Tokyo își consolidează apărarea: rachete sol-aer lângă Taiwan, planificate până în 2031

Japonia a anunţat marţi că planifică să desfăşoare rachete sol-aer pe o insulă japoneză situată în apropierea Taiwanului până în 2031 în contextul în care autorităţile nipone îşi înmulţesc avertismentele privind ambiţiile militare ale Chinei în regiune.

Japonia îşi anunţase deja în 2022 această intenţie, fără a preciza însă atunci calendarul de implementare, relatează AFP preluată de Agerpres.

„Proiectul nostru constă în desfăşurarea” de rachete sol-aer de rază medie „în cursul anului fiscal 2030” - adică în perioada de 12 luni care se va încheia în martie 2031 - pe insula Yonaguni, situată la aproximativ 110 kilometri est de Taiwan, a declarat ministrul japonez al apărării, Shinjiro Koizumi, în cadrul unei conferinţe de presă obişnuite.

Această insulă izolată, situată la aproximativ 2.000 de kilometri de Tokio, găzduieşte o bază a forţelor de autoapărare japoneze.

Anunţul survine în contextul în care, din noiembrie anul trecut, China a adoptat împotriva Japoniei o serie de măsuri economice, politice şi simbolice ca represalii la declaraţiile prim-ministrului Sanae Takaichi, care sugerase că o intervenţie militară a ţării sale este posibilă în cazul unui atac chinez asupra Taiwanului, insulă revendicată de Beijing.

De atunci, China şi-a descurajat cetăţenii să călătorească în Japonia.

Marţi, premierul japonez a anunţat măsuri împotriva a 40 de companii şi organizaţii japoneze pe care le acuză că participă la „remilitarizarea” ţării, interzicând în special pentru 20 dintre ele să îşi procure bunuri şi tehnologii cu dublă utilizare, civilă şi militară, de la firme cu sediul în China.

„Japonezii nu ar trebui să mai fie manipulaţi sau înşelaţi (...) de cei care caută să resusciteze militarismul” japonez, declarase anterior şeful diplomaţiei chineze, Wang Yi, la Conferinţa de Securitate de la München.

De partea sa, Sanae Takaichi a acuzat vineri China că vrea să „schimbe statu-quo-ul prin forţă sau coerciţie” în zonele maritime a cărora suveranitate o dispută cu vecinii săi, asigurând în acelaşi timp că doreşte să stabilească cu Beijingul „legături stabile şi constructive”.

Editor : Ana Petrescu