale care funcționează în UE: conţinut educaţional la fiecare 5 minute de scrolling

Data actualizării: Data publicării:
daniel funeriu 2
Daniel Funeriu, fost ministru al Educației
Din articol
„Tânăra generaţie a mers pe calea uşoară” „Un pas curajos”

Fostul ministru al Educaţiei Daniel Funeriu propune, în contextul dezbaterilor privind interzicerea reţelelor sociale pentru copiii sub o anumită vârstă, despre care afirmă că nu crede că este eficientă, ca la nivelul Uniunii Europene să fie instituită obligaţia tuturor platformelor de socializare ca, la fiecare 5 minute de scrolling, să oblige la 30 de secunde de conţinut educaţional ţintit vârstei utilizatorului.

„Văd că tot mai multe ţări merg pe logica interzicerii reţelelor sociale pentru copiii sub o anumită vârstă. Nu ştiu dacă e eficient, eu cred că nu e. De câţiva ani am o propunere mult mai bună: la nivelul Uniunii Europene  să fie instituită obligaţia tuturor platformelor de socializare ca la fiecare 5 minute de scrolling să oblige la 30 de secunde de conţinut educaţional ţintit vârstei utilizatorului”, scrie Daniel Funeriu pe Facebook.

„Tânăra generaţie a mers pe calea uşoară”

Fostul ministru al Educaţiei menţionează că „cel mai mare eşec al lumii occidentale este că începând cu anii 90, când a apărut internetul, nu am obişnuit tânăra generaţie să meargă pe această fabuloasă autostradă virtuală către cunoaştere”.

„Tânăra generaţie a mers pe calea uşoară a divertismentului. Consecinţa este că apar studii care arată că din această cauză, şi pentru prima dată în istorie, generaţia copiilor va fi mai puţin inteligentă decât cea a părinţilor. Adică se produce o zombificare”, explică Funeriu.

El mai afirmă că „cealaltă invenţie de amploarea internetului, anume tiparniţa lui Gutenberg, la mijlocul secolului al XV-lea, a fost acceleratorul decisiv al Renaşterii, iar dacă nu reuşim să-i determinăm pe tinerii noştri să folosească internetul pentru a accesa cunoaşterea, vom fi făcut din această fabuloasă invenţie acceleratorul decăderii noastre intelectuale şi, inevitabil, fizice”.

„Roxana Mînzatu (vicepreşedinte executiv a Comisiei Europene. nr), aveţi cuvântul - care sper că va fi la înălţimea provocării istorice pe care sunteţi chemată să o gestionaţi”, mai spune Daniel Funeriu în postare.

„Un pas curajos”

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, secretarul de stat în MAI Raed Arafat a afirmat sâmbătă, în contextul recentelor evenimente în care au fost implicaţi minori, că a venit momentul potrivit ca şi România să facă un pas curajos şi responsabil şi să se alăture statelor care discută sau au decis deja limitarea accesului copiilor şi adolescenţilor la reţelele de socializare.

El a fost contrazis de ministrul Afacerilor Interne, liberalul Cătălin Predoiu, care a spus că problema nu este existenţa platformelor online, ci modul în care sunt folosite.
„Interzicerea lor nu îi pregăteşte pe copii pentru realitate, ci îi face mai vulnerabili. În schimb, o educaţie socială solidă, combinată cu supraveghere (de către părinţi şi profesori) şi comunicare, îi ajută să navigheze în siguranţă în mediul digital şi să nu cadă pradă instigării sau influenţelor negative din online”, a argumenat Predoiu, adăugând că „interdicţia totală nu face decât să creeze frustrare şi curiozitate excesivă, iar copiii pot ajunge să folosească aceste platforme pe ascuns, fără niciun fel de îndrumare sau protecţie”.

Editor : Sebastian Eduard

